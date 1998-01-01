Эксперты: На рынке внутреннего туризма — стагнация либо снижение спроса

На рынке внутреннего туризма во многих регионах летом 2026 года наблюдается стагнация либо снижение спроса, сократился также средний чек поездки на отдых, сообщили эксперты на организованной вчера Российским союзом туриндустрии пресс-конференции, - сообщает «Интерфакс».

"По статистике платформы TravelLine, снижение бронирований отелей на лето составило 5,4%. Если мы говорим о бронированиях через туроператоров и турагентов, мы наблюдаем снижение в пределах 10% на фоне роста доли агрегаторов в загрузке средств размещения. Чувствительность туриста к цене очень высокая, он ищет самое выгодное предложение.

Если в начале года средний рост цен по рынку составил от 10 до 15% к прошлому году, то уже в мае резко выросло количество акционных предложений и укрепился тренд на снижение цен повсеместно", - сообщила коммерческий директор туроператора "Алеан" Оксана Булах.



"Сейчас мы говорим о среднем росте цен от 2 до 3%. При этом картина отличается в разных регионах. Так, например, Сочи и Петербург показывают отрицательную динамику цен, хоть и незначительную. Анапа работает по ценам прошлого года. Санатории Кавказских Минеральных Вод реализуют свой продукт с ростом цен более 10%", - добавила эксперт.





Эксперт РСТ, исполнительный директор сервиса бронирования Bronevik.com Марина Гончаренко сообщила о снижении этим летом среднего чека бронирования объектов размещения впервые за многие годы.

"Мы отдельно проанализировали три периода: июнь, июль и август как оставшуюся часть летнего сезона. И бархатный сезон, сентябрь-октябрь. По итогам июня снижение количества бронирования туристического жилья составило 15% год к году. Средний чек за ночь впервые за многие годы снижается по сравнению с прошлым годом. Суточная стоимость составила 5,6 тыс. руб., это минус 3% к прошлому году.

Причина снижения, скорее всего, не в том, что отельеры активно снижают цены. Безусловно, коррекция имеет место, но основная причина – что путешественники. оптимизируют свои затраты, выбирают, более доступные варианты размещения, более бюджетные направления", - рассказала г-жа Гончаренко.



По ее словам, на июль и август темпы сокращения спроса снижаются, пока до 10% год к году. Средний чек бронирования на этот период выше – 6,7 тыс. руб. в сутки.

"Бархатный сезон, сентябрь и октябрь, демонстрирует пока больший потребительский оптимизм. В настоящее время мы фиксируем прирост заказов на уровне 8%. Видимо, поездки откладываются на более поздний период, в том числе в ожидании, что ситуация будет стабилизироваться", - добавила эксперт.



Г-жа Булах отметила, что лидирует по спросу на лето пляжный отдых, на первом месте – традиционно курорты Краснодарского края.

"Рост продаж по сравнению с прошлым годом стабильно показывают Анапа и Геленджик. Крым, который до конца мая также демонстрировал стабильный рост, потерял положительную динамику, хотя бронирование на август и октябрь продолжают поступать ежедневно.

С июня стали активно прирастать в динамике спроса Калининградская область и Приморье.

На втором месте по популярности отдых в загородных средствах размещения в своем и соседнем регионе. Прирастают Тверская, Самарская, Нижегородская области, Московская область и регионы Дальнего Востока", - пояснила она.



По словам Оксаны Булах, из-за транспортных проблем растут бронирования отелей с удобной логистикой.

"В последние две недели мы видим рост бронирования объектов размещения, до которых легко добраться общественным транспортом. Длительный отпуск все чаще заменяется на две-три короткие поездки с экскурсионными, познавательными целями, и интерес к событийному туризму также растет", - добавила она.

В сегменте экскурсионных туров лидеры спроса также традиционны – это Москва и Санкт-Петербург.

/TOURBUS.RU

ФОТО: ИИ