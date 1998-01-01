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09 июля
Бэлла Тарасова: «Турист в 2026 году выбирает Сочи не эмоционально, а расчетливо»
Гендиректор компании «Ривьера-Сочи» рассказала «Турбизнесу», какие новые тенденции характерны для нынешнего сезона на Черном море, и будет ли успешным «бархатный» сезон
- Бэлла Александровна, в мае в одном из интервью вы отмечали, что туристы тщательнее оценивают соотношение цены и наполнения, осознаннее выбирают даты и район Сочи, а часть гостей бронирует ближе к поездке.
Сохраняются ли эти тенденции в разгар летнего сезона?
- Да, тенденции сохранились, но стали более прикладными. В 2026 году турист выбирает Сочи не эмоционально, а расчетливо: сравнивает не просто цену номера, а всю ценность поездки — район, пляж, питание, бассейн, детскую инфраструктуру, логистику и гибкость условий.
На рынке это хорошо видно по ценам и поведению гостей. Главный вопрос туриста уже не «сколько стоит?», а «почему это стоит именно столько?».
Горизонт принятия решения стал короче. Часть гостей бронирует заранее — особенно сильные семейные отели, санатории и объекты с ограниченным номерным фондом. Но заметная доля спроса смещается ближе к датам поездки: люди следят за погодой, авиабилетами, акциями и информационным фоном.
Для делового и корпоративного сегмента логика немного другая. Осень планируется заранее, и здесь Сочи выглядит особенно сильно: море, горы, отели с конференц-возможностями, рестораны, трансферы и программы вне зала можно собрать в одной поездке. Для MICE это важное преимущество Юга.
- По данным «Ривьеры», в январе–апреле 2026 года бронирований было меньше, чем годом ранее,
а средний чек вырос примерно на 21%. Какие категории отелей, форматы питания и ценовые сегменты сейчас наиболее востребованы?
- Лучше всего работают объекты, где турист заранее понимает, что получит. Это сильные четырехзвездочные отели, семейные курортные комплексы, санатории с медицинской базой, крупные отели с благоустроенной территорией и пятизвездочные объекты, где высокий чек подтвержден сервисом, расположением на первой линии и развитой инфраструктурой.
Сочи выходит на сезон с большим предложением: более 2 тыс. объектов кратковременного размещения и около 140 тыс. койко-мест.
В такой конкуренции формальная звездность уже не решает все. Решает предсказуемость: питание, пляж, бассейн, детская инфраструктура, SPA, медицинская база, парковка, трансфер и честная коммуникация до заезда.
По питанию большим спросом пользуются полупансион, полный пансион и all inclusive. Для семьи это способ заранее контролировать бюджет.
Для корпоративных и MICE-групп важен другой набор параметров: номерной фонд, зал, техника, банкетная служба, трансферы, возможность разделить деловую и неформальную части программы. Заказчик смотрит не только на стоимость номера, а на полную стоимость логистики мероприятия.
Апартаменты востребованы для длительного проживания, семейных поездок и самостоятельных сценариев. В Красной Поляне и городских локациях они органичны. Но для организованного отдыха и групп гостиничный продукт чаще оказывается сильнее: меньше бытовых вопросов и больше управляемости.
Эконом-сегмент остается, но он наиболее чувствителен к цене. Туристу несложно сравнить Сочи с Анапой, Геленджиком и Абхазией.
Если разница в стоимости достигает 20–30%, часть аудитории действительно начинает рассматривать соседние курорты. Поэтому малым отелям важно не просто быть дешевле, а ясно показывать свои преимущества.
- В начале июня Асоциация туроператоров сообщала, что у многих отелей Сочи на лето было продано около 25–30% номеров. Совпадает ли эта оценка с вашей статистикой и смогут ли отели наверстать продажи в течение сезона?
- Средняя цифра по рынку сегодня мало что объясняет. Внутри Сочи одновременно существуют разные сегменты: сетевые отели, семейные комплексы, санатории, премиальные объекты, мини-отели, апартаменты, гостевые дома и площадки, ориентированные на группы.
По отраслевым оценкам, на старте сезона у части сочинских отелей на лето было продано около 45–60% номерного фонда. Но за этой средней цифрой скрывается большая разница. Сильные объекты — с брендом, питанием, территорией, пляжем и понятной семейной инфраструктурой — чувствуют себя заметно увереннее.
Сложнее тем, кто продает только «номер у моря». В 2026 году этого уже недостаточно. Если цена высокая, а ценность не объяснена, такой объект проигрывает более системным отелям, другим курортам Краснодарского края или близкой по логистике Абхазии.
Наверстать сезон смогут не все. Доберут продажи те, кто работает гибко: дает спецпредложения на «окна», скидки раннего бронирования (10–25%), акции на длительное проживание, семейные условия, сотрудничает с туроператорами и оперативно корректирует цены под спрос.
Отдельная возможность — осень и деловой спрос. Для отелей с залами, банкетной инфраструктурой, удобной логистикой и опытом приема групп бархатный сезон может стать не «хвостом лета», а переходом в корпоративный и событийный сезон.
- Как восстановление спроса на Анапу после мазутного загрязнения повлияло на распределение турпотока внутри Краснодарского края? Насколько спрос на Сочи зависит от погоды и информационного фона?
- Анапу и Сочи не стоит противопоставлять напрямую. Это разные продукты внутри одного сильного курортного региона. Анапа — песчаные пляжи, мелкое море, семейный и более бюджетный пляжный отдых. Сочи — более сложный продукт: море, горы, санатории, городская среда, события, премиальные отели и Красная Поляна.
Восстановление интереса к Анапе перераспределяет спрос, но не отменяет Сочи. В ценовом и семейном сегментах переток может быть заметным: отраслевые оценки называют ориентир 10–15% для части аудитории, которой важны песок, пологий вход в море и простая пляжная логика.
Геленджик забирает часть аудитории, которой важны набережная, камерность и спокойная городская среда. Абхазия тоже присутствует в этой конкурентной карте: по предварительным данным, в 2025 году турпоток из России в республику превысил 1,8 млн человек и вырос примерно на 20%. Для части туристов это близкая и эмоционально понятная альтернатива.
Но это не полная замена Сочи. Сочи удерживает позиции там, где нужен не только пляж: сервис, горы, SPA, рестораны, санаторное лечение, крупные отели, MICE и событийные программы. Для корпоративных групп особенно важно, что здесь можно соединить деловую часть, проживание, трансферы и впечатления без сложной логистики.
Зависимость от погоды и информационного фона высокая. Это касается всего массового пляжного туризма. При короткой глубине бронирования даже один сильный инфоповод быстро влияет на спрос. Поэтому курорту важно работать не только с инфраструктурой, но и с доверием: турист и корпоративный заказчик должны понимать, что сервис управляем.
- Какие российские и зарубежные курорты сегодня являются основными альтернативами Сочи? За счет каких преимуществ он может сохранять свои позиции?
- Главные российские альтернативы Сочи — другие курорты Краснодарского края: Анапа, Геленджик, Туапсинский район, а также Кавказские Минеральные Воды как круглогодичное лечебно-оздоровительное направление. Абхазия также заметно присутствует в выборе туристов, особенно когда важны цена, близость и простой морской отдых.
Однако это не полные заменители. Анапа сильна для семей с маленькими детьми и бюджетного
пляжного отдыха. Геленджик — для более камерного городского курорта. КМВ — для лечения и восстановления. Абхазия — для простого морского сценария и природной составляющей. Сочи остается самым универсальным направлением.
Из зарубежных альтернатив сильнее всего конкурируют Турция, Египет, Таиланд и Вьетнам. Турция остается эталоном all inclusive и семейного сервиса. Египет часто выигрывает по цене и погодной предсказуемости. Таиланд и Вьетнам — более дальние, но эмоционально яркие направления.
Сочи не всегда выигрывает по формуле «море — сервис — цена». Его сила в другом: короткий перелет, отсутствие визы и валютного барьера, понятная среда, море и горы в одной поездке, санаторная база, олимпийская инфраструктура, Красная Поляна и большой выбор объектов — от эконома до премиума.
Для MICE это особенно ценно. На одном направлении можно провести конференцию, стратегическую сессию, incentive-тур, тимбилдинг, гастрономическую программу, горный день и гала-ужин. Не каждый курорт на Юге способен дать такую плотность сценариев в радиусе одной поездки.
Поэтому задача Сочи — не копировать Турцию и не спорить с Анапой за один и тот же пляжный продукт, а точнее продавать собственный: семейный, лечебно-оздоровительный, премиальный, событийный, активный и корпоративный.
- По оценке «Росюгкурорта», в сентябре–октябре 2025 года загрузка отелей Сочи была на 25–30% ниже, чем годом ранее, тогда как туроператор Fun&Sun сообщал о росте спроса на 10%. Каким, по вашему мнению, будет бархатный сезон 2026 года и что прежде всего повлияет на спрос?
- Бархатный сезон 2026 года я оцениваю с осторожным оптимизмом. Он должен быть лучше слабого сценария 2025 года, но без рекордного ажиотажа. Ключевые факторы — цена, погода, информационный фон и готовность отелей работать гибко после пикового августа.
Сентябрь для Сочи традиционно популярный месяц. Море еще теплое, жара мягче, людей меньше, а стоимость размещения становится привлекательнее. Если в июле–августе турист чаще платит за пик сезона, то в сентябре он уже внимательнее ищет баланс цены и качества.
Октябрь более чувствителен к погоде, но именно здесь Сочи раскрывается как круглогодичный курорт.
Даже если пляж становится менее гарантированным, остаются санатории, SPA, Красная Поляна, гастрономия, прогулки, деловые мероприятия, школьные и корпоративные группы.
Для MICE бархатный сезон — один из самых интересных периодов на Юге. Уже нет летней перегрузки, проще работать с площадками и логистикой, комфортнее проводить программы на открытом воздухе. Для групп 30–150 человек это часто более рациональный сезон, чем пик лета: цена ниже, управляемость программы выше.
Если отели после августа дадут разумное снижение цен, понятные предложения на 5–7 ночей и аккуратные условия для групп, сентябрь и первая половина октября могут пройти достойно.
В целом, бархатный сезон — это шанс для Сочи показать себя не только как летний пляжный курорт, но и как зрелое круглогодичное направление.
Здесь выигрывает тот, кто умеет собирать не просто размещение, а полноценный сценарий поездки.
/TOURBUS.RU
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