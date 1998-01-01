Эксперты: Спрос на Анапу сейчас в два раза выше, чем год назад

Спрос на Анапу растет на фоне открытия пляжей и ситуации в Крыму, на курорте сейчас отдыхает вдвое больше туристов, чем в июле 2025 года, сообщил вице-президента Ассоциации туроператоров по внутреннему туризму, гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин.

"Вопрос с пляжами перестал быть сдерживающим фактором для туристов. Спрос хороший и продолжает расти на фоне проблем крымского направления. Сейчас в Анапе отдыхает в два раза больше туристов, чем в июле 2025 года, все купаются, море чистое", - цитирует его сегодня «Интерфакс».



В холдинге Atelika Hotel Group сообщили, что загрузка объектов в Анапе заметно выросла по сравнению с прошлым годом, что во многом связано с открытием пляжей.

"Мы отстаем всего на 12% по загрузке и на 10% по выручке от уровня наиболее успешного 2024 года, но еженедельно видим сокращение этого отставания", - отметили в пресс-службе гостиничного оператора.



Туроператоры при этом не прогнозируют резкого повышения цен на размещение в Анапе вслед за ростом спроса – возможны лишь точечные корректировки тарифов в наиболее востребованных объектах.

Стоимость недельного отдыха варьируется от 44 тыс. руб. за размещение в двухзвездочном отеле до 352 тыс. руб. за отдых в пятизвездочном комплексе с концепцией "ультра все включено".



Все необходимые для работы разрешительные документы получили 75 пляжей Анапы, сообщила ранее в пятницу пресс-служба правительства.

"Работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов продолжаются. В настоящее время осуществляется отсыпка дополнительного слоя чистого песка на пострадавших от мазута пляжах Анапы.

Работа находится на контроле Роспотребнадзора. Уже получили все разрешительные документы 75 пляжей. Ещё 11 проходят экспертизу", - говорится в сообщении.



Как отмечают в пресс-службе, мониторинг акватории Чёрного моря, а также побережья Краснодарского края и Республики Крым не выявил случаев новых выбросов нефтепродуктов.

"На космических снимках в районе крушения танкеров подтверждённых пятен нефтепродуктов не выявлено. С начала работ очищено более 3,6 тыс. км береговой линии, в том числе повторно. Вывезено в специализированные организации около 185,3 тыс. тонн загрязнённого песка и грунта", - говорится в сообщении.

Эксперты АТОР ожидают турпоток в Анапу на уровне 3,8-4 млн туристов в 2026 году. В успешном 2024 году курорт принял 5,5 млн туристов, а в 2025 году - только 3 млн.

Полное восстановление турпотока в ассоциации прогнозируют в 2027 году.

/TOURBUS.RU