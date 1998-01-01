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08 июля
Новый пермский горнолыжный курорт «Губаха» сможет принимать до 450 тыс. туристов в год
Проектом предусмотрено создание отеля 3* на 104 номера, восьми коттеджей и горнолыжно-развлекательного комплекса с канатной дорогой, спа и прокатом
При поддержке Корпорации Туризм.РФ в Губахинском округе Пермского края активно ведется строительство номерного фонда и обеспечивающей инфраструктуры горнолыжного комплекса «Губаха».
Финансовым партнером проекта выступает Банк ВТБ, в начале июля начавший его финансирование.
В рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство» Корпорация Туризм.РФ развивает горнолыжный комплекс «Губаха» до уровня всесезонного горнолыжного курорта.
Проектом предусмотрено создание отеля категории «три звезды» на 104 номера, 8 дуплекс-коттеджей на 16 номеров, а также горнолыжно-развлекательного комплекса с канатной дорогой, спа и прокатом.
Генеральным подрядчиком подготовлена строительная площадка, обустроены временные дороги и стройгородок, завезены стройматериалы.
В рамках первого этапа строительства (коттеджи) выполнены строительно-монтажные работы по внутриплощадочным сетям водоснабжения, канализации и газоснабжения. Ведутся отделочные работы и работы по устройству внутренних инженерных систем.
По второму этапу (гостиница) ведутся монолитные работы по устройству стен и фундаменто .
По третьему этапу (горнолыжный комплекс) поставщиком изготовлено оборудование будущей канатной дороги и частично поставлено на площадку строительства.
Ведутся работы по планировке трасс и разработке котлованов под фундаменты опор будущей канатной дороги.
В сентябре 2025 года было завершено строительство автомобильной дороги к вершине горы Крестовая протяженностью 3,5 км.
Реализацией проекта занимается специальная проектная компания «Новая Губаха», созданная Корпорацией Туризм.РФ совместно с инвестором. Финансовым партнером выступает Банк ВТБ. В начале июля банком начато финансирование проекта.
Ожидается, что после ввода в эксплуатацию новых объектов всесезонный курорт «Губаха» сможет ежегодно принимать до 450 тыс. человек.
/TOURBUS.RU
ФОТО: Туризм.РФ
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