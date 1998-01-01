Дмитрий Горин: Доля иностранных авиакомпаний на российском рынке выросла до 47%

Вице-президент РСТ рассказал о ситуации в сфере полетов за рубеж в этом летнем сезоне

Количество туроператоров по выездному туризму к лету 2026 года достигло 447, это более чем на 10% больше, чем годом ранее, сообщил на сегодняшней пресс-конференции вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.

"Первое полугодие было непростым для туризма по многим причинам.

Есть определенная коррекция спроса, связанная со многими причинами. В первую очередь, - снижением потребительской активности.

Вторая тенденция – транспортные ограничения и задержки рейсов, а также ситуация на Ближнем Востоке, где были введены ограничения для организованного туризма.

Но в сфере выездного туризма, если годом ранее было 400 туроператоров, сейчас это 447.

Поэтому ни о каком сокращении речь не идет. Такая же ситуация и на турагентском рынке, рынке туроператоров внутреннего туризма и въездного", - рассказал эксперт.



По словам эксперта, значительным подспорьем для выездного туризма стало укрепление рубля. Несмотря на инфляцию, средний чек значительно не изменился, причем это касается и туристической, и транспортной составляющей.

Доля иностранных авиакомпаний на российском рынке выросла до 47%, сообщил также Дмитрий Горин.

Он отметил, что несмотря на сложную экономическую ситуацию и периодические закрытия аэропортов, если посмотреть на географию полетов, как международных, так и внутренних, она не сокращается.



"Есть определенная коррекция по спросу по внутренним авиаперевозкам, это всего 2% сокращения. Это некритичная совершенно цифра. А по международному сегменту мы видим, что есть прямые рейсы в 35 стран мира, и здесь есть, наверное, своевременная тенденция увеличения доли иностранных авиакомпаний в условиях, когда есть определённый все-таки дефицит полетных программ у российских.

Доля иностранных перевозчиков на международных рейсах выросла в этом году до 47%. В 2019 году она была 25%", - сказал г-н Горин.



По его словам, это очень помогает развитию международных направлений.

"И здесь надо отметить такую взвешенную политику авиационных властей наших стран. Приведу несколько цифр. Например, между Россией и Китаем в неделю выполняется 270 рейсов. Из них 150 рейсов выполняют китайские авиаперевозчики, 120 рейсов в неделю выполняют российские перевозчики.

То есть здесь нет паритета, но при этом мы видим очень доступные цены, и если посмотреть на средний чек авиационных перевозок, то по многим международным направлениям он остался на уровне прошлого года и даже ниже за счет расширения полетных программ", - пояснил вице-президент РСТ.



Г-н Горин добавил, что расширению географии полетов способствует и большой выбор стыковочных рейсов, к которым туристы уже адаптировались.

"На внутреннем рынке авиакомпании в условиях ограниченности спроса очень взвешенно относится к ценообразованию, и несмотря на то, что мы знаем из средств массовой информации и заявления ряда авиакомпаний о топливных вопросах, несмотря на рост стоимости топлива, цены на перелеты пока на данный момент не повысились", - добавил эксперт.

/TOURBUS.RU