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07 июля
РСТ предлагает индексировать пороги доходов для уплаты НДС в соответствии с инфляцией

Ранее президент подписал закон, позволяющий небольшим турфирмам, работающим на «упрощенке», не платить НДС до 2029 года


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Владимир Путин подписал закон, который сохраняет компаниям на упрощённой системе налогообложения (УСН) и с годовой выручкой до 20 млн рублей возможность не платить НДС до 2029 года включительно. Это закреплено поправками к статье 145 Налогового кодекса РФ.

 

Как пояснил глава Экспертного совета Российского союза туриндустрии Николай Литаренко, решение напрямую касается турбизнеса, в котором не менее 60% составляют компании с таким уровнем доходов, - сообщает пресс-служба РСТ.

 

С 1 января 2026 года порог доходов, при превышении которого компании и ИП на упрощённой системе налогообложения становятся плательщиками НДС, снизили с 60 млн до 20 млн рублей за год. Причем изначально после 2026 года порог планировали поэтапно снижать – до 15 млн рублей в 2027 году и до 10 млн рублей в 2028-м.

 

Только что подписанный президентом закон «заморозил» порог на уровне 20 млн рублей на период 2027-2029 годов, соответственно скорректировано во времени и дальнейшее его снижение – до 15 млн рублей с 2030 года и до 10 млн рублей с 2031 года.

 

«РСТ поддерживает положения этого закона, но для отрасли было бы лучше ввести еще и механизм ежегодной индексации пороговых значений доходов для уплаты НДС в соответствии с инфляцией, чтобы сумма увеличивалась ежегодно.

Соответствующее письмо за подписью президента союза Ильи Уманского направлено главе комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам Андрею Макарову», – подчеркнул Николай Литаренко.

 

Как сказано в письме, снижение порогового значения совокупной суммы доходов до 20 млн рублей продолжает оказывать негативное влияние на развитие внутреннего и въездного туризма, особенно в регионах. Большую часть компаний, осуществляющих прием туристов, их размещение, сопровождение, организацию экскурсионных программ и иных туристических услуг в регионах страны составляют субъекты малого и среднего предпринимательства.

 

Их доходы в большинстве случаев находятся в диапазоне от 20 до 60 млн рублей в год. При этом рентабельность регионального турбизнеса, по экспертным оценкам, составляет в среднем 5-10%.

В условиях высокой конкуренции возможности для повышения стоимости туруслуг ограничены.

 

Соответственно появление обязанности по уплате НДС для значительной части таких компаний ведет к существенному снижению их рентабельности, ограничению инвестиций в развитие инфраструктуры и повышение качества сервиса. Еще один фактор риска – инфляционный рост стоимости туруслуг.

 

В этих условиях РСТ считает важным индексировать пороги доходов для уплаты НДС в соответствии с инфляцией.

«При отсутствии механизма ежегодной индексации пороговых значений доходов все большее количество предприятий будет утрачивать право на освобождение от НДС не из-за реального роста бизнеса, а из-за общего роста цен.

Предлагаем рассмотреть возможность дополнения законопроекта положениями по ежегодной индексации пороговых значений доходов налогоплательщиков, применяющих УСН», – говорится в письме РСТ.

 


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