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07 июля
Эксперты: Спрос на Анапу сейчас в два раза выше, чем год назад
Сейчас получили все разрешительные документы 75 пляжей Анапы, ещё 11 проходят экспертизу
Спрос на Анапу растет на фоне открытия пляжей и ситуации в Крыму, на курорте сейчас отдыхает вдвое больше туристов, чем в июле 2025 года, сообщил вице-президента Ассоциации туроператоров по внутреннему туризму, гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин.
"Вопрос с пляжами перестал быть сдерживающим фактором для туристов. Спрос хороший и продолжает расти на фоне проблем крымского направления. Сейчас в Анапе отдыхает в два раза больше туристов, чем в июле 2025 года, все купаются, море чистое", - цитирует его сегодня «Интерфакс».
Стоимость недельного отдыха варьируется от 44 тыс. руб. за размещение в двухзвездочном отеле до 352 тыс. руб. за отдых в пятизвездочном комплексе с концепцией "ультра все включено".
"Работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов продолжаются. В настоящее время осуществляется отсыпка дополнительного слоя чистого песка на пострадавших от мазута пляжах Анапы.
Работа находится на контроле Роспотребнадзора. Уже получили все разрешительные документы 75 пляжей. Ещё 11 проходят экспертизу", - говорится в сообщении.
Эксперты АТОР ожидают турпоток в Анапу на уровне 3,8-4 млн туристов в 2026 году. В успешном 2024 году курорт принял 5,5 млн туристов, а в 2025 году - только 3 млн.
Полное восстановление турпотока в ассоциации прогнозируют в 2027 году.
/TOURBUS.RU
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