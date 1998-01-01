Red Wings осенью свяжет Сочи и Тель-Авив

Кроме того, «Аэрофлот» и «Белавиа» начали совместные рейсы по маршруту Москва — Минск - Тель-Авив

Авиакомпания Red Wings в зимнем расписании запустит регулярные рейсы из Сочи в Тель-Авив, они будут выполняться четыре раза в неделю, сообщает в четверг пресс-служба перевозчика.

"Авиакомпания Red Wings в зимнем расписании 2026-2027 запустит регулярные рейсы из Сочи в Тель-Авив.

Полеты будут выполняться с 27 октября на российских авиалайнерах SSJ-100 четыре раза в неделю. Продолжительность полета составит 2 часа 55 минут", - говорится в сообщении.

Колме того, как сообщили нам в пресс-службе Минтуризма Израиля, с 3 июля авиакомпания «Аэрофлот» открыла продажу билетов в Тель-Авив по интерлайн-соглашению с авиакомпанией «Белавиа», в рамках которого пассажиры смогут совершать полет по единому билету в Тель-Авив через Минск.

Перелет можно оформить по тарифам без багажа и с багажом. Регистрация на рейсы будет сквозной: пассажир сдает багаж в пункте вылета и получает его в конечном пункте прилета. Посадочные талоны выдаются в первом пункте вылета сразу на первый и на стыковочный рейсы.

Прямые регулярные рейсы «Белавиа» из Минска в Тель-Авив доступны 3 раза в неделю по вторникам, четвергам и воскресеньем. Полеты осуществляются на бортах корпорации Boeing.



Напомним, что Минэкономразвития 13 июня 2025 года рекомендовало российским туроператорам приостановить продажи туров в Израиль, после обострения конфликта между этой страной и Ираном. Эта рекомендация до сих пор не снята. Страну посещают только индивидуальные туристы, которые самостоятельно покупают билеты на рейсы российских перевозчиков.





Отметим также, что сегодня в пресс-службе Минтуризма Израиля нам сообщили, что в этом году Иерусалим вошел в ТОП-10 лучших городов мира по версии авторитетного туристического журнала Travel + Leisure, заняв 7-е место в мировом рейтинге и 1-е место в категории «Африка и Ближний Восток».

Столица Израиля опередила Токио, Флоренцию, Прагу, Сеул, Кейптаун и другие города, любимые туристами.

Рейтинг основан на ежегодном опросе читателей, в котором приняли участие более 207 000 человек. Они подали более 661 000 голосов за 10 088 участников, среди которых города, отели, авиа и круизные компании, и другие предприятия, связанные с туризмом.

/TOURBUS.RU

ФОТО: ТБ