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08 июля
Дмитрий Горин: Доля иностранных авиакомпаний на российском рынке выросла до 47%
Вице-президент РСТ рассказал о ситуации в сфере полетов за рубеж в этом летнем сезоне
Количество туроператоров по выездному туризму к лету 2026 года достигло 447, это более чем на 10% больше, чем годом ранее, сообщил на сегодняшней пресс-конференции вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.
"Первое полугодие было непростым для туризма по многим причинам.
Есть определенная коррекция спроса, связанная со многими причинами. В первую очередь, - снижением потребительской активности.
Вторая тенденция – транспортные ограничения и задержки рейсов, а также ситуация на Ближнем Востоке, где были введены ограничения для организованного туризма.
Но в сфере выездного туризма, если годом ранее было 400 туроператоров, сейчас это 447.
Поэтому ни о каком сокращении речь не идет. Такая же ситуация и на турагентском рынке, рынке туроператоров внутреннего туризма и въездного", - рассказал эксперт.
Доля иностранных авиакомпаний на российском рынке выросла до 47%, сообщил также Дмитрий Горин.
Он отметил, что несмотря на сложную экономическую ситуацию и периодические закрытия аэропортов, если посмотреть на географию полетов, как международных, так и внутренних, она не сокращается.
Доля иностранных перевозчиков на международных рейсах выросла в этом году до 47%. В 2019 году она была 25%", - сказал г-н Горин.
То есть здесь нет паритета, но при этом мы видим очень доступные цены, и если посмотреть на средний чек авиационных перевозок, то по многим международным направлениям он остался на уровне прошлого года и даже ниже за счет расширения полетных программ", - пояснил вице-президент РСТ.
/TOURBUS.RU
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