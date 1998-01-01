Тарас Кабищанов: «Отдохнуть в ОАЭ сейчас можно дешевле, чем в Сочи»

Гендиректор холдинга «Русский Экспресс» рассказал об изменениях спроса на выездных направлениях в этом сезоне

В разгаре лето, а вместе с ним и высокий туристический сезон. Какие страны россияне любят больше всего, и какие направления возглавляют топ у наших соотечественников, рассказал на встрече с журналистами вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), генеральный директор холдинга «Русский Экспресс» Тарас Кобищанов, - сообщает наш специальный корреспондент.

По его словам, сразу после снятия Минэкономразвития ограничений на продажи на туры в ОАЭ 19 июня, спрос на данное направление вырос по отношению к прошлогодним показателям на 90%. Помимо отложенного спроса ажиотаж связан и с максимально привлекательными ценами – благодаря скидкам от отелей, а они сейчас достигают 40-45%, а порой доходят до 65%, - отдохнуть в ОАЭ сейчас дешевле, чем в Сочи.

Судя по темпам бронирования докризисные объемы продаж в Эмираты у «Русского Экспресса» восстановятся уже в ближайшие две недели. При этом заявки поступают не только на ближайшие вылеты, а вплоть до декабря, Заявки приходят вплоть до декабря. единичные — еще дальше. Полетные программы в ОАЭ из регионов уже полностью восстановлены, из Москвы вернутся к докризисному объему примерно с августа.

В целом, после ближневосточного кризиса, в топ направлений, наиболее популярных у россиян входят Турция, Эмираты, Вьетнам и Китай.

При этом последний набирает быстрый рост, занимая нишу, которая раньше частично принадлежала европейским направлениям.

Среди евпрпейских маршрутов у «Русского Экспресса» лидирует Черногория с долей продаж 44,4%, на втором месте – Италия (18,6%), и на третьем - Греция (13,2%). Годом ранее к текущей дате также лидировала Черногория, далее с минимальным отрывом шел Кипр, затем практически в равных объемах Италия и Греция.

Также наибольший рост среди всех направлений в летнем сезоне показала Грузия, выросшая на 131%, ( при этом Батуми 49%, Тбилиси 33%), - комментирует вице-президент. - Высокими темпами продолжает расти Вьетнам, доля в продажах – чуть более 10%, а вот по Таиланду роста не ожидаем. Он у нас пока на 9 месте с долей 3% и снижением продаж на 35%. По зиме самые оптимистичные ожидания по ОАЭ и Мальдивам».

Говоря о Турции, г-н Кабищанов пояснил, что пока она остается самым доступным пляжным направлением для россиян за рубежом. «На турецкий рынок сейчас давит падение спроса со стороны европейских туристов, которые из-за ситуации в Персидском заливе переориентировались на другие страны и отельеры стали предлагать хорошие скидки – до 25%, что случается не нечасто. Бронирования хорошие, особенно мы видим очень большой прирост дорогих заявок, их доля составляет почти 80%.

Также по причине снижения турпотока из Европы сейчас хорошо подтверждаются Мальдивы и другие острова Индийского океана».

Говоря о наиболее перспективных летних направлениях, Г-н Кобищанов отметил средиземноморское побережье Египта. По его мнению, курорт Эль-Аламейн, который еще называют «египетскими Мальдивами» имеет огромный потенциал.

«Россиянам очень не хватает Средиземного моря и данный курорт с замечательными пляжами, с ценами ниже турецких и качеством выше, чем на курортах Красного моря, - соответствует ожиданиям. Пока, к сожалению, туда нет прямых перелетов, а добираться 6 часов трансфером из аэропорта Каира - не очень удобно», - заключил эксперт.

/TOURBUS.RU

Фото: холдинг «Русский Экспресс»