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07 июля
Визовые новости

Визовые центры Венгрии в Казани, Самаре и Уфе возобновили работу/ Словакия опровергла информацию о прекращении выдачи турвиз/  Компания ВLS cнова оформляет визы на Кипр в России, Беларуси и Узбекистане


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Визовые центры Венгрии в Казани, Самаре и Уфе возобновили работу

Россияне снова могут подавать документы для оформления шенгенских виз в визовые центры Венгрии в Казани, Самаре и Уфе, сообщает компания-оператор центров VFS.

"С 1 июля 2026 года прием документов на визу в Венгрию в визовых центрах Казани, Самары и Уфы возобновляется", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, прием документов на визы в визовых центрах трех российских городов был приостановлен по распоряжению Генконсульства Венгрии в Казани.

Центры в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге продолжили работу.

По информации туроператоров, консульство Венгрии – одно из наиболее лояльных к россиянам в плане оформления шенгенских виз.

В VFS Global уточняют, что минимальный срок рассмотрения визовых заявлений составляет 15 календарных дней с момента поступления документов в консульство Венгрии, не включая праздничные дни.

Словакия опровергла информацию о прекращении выдачи турвиз

Визовые центры Словакии в России до конца лета не будут принимать документы на шенгенские визы с любыми целями поездок кроме участия в спортивных соревнованиях, сообщил сегодня утром оператор центров компания VFS Global.

"Согласно информации, полученной из посольства Словакии в России, визовые центры Словакии не будут принимать заявления на получение шенгенской визы в июле и августе. Заявления на получение шенгенской визы будут приниматься только с целью занятия спортом", - говорится в сообщении.

 

Словакия не приостанавливала выдачу туристических виз гражданам России, изменилось распределение сроков на подачу заявлений на визу, сообщили в отсет на эту информацию  "РИА Новости" в словацком министерстве иностранных дел.
"Выдача туристических виз гражданам России не была приостановлена.
Однако в связи с возможностями посольства Словакии в Москве и актуальными приоритетами на время летних месяцев изменилось распределение сроков на подачу заявления на визу", - сообщили в ведомстве.

  

Компания ВLS cнова оформляет визы на Кипр в России, Беларуси и Узбекистане

Визовые центры Кипра возобновили прием документов на визы, сообщает компания-оператор центров BLS.

"С 06 июля 2026 года BLS International возобновляет прием заявлений при доставке в Республику Кипр. Заявитель может подать свои документы в любой центр BLS в России, Беларуси (Минск) и Узбекистане (Ташкент) в соответствии с их юрисдикцией. Мы настоятельно рекомендуем подавать документы в центры соответствующей юрисдикции", - говорится в сообщении.

 

С 15 июня в связи с истечением срока действия договора на оказание услуг с компанией BLS International прием заявлений в визовых центрах Кипра был приостановлен.

Документы принимались только в консульском отделе посольства, а также в генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре.

Визовые центры Кипра работают в Москве, Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на⁠-⁠Дону и Самаре.
По данным Российского союза туриндустрии, в 2026 году Кипр принял более 63 тыс. российских граждан.
/TOURBUS.RU

 


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