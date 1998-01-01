Аллан Мамишев: «Мацеста - не просто здравница, а важная часть культурного наследия»

Генеральный директор бальнеологического курорта «Мацеста» рассказал о развитии технической и оздоровительной инфраструктуры в этом сезоне

Один из старейших бальнеологических курортов России — сочинская «Мацеста» — завершил масштабный инфраструктурный проект, запустив собственную автономную газовую котельную. Это решение, по словам руководства, гарантирует бесперебойность лечебного процесса круглый год.

О том, как живет легендарный курорт сегодня, кто его основные гости и почему оздоровительный туризм устойчив к колебаниям спроса, в интервью Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья (АОТ) рассказал генеральный директор бальнеологического курорта «Мацеста» Аллан Мамишев.

Бальнеологический курорт «Мацеста», основанный в 1902 году врачом В.Ф. Подгурским, продолжает развиваться, сохраняя верность своим традициям.

В интервью Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья (АОТ) генеральный директор Аллан Мамишев рассказал, что сегодня «Мацеста» сочетает 120-летние традиции бальнеотерапии с современными медицинскими технологиями. Ежедневно в здравнице отпускается более 1000 лечебных процедур, а курорт работает круглый год.

Одним из ключевых проектов последнего времени стал запуск собственной автономной газовой котельной.

Как пояснил г-г Мамишев, это обеспечивает полную технологическую независимость курорта при подготовке природных лечебных факторов — сероводородных и йодобромных минеральных вод. Ранее в периоды профилактических работ на городской котельной бальнеолечение приходилось временно приостанавливать, теперь такие перерывы исключены.

«Убежден, что решения, которые системно повышают качество работы курорта, зачастую важнее появления очередной новой услуги», — отметил Мамишев.

Особое внимание в «Мацесте» уделяют сохранению исторического и культурного наследия. В мае 2026 года на курорте открылся собственный музей, который впервые принял участие во Всероссийской акции «Ночь музеев».

«Мацеста» — это не просто здравница, а важная часть культурного наследия Сочи с уникальной историей, которую мы бережно сохраняем», — подчеркнул г-н Мамишев.

Основная аудитория курорта — гости в возрасте от 45 до 75 лет, приезжающие для лечения заболеваний костно-мышечной и нервной систем, а также кожных патологий. При этом Аллан Мамишев отметил тренд на омоложение аудитории: все чаще обращаются гости от 25 до 44 лет с запросами на превентивное оздоровление, восстановление после стрессов и спортивных нагрузок.

Среди ключевых трендов оздоровительного туризма в 2026 году Аллан Мамишев выделил персонализацию программ, развитие превентивной медицины, фокус на ментальное здоровье и короткие интенсивные форматы (3–7 дней).

Он также отметил растущий интерес к корпоративным программам оздоровления.

В конце мая 2026 года «Мацеста» присоединилась к Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья. По словам г-на Мамишева, это закономерный шаг: «Сегодня развитие отрасли невозможно без объединения усилий профессионального сообщества».

Участие в ассоциации, по его мнению, усиливает позиционирование курорта как лидера бальнеологического лечения.

/TOURBUS.RU

Фото: официальные сайты АОТ и холдинга «Мацеста»