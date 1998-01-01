Новости Туроператоры: Из-за дефицита бензина автотуристы меняют свои планы Туристы выбирают более короткие автомобильные маршруты или заранее продумывают запасной вариант с транспортом

Топливный кризис, затронувший Краснодарский край, Крым и ряд регионов Центральной России и Дальнего Востока, начинает влиять и на туристический рынок. По данным опроса Telegram-канала АТОР, в котором участвовали около 450 респондентов, почти каждый третий турист изменил план поездки на отдых по России или маршрут. Еще 26% опрошенных заняли выжидательную позицию. Результаты выглядят так: 26% отменили или перенесли поездку;

6% изменили маршрут;

26% пока наблюдают за ситуацией;

9% собираются ехать, как планировали;

33% вообще не путешествуют на автомобиле. По словам вице-президента АТОР по внутреннему туризму, генерального директора компании «Дельфин» Сергея Ромашкина, влияние ситуации напрямую зависит от направления. «Доля туристов на личных автомобилях сильно различается: Крым и Анапа – около 80%, Подмосковье – практически 100%, Санкт-Петербург – около 15%. Спада бронирований в последние недели нигде нет, за исключением Крыма», – сообщил он. По оценке компании «Мультитур», около 45–50% их клиентов путешествуют по России на автомобиле, поэтому ситуация с топливом не может не влиять на спрос. В свою очередь вице-президент АТОР, генеральный директор «Русского Экспресса» Тарас Кобищанов считает, что влияние топливного кризиса уже выходит далеко за пределы южных курортов. «Ситуация с бензином подкосила практически все. Люди сейчас с опаской относятся даже к тому, чтобы поехать в соседние области из Москвы – Владимирскую или Ярославскую. Не говоря уже о более дальних местах», – сказал г-н Кобищанов. По его словам, многие теперь предпочитают отдых в пределах двух-трех часов езды от дома. Это уже отражается на спросе на направления, куда традиционно добираются на личном автомобиле. «Дефицита мест в отелях Анапы этим летом не ожидается, потому что очень многие добирались туда на машине, а теперь стали откладывать поездки», – сказал он. Туроператоры пока не фиксируют массового отказа от поездок. Туристы внимательно следят за ситуацией, но в большинстве случаев сохраняют свои планы. «Мы ежедневно запрашиваем обратную связь у туристов, партнеров и сотрудников, которые едут на юг на личном транспорте. Бензин по трассе М-4 «Дон» есть. Если заправляться своевременно, при каждой возможности, туристы спокойно доедут до места отдыха», – говорит заместитель генерального директора по продукту компании «Мультитур» Евгения Кизей. «Основная масса путешественников все-таки сохраняет верность своим планам, хотя и берет небольшую паузу, чтобы следить за развитием событий», – подчеркнули в пресс-службе компании «Интурист». В туроператоре Let's Fly (ГК «Слетать.ру») считают, что пока влияние кризиса больше проявляется в настроениях, чем в статистике продаж. По словам руководителя отдела внутреннего туризма и СНГ Сергея Васина, вопросы о бензине поступают редко, однако неопределенность заставляет многих ждать до последнего момента. «Особенно это заметно среди тех, кто планировал поездки в Крым на автомобиле. Кто-то отказывается от поездки, кто-то рассматривает поезд», – сказал г-н Васин. По наблюдениям национального туроператора АЛЕАН, кризис уже влияет на структуру внутреннего туризма: автотуристы все чаще отказываются от длинных комбинированных маршрутов и рассматривают железную дорогу как альтернативу машине. «Топливный кризис отразился на спросе на Поволжье. Например, те, кто хотел за одну поездку посетить и Нижний Новгород, и Казань, теперь выбирают только один из этих городов и добираются до места на поезде. Также со стороны автотуристов пострадал спрос на города ЦФО – Тверь, Торжок, Переславль-Залесский. Те, кто сейчас бронируют парк-отели, базы отдыха в Тверской и Тульской области, переориентируются на другой транспорт – электрички», – поделились в компании. Кроме того, в компании отмечают еще две тенденции: туристы все чаще интересуются наличием зарядных станций для электромобилей рядом с загородными отелями, а часть путешественников переносит автомобильные поездки на сентябрь в ожидании стабилизации ситуации. По оценкам туроператоров, сокращение числа автотуристов этим летом все же возможно, особенно на направлениях, куда традиционно едут на личных автомобилях. «Но есть надежда, что в течение ближайшего месяца ситуация стабилизируется, и основной пик сезона, а также сентябрь–октябрь пройдут уже без серьезных ограничений для автотуризма», – указал руководитель отдела внутреннего туризма Let’s Fly Сергей Васин. По информации АТОР, пока участники рынка не фиксируют серьезного снижения спроса. Но туристы действительно стали осторожнее: чаще откладывают окончательное решение, выбирают более короткие автомобильные маршруты или заранее продумывают запасной вариант с транспортом. /TOURBUS.RU

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