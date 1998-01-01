АТОР просит правительство об отсрочке по возвратам за туры в Крым

Ассоциация туроператоров России направила в правительство письмо, в котором просит предоставить отелям и туроператорам отсрочки по возврату средств за отмененные туры в Крым, сообщает пресс-служба объединения.

"Масштаб нагрузки на отрасль превышает объем резервов туроператоров, особенно работающих в Крыму. По данным АТОР, объем аннуляций отдыха в Республике Крым и г. Севастополь составляет в совокупности по всему рынку уже около 1 миллиона поездок. Средний чек поездки в Крым составляет 45–50 тыс. рублей за поездку.

Поскольку не все поездки были оплачены в полном объеме, по состоянию на конец июня объем аннуляций оценивается в 20– 25 миллиардов рублей. Из них 5-7 млрд рублей приходится на туроператоров", - говорится в сообщении.



Как подчеркивают в ассоциации, эти средства не находятся у туроператоров: они уже были перечислены отелям и направлены на текущие операционные расходы: обновление территорий, ремонты, выплату заработной платы, закупку продуктов и другие нужды.



"Но отели Крыма и Севастополя в сложившейся ситуации не смогут оперативно вернуть предоплаченные средства туроператорам и туристам. При этом действующее законодательство и текущая ситуация в целом исключают возможность резервирования такого объема средств у туроператоров по внутреннему туризму. Требование о немедленном возврате выплат по всем аннулированным заявкам нанесет невосполнимый удар по отелям Крыма и туроператорам, работающим с этим направлением.

Отсрочка исполнения обязательств направлена в первую очередь на защиту туристов и прогнозируемое, управляемое развитие событий – эта мера сориентирует их на реалистичные сроки возврата", – говорится в письме.



В АТОР поясняют, что предоставление отсрочки позволит отелям и туроператорам в конечном итоге вернуть деньги или предоставить равноценный отдых туристам оперативнее, чем при попытках единовременных выплат туристам в текущий момент.



"Принятие данного решения является вопросом выживания для туроператоров, а также отелей Республики Крым, поскольку у них отсутствуют резервы для возвратов столь значительных сумм такому количеству туристов.

Выражаем надежду на Вашу поддержку и скорейшую реализацию данной меры, которая позволит стабилизировать ситуацию на рынке и сохранить устойчивость туристической отрасли", – говорится в письме ассоциации.



Как сообщалось, с 22 июня по 1 сентября 2026 года приостановлено бронирование мест, прием и размещение детей и групп детей в объектах детского отдыха, расположенных на территории республики Крым, а также во всех других средствах размещения. Параллельно в Крыму сохраняются проблемы с обеспечением топливом АЗС и с подачей электроэнергии..

Напомним, что, как мы сообщали вчера, учредитель Международной организации «Альянс туризма юга России», генеральный директор ООО «Курорт», эксперт в сфере туризма Василий Дьяченко заявил, что «в самое короткое время представители среднего и малого бизнеса, самозанятые люди должны получить реальные рычаги влияния на политику местной власти наряду с большим бизнесом».

Режим ЧС, введенный 26 июня, формально дает властям дополнительные полномочия — в том числе для быстрого принятия решений по поддержке бизнеса.

Вопрос в том, будут ли эти полномочия использованы для того, чтобы запустить механизмы, о которых говорит Василий Дьяченко: возврат налогов, расширение налоговых каникул на все отрасли, пострадавшие от кризиса, упрощение доступа к льготным кредитам, создание сервисов финансового учета.

/TOURBU.RU