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07 июля
Визовые новости
Визовые центры Венгрии в Казани, Самаре и Уфе возобновили работу/ Словакия опровергла информацию о прекращении выдачи турвиз/ Компания ВLS cнова оформляет визы на Кипр в России, Беларуси и Узбекистане
Визовые центры Венгрии в Казани, Самаре и Уфе возобновили работу
Россияне снова могут подавать документы для оформления шенгенских виз в визовые центры Венгрии в Казани, Самаре и Уфе, сообщает компания-оператор центров VFS.
"С 1 июля 2026 года прием документов на визу в Венгрию в визовых центрах Казани, Самары и Уфы возобновляется", - говорится в сообщении.
Центры в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге продолжили работу.
В VFS Global уточняют, что минимальный срок рассмотрения визовых заявлений составляет 15 календарных дней с момента поступления документов в консульство Венгрии, не включая праздничные дни.
Визовые центры Словакии в России до конца лета не будут принимать документы на шенгенские визы с любыми целями поездок кроме участия в спортивных соревнованиях, сообщил сегодня утром оператор центров компания VFS Global.
"Согласно информации, полученной из посольства Словакии в России, визовые центры Словакии не будут принимать заявления на получение шенгенской визы в июле и августе. Заявления на получение шенгенской визы будут приниматься только с целью занятия спортом", - говорится в сообщении.
Словакия не приостанавливала выдачу туристических виз гражданам России, изменилось распределение сроков на подачу заявлений на визу, сообщили в отсет на эту информацию "РИА Новости" в словацком министерстве иностранных дел.
"Выдача туристических виз гражданам России не была приостановлена.
Однако в связи с возможностями посольства Словакии в Москве и актуальными приоритетами на время летних месяцев изменилось распределение сроков на подачу заявления на визу", - сообщили в ведомстве.
Компания ВLS cнова оформляет визы на Кипр в России, Беларуси и Узбекистане
Визовые центры Кипра возобновили прием документов на визы, сообщает компания-оператор центров BLS.
"С 06 июля 2026 года BLS International возобновляет прием заявлений при доставке в Республику Кипр. Заявитель может подать свои документы в любой центр BLS в России, Беларуси (Минск) и Узбекистане (Ташкент) в соответствии с их юрисдикцией. Мы настоятельно рекомендуем подавать документы в центры соответствующей юрисдикции", - говорится в сообщении.
С 15 июня в связи с истечением срока действия договора на оказание услуг с компанией BLS International прием заявлений в визовых центрах Кипра был приостановлен.
Документы принимались только в консульском отделе посольства, а также в генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре.
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