Площадь трех вокзалов: с поезда на перфоманс

В центре Москвы открылось новое многофункциональное культурно–туристическое пространство «ТОН-центр»

Расположенное в шаговой доступности от трех вокзалов столицы, в историческом здании Кругового депо на Комсомольской площади, - «ТОН-центр» станет еще одним модным культурным местом столицы и новой, привлекательной туристической локацией.

Организаторы уверены, что такое, можно казать, теснейшее соседство с крупнейшим транспортным железнодорожным хабом сделает «ТОН-центр» максимально доступным для каждого жителя и гостя столицы.

Свое название «ТОН-центр» получил исходя из фамилии российского архитектора Константина Тона. Именно под его чутким руководством в 1851 году был реализован уникальный архитектурный проект Кругового депо Николаевской (ныне Октябрьской) железной дороги между Москвой и Санкт-Петербургом. Сегодня это здание, признанное в 2011 году памятником промышленной архитектуры XIX века и объектом культурного наследия, получило вторую достойную жизнь.

Здесь будут проходить различные творческие интуиции, театральные постановки, лекции и выставки.

«В 2013 году, в ходе строительных работ по расширению железнодорожных путей рассматривался вариант по сносу здания, - рассказывает креативный директор «Тон-центра», архитектор Сергей Мешалкин. – Так что мы его могли потерять навсегда, но спасло активное вмешательство общественности и властей. К сожалению, было утеряно 22 исторические секции комплекса, поворотный механизм, рельсы и др. Константин Тон – великий новатор николаевской эпохи 19 века, представил, решая сложные промышленные задачи для своего времени, настоящий инженерный авангард. Как архитектору, ему поставили сложнейшую задачу: соединить два города и сегодня наш главный манифест — искусство движения во всех его проявлениях!

В Москве, на мой взгляд, всегда не хватало площадей под масштабные выставки и перформативные шоу, и это место решает данный запрос. Посреди зала, под куполом, раньше был поворотный круг для паровозов — теперь он стал сердцем «ТОН-центра», его центральной вращающейся сценой. От остального помещения сцена отделяется арками, для которых специально сшили черные акустические шторы».

Основатель «ТОН-центра» Ирина Дзюба добавила, что близость железной дороги не вступает в конфликт с искусством, а, наоборот, усиливает впечатление от него: площадь, где пересекаются сотни тысяч маршрутов, обладает уникальной энергетикой.

А замглавы РЖД Екатерина Кривошеева подчеркнула важность сохранения исторического наследия железных дорог России и превращения таких объектов в точки притяжения горожан и драйверы развития туристической городской среды. Было отмечено, что железнодорожный туризм в России переживает период активного развития, а туристский железнодорожный продукт очень разнообразен – от поездок выходного дня до недельных круизов.

И такая локация, куда можно добраться буквально за 5 минут, просто выйдя из вагона поезда, - отличное добавление к любой экскурсионной программе по Москве.

Начальник Управления государственного учета и экспертизы объектов культурного наследия города Москвы Софья Рождественская также комментирует, что это здание — символ истории столицы. Охраны достойна каждая его деталь.

Увы, много лет здание не могли приспособить к делу. В 2019 году здесь заработал книжный клуб «Депо», в конце 2025 - прошла ярмарка графики «Обертон», а этой весной — фестиваль молодого искусства «ТОН-феСт».

Но официально новый культурный центр открылся только сейчас.

/TOURBUS.RU