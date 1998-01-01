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09 июля
Red Wings осенью свяжет Сочи и Тель-Авив
Кроме того, «Аэрофлот» и «Белавиа» начали совместные рейсы по маршруту Москва — Минск - Тель-Авив
Авиакомпания Red Wings в зимнем расписании запустит регулярные рейсы из Сочи в Тель-Авив, они будут выполняться четыре раза в неделю, сообщает в четверг пресс-служба перевозчика.
"Авиакомпания Red Wings в зимнем расписании 2026-2027 запустит регулярные рейсы из Сочи в Тель-Авив.
Полеты будут выполняться с 27 октября на российских авиалайнерах SSJ-100 четыре раза в неделю. Продолжительность полета составит 2 часа 55 минут", - говорится в сообщении.
Колме того, как сообщили нам в пресс-службе Минтуризма Израиля, с 3 июля авиакомпания «Аэрофлот» открыла продажу билетов в Тель-Авив по интерлайн-соглашению с авиакомпанией «Белавиа», в рамках которого пассажиры смогут совершать полет по единому билету в Тель-Авив через Минск.
Перелет можно оформить по тарифам без багажа и с багажом. Регистрация на рейсы будет сквозной: пассажир сдает багаж в пункте вылета и получает его в конечном пункте прилета. Посадочные талоны выдаются в первом пункте вылета сразу на первый и на стыковочный рейсы.
Прямые регулярные рейсы «Белавиа» из Минска в Тель-Авив доступны 3 раза в неделю по вторникам, четвергам и воскресеньем. Полеты осуществляются на бортах корпорации Boeing.
Отметим также, что сегодня в пресс-службе Минтуризма Израиля нам сообщили, что в этом году Иерусалим вошел в ТОП-10 лучших городов мира по версии авторитетного туристического журнала Travel + Leisure, заняв 7-е место в мировом рейтинге и 1-е место в категории «Африка и Ближний Восток».
Столица Израиля опередила Токио, Флоренцию, Прагу, Сеул, Кейптаун и другие города, любимые туристами.
Рейтинг основан на ежегодном опросе читателей, в котором приняли участие более 207 000 человек. Они подали более 661 000 голосов за 10 088 участников, среди которых города, отели, авиа и круизные компании, и другие предприятия, связанные с туризмом.
/TOURBUS.RU
ФОТО: ТБ
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