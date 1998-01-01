|
|
туристический бизнес
для профессионалов
|
09 июля
Эксперты: На рынке внутреннего туризма — стагнация либо снижение спроса
Также, по информации туроператоров, этим летом сократился и средний чек поездки на отдых
На рынке внутреннего туризма во многих регионах летом 2026 года наблюдается стагнация либо снижение спроса, сократился также средний чек поездки на отдых, сообщили эксперты на организованной вчера Российским союзом туриндустрии пресс-конференции, - сообщает «Интерфакс».
"По статистике платформы TravelLine, снижение бронирований отелей на лето составило 5,4%. Если мы говорим о бронированиях через туроператоров и турагентов, мы наблюдаем снижение в пределах 10% на фоне роста доли агрегаторов в загрузке средств размещения. Чувствительность туриста к цене очень высокая, он ищет самое выгодное предложение.
Если в начале года средний рост цен по рынку составил от 10 до 15% к прошлому году, то уже в мае резко выросло количество акционных предложений и укрепился тренд на снижение цен повсеместно", - сообщила коммерческий директор туроператора "Алеан" Оксана Булах.
Эксперт РСТ, исполнительный директор сервиса бронирования Bronevik.com Марина Гончаренко сообщила о снижении этим летом среднего чека бронирования объектов размещения впервые за многие годы.
Причина снижения, скорее всего, не в том, что отельеры активно снижают цены. Безусловно, коррекция имеет место, но основная причина – что путешественники. оптимизируют свои затраты, выбирают, более доступные варианты размещения, более бюджетные направления", - рассказала г-жа Гончаренко.
С июня стали активно прирастать в динамике спроса Калининградская область и Приморье.
На втором месте по популярности отдых в загородных средствах размещения в своем и соседнем регионе. Прирастают Тверская, Самарская, Нижегородская области, Московская область и регионы Дальнего Востока", - пояснила она.
/TOURBUS.RU
ФОТО: ИИ
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2026 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|