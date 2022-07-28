Новости Визовые новости Визовые центры Венгрии в Казани, Самаре и Уфе возобновили работу/ Словакия опровергла информацию о прекращении выдачи турвиз/ Компания ВLS cнова оформляет визы на Кипр в России, Беларуси и Узбекистане

Визовые центры Венгрии в Казани, Самаре и Уфе возобновили работу Россияне снова могут подавать документы для оформления шенгенских виз в визовые центры Венгрии в Казани, Самаре и Уфе, сообщает компания-оператор центров VFS. "С 1 июля 2026 года прием документов на визу в Венгрию в визовых центрах Казани, Самары и Уфы возобновляется", - говорится в сообщении.



Как сообщалось, прием документов на визы в визовых центрах трех российских городов был приостановлен по распоряжению Генконсульства Венгрии в Казани. Центры в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге продолжили работу.



По информации туроператоров, консульство Венгрии – одно из наиболее лояльных к россиянам в плане оформления шенгенских виз. В VFS Global уточняют, что минимальный срок рассмотрения визовых заявлений составляет 15 календарных дней с момента поступления документов в консульство Венгрии, не включая праздничные дни.



Словакия опровергла информацию о прекращении выдачи турвиз Визовые центры Словакии в России до конца лета не будут принимать документы на шенгенские визы с любыми целями поездок кроме участия в спортивных соревнованиях, сообщил сегодня утром оператор центров компания VFS Global. "Согласно информации, полученной из посольства Словакии в России, визовые центры Словакии не будут принимать заявления на получение шенгенской визы в июле и августе. Заявления на получение шенгенской визы будут приниматься только с целью занятия спортом", - говорится в сообщении. Словакия не приостанавливала выдачу туристических виз гражданам России, изменилось распределение сроков на подачу заявлений на визу, сообщили в отсет на эту информацию "РИА Новости" в словацком министерстве иностранных дел. "Выдача туристических виз гражданам России не была приостановлена. Однако в связи с возможностями посольства Словакии в Москве и актуальными приоритетами на время летних месяцев изменилось распределение сроков на подачу заявления на визу", - сообщили в ведомстве. Компания ВLS cнова оформляет визы на Кипр в России, Беларуси и Узбекистане Визовые центры Кипра возобновили прием документов на визы, сообщает компания-оператор центров BLS. "С 06 июля 2026 года BLS International возобновляет прием заявлений при доставке в Республику Кипр. Заявитель может подать свои документы в любой центр BLS в России, Беларуси (Минск) и Узбекистане (Ташкент) в соответствии с их юрисдикцией. Мы настоятельно рекомендуем подавать документы в центры соответствующей юрисдикции", - говорится в сообщении. С 15 июня в связи с истечением срока действия договора на оказание услуг с компанией BLS International прием заявлений в визовых центрах Кипра был приостановлен. Документы принимались только в консульском отделе посольства, а также в генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре.



Визовые центры Кипра работают в Москве, Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на⁠-⁠Дону и Самаре.

По данным Российского союза туриндустрии, в 2026 году Кипр принял более 63 тыс. российских граждан.

/TOURBUS.RU

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 По тексту:



Подписка