Москвичей позвали прокатиться на «Купеческом Экспресс» и отметить «Всемирный день пельменя» в Удмуртии

В рамках национального праздника «Гербер» на ВДНХ москвичи и гости столицы познакомились с уникальными туристическими предложениями Удмуртии

На ВДНХ, в рамках фестиваля национального гостеприимства «Дружба народов» и под эгидой Года единства народов России, состоялся масштабный семейный удмуртский национальный праздник — «Гербер». Событие было организовано Правительством Удмуртской Республики при поддержке ВДНХ и Департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы, - сообщает наш специальный корреспондент.

Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов подчеркнул, что Гербер в Москве давно перерос рамки только национального праздника. Сегодня это открытая площадка для знакомства с Удмуртией — достижениями, людьми и туристическим возможностями.

«Удмуртия – туристический регион и это подтверждают цифры, - отметил он, - В прошлом году у нас было почти 2 млн. туристов и экскурсантов и привлекательность республики из года в год только растет.

С 2022 года при поддержке Правительства Российской Федерации в Удмуртии построено 20 туристических объектов с модульными отелями, номерной фонд вырос более чем на 300 единиц. До 2027 года добавится ещё более 170 номеров. Это значит, что больше гостей сможем принимать круглый год. Люди приезжают к нам снова и снова, туроператоры фиксируют рост «возвратных» гостей. Ради этого стоит работать!»

По словам заместителя председателя Правительства Удмуртской Республики Дарьи Сунцовой, в Год единства народов России, праздник Гербер приобретает особый смысл, становясь площадкой для укрепления межнациональных связей через узнавание, интерес и уважение к многообразию культур нашей страны.

Гостей праздника ждали театральные, концертные и гастрономические представления, разнообразные мастер-классы, дегустации национальной кухни и мн. др. Главной музыкальной площадкой стала сцена напротив фонтана «Дружба народов», где выступили ведущие творческие коллективы республики, включая Государственный академический ансамбль песни и танца Удмуртской Республики «Италмас».

Отдельная просветительская программа была запланирована в павильоне «Слово», с презентациями книг и культурных проектов, показами фильмов и открытых уроках удмуртского языка. Также на выставочной площадке были открыты пространства «Инвестируй в Удмуртию», «Работай в Удмуртии» и «Путешествуй в Удмуртию», с представленными ключевыми туристическими продуктами региона и новинками 2025-27 годов.

Так, в 2026 году в номинации лучший «Экскурсионный маршрут» был презентован «Купеческий экспресс». Созданный в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство», маршрут сразу стал туристическим хитом. Поездка на целый день из Ижевска в Сарапул – настоящее «путешествие во времени» к богатым камским купцам.

Гости отправляются в путь в стилизованных «под старину» ретро – вагонах, а в музее «Купеческая чайная» знакомятся с чайной культурой, учатся пить чай и вприкуску, и вприглядку. Дополнительные факторы притяжения туристов — природа и этнический колорит региона.

Особенно популярны деревни с этно-программами: Карамас-Пельга в Киясовском районе, Кукуи в Воткинском районе и музеи под открытым небом: «Лудорвай» и «ДондыДор». Есть что посмотреть и городах: в Воткинске — «к Чайковскому», в Глазове — театр «Парафраз», один из лучших малых театров России. Особое внимание в Удмуртии уделяется событийному туризму. Так, на одном из крупнейших гастрономических фестивалей в стране «Всемирном дне пельменя» был побит очередной рекорд: на нём было съедено 64 000 порций блюд народов России.…

Надо отметить, что в последние годы Гербер стал одним из самых посещаемых событий ВДНХ. В прошлом году праздник посетили более 82 тысяч человек. Сегодня его аудитория значительно шире.

/TOURBUS.RU

ФОТО: "ТБ"

