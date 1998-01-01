Новости «Cosmos Selection Внуково Спорт» 4* стал десятым отелем сети Cosmos в столичном кластере Новый спортивный отель рассчитан на 147 номеров и располагает собственным стадионом Cosmos Арена на три тыс. зрителей

В Москве состоялась презентация гостиничного комплекса с многофункциональной спортивной инфраструктурой во Внуково. Отель «Cosmos Selection Внуково Спорт» на 249 номеров стал 10-м объектом сети Cosmos (гостиничный актив АФК «Система») в московском кластере. Он также стал первым объектом в портфеле компании с масштабной спортивной инфраструктурой, - сообщает пресс-служба гостиничного оператора. С рабочим визитом комплекс «Cosmos Selection Внуково Спорт» посетили заместитель председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко и министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников. В ходе визита они оценили удобство недавно внедренного заселения без предъявления бумажных документов - с использованием национального мессенджера MAX. Кроме того, президент Cosmos Hotel Group Александр Биба презентовал возможности гостиничной и спортивной инфраструктуры объекта. «Ежегодно наша сеть открывает новые гостиничные объекты в Москве: за три года мы запустили четыре новых отеля суммарно на 756 номеров, а наш номерной фонд уже превышает 3,7 тысяч ключей. Открытие спортивного отеля с собственным стадионом под управлением Cosmos Hotel Group – это знаковое событие для индустрии гостеприимства и развития гостиничной отрасли в Москве. Для нас – это не только 10-й отель в Москве и первый объект нашей сети с развитой спортивной инфраструктурой, но и часть нашей стратегии по развитию сети в сегменте спортивного туризма и оздоровительного гостиничного сервиса. Важно отметить, что объект реализован при поддержке нацпроекта «Туризм» по программе льготного кредитования. С момента ввода объекта в эксплуатацию и начала приема первых гостей мы уже видим устойчивый интерес и спрос со стороны туристических групп, спортивных организаций, транзитных пассажиров и бизнес-гостей. На сегодня загрузка отеля уже превышает 50%, а до конца лета она достигнет 67-70%. Объект уже становится знаковой площадкой для проведения спортивных соревнований и турниров, объединяя всю необходимую инфраструктуру для тренировок, комфорт и сервис для размещения», - прокомментировал президент Cosmos Hotel Group Александр Биба. На стадионе Cosmos Арена, который является частью спортивной инфраструктуры отеля, для гостей мероприятия также состоялся товарищеский футбольный матч между юниорскими командами Winline медийная футбольная лига – 2DROTS и Prime Squad. В многофункциональном зале прошло показательное выступление воспитанников и спортсменов Федерации художественной гимнастики города Москвы. Гостиничный комплекс «Cosmos Selection Внуково Спорт» на 249 номеров категории «4 звезды» расположен в пешей доступности от международного аэропорта Внуково по адресу ул. Большая Внуковская д. 8. Ключевой частью спортивной инфраструктуры отеля является собственный стадион Cosmos Арена вместимостью 3 000 зрителей с VIP-трибунами, профессиональной кабиной для комментаторов, двумя зонами контрольно-пропускных пунктов и билетного контроля. Также в состав спортивного комплекса входит многофункциональный зал с гардеробом и раздевалками, зал для групповых занятий, а также современный тренажёрный зал и зал функциональной подготовки. Первых гостей отель уже принимает с апреля 2026 года. В Москве за последние три года Cosmos Hotel Group открыла четыре новых отеля суммарно на 756 номеров. На сегодня сеть отелей Cosmos объединяет 10 объектов категории от 3 до 5 звезд в Москве, суммарно более чем на 3,7 тысяч номеров. Cosmos Hotel Group (гостиничный актив АФК «Система») – ведущий федеральный гостиничный оператор России, бренд которого создан в 2018 году. В портфель компании входит 51 отель категорий от 3* (городские отели) до 5* (отели премиум-класса, в том числе и курортные комплексы) в 30 городах России. Компания осуществляет операционное управление активами с номерным фондом более 12 тыс. единиц. /TOURBUS.RU ФОТО:АФК «Система»

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 По тексту:



Подписка