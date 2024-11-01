Новости Эксперты: Рынок делового туризма сохраняет значительный масштаб, однако его рост практически остановился Аналитический центр Независимого рейтинга деловой и событийной индустрии представил результаты ежегодного исследования российского рынка делового туризма

Аналитический центр Независимого рейтинга деловой и событийной индустрии MICE представил результаты ежегодного исследования российского рынка делового туризма и корпоративных мероприятий . Итоги 2025 года показывают: рынок вошел в новую фазу развития, где главным фактором успеха становится масштаб бизнеса. Номинальный рост сохраняется, однако в реальном выражении отрасль впервые за долгое время демонстрирует снижение, а конкурентная борьба приводит к ускоренной консолидации вокруг крупнейших игроков. Методология рейтинга основана на показателях выручки компаний, опубликованных в Государственном информационном ресурсе бухгалтерской (финансовой) отчетности. Поиск юридических лиц осуществляется по открытым источникам либо на основании данных, предоставленных самими компаниями. Динамика рассчитывается как разница суммы выручки всех участников за текущий и предыдущий годы с учетом новых участников рейтинга, что позволяет объективно оценивать изменения на рынке. Главным подтверждением усиливающейся концентрации рынка стал состав лидеров рейтинга. По итогам 2025 года крупнейшим игроком остается «Аэроклуб Тур» с выручкой 5 002,7 млн рублей и долей 17% совокупного объема рейтинга. Второе место занимает Upjet с выручкой 3 160 млн рублей и долей 11%. Далее следуют Continent Express – 1 663,1 млн рублей и 6%, Click To Mice – 1 569,5 млн рублей и 5%, «Випсервис» – 1 126,3 млн рублей и 4%, IVS Group – 1 045,8 млн рублей и 4%. Во второй половине первой десятки расположились «Авиацентр» с выручкой 980,4 млн рублей и долей 3%, KMP Group – 817,1 млн рублей и 3%, «МАКСИМАЙС» – 768,6 млн рублей и 3%, а также «Демлинк» – 765,9 млн рублей и 3%. Именно эти компании сегодня во многом определяют структуру российского рынка делового туризма. Если еще несколько лет назад рынок был более фрагментированным, то теперь значительная часть оборота концентрируется у ограниченного круга крупных игроков. Показательно, что в 2024 году на рынке доминировал один лидер с долей около 15% и ростом порядка 45%, тогда как в 2025 году сформировалась новая конфигурация: абсолютный лидер контролирует уже 16,9% рынка, а второй по величине игрок укрепил позиции до 10,7%. На фоне этих изменений общая динамика рынка выглядит значительно менее оптимистично, чем в предыдущие годы. Совокупный объем российского рынка MICE-услуг по итогам 2025 года составил 29 651,8 млн рублей против 28 796,5 млн рублей годом ранее. Формально рынок вырос на 2,7%, однако при официальной инфляции в размере 5,59% это означает снижение в реальном выражении. Фактически отрасль впервые за долгое время столкнулась с ситуацией, когда рост выручки перестал компенсировать увеличение затрат. При этом усредненные показатели скрывают существенный разрыв между лидерами и остальными участниками рынка. Средневзвешенный темп роста компаний рейтинга составил 10,6%, однако положительную динамику демонстрируют преимущественно компании из верхней части списка. Такая структура свидетельствует об ускоряющейся концентрации рынка и постепенном вытеснении средних и небольших игроков. Особенно наглядно это видно по количеству компаний, завершивших год с отрицательной динамикой. Если в 2024 году таких участников было всего 8, то по итогам 2025 года их число выросло до 19. Иными словами, почти каждая третья компания рейтинга показала снижение выручки. В 2024 году рынок переживал период бурного роста: большинство участников увеличивали показатели на 25–100% и более. В 2025 году ситуация стала заметно жестче. Темпы роста большинства средних игроков существенно снизились и сместились к нулевой отметке, а значительная часть компаний перешла в отрицательную зону. Основными причинами эксперты называют сразу несколько факторов. Высокая ключевая ставка ЦБ резко ограничила доступность заемного финансирования. Одновременно продолжили расти расходы на авиаперевозки, гостиничное размещение и организацию мероприятий. Корпоративные заказчики, в свою очередь, начали гораздо внимательнее относиться к расходам и сокращать бюджеты на проекты, которые не имеют прямого влияния на бизнес-результат. «На рынке началась открытая консолидация в руках гигантов. В условиях жесткого контроля расходов выживают те, у кого есть огромные обороты и долгосрочные контракты. Но гибкие нишевые игроки все еще способны показывать кратный рост за счет нестандартного креатива», – отмечает Егор Мергенев, эксперт отдела продаж компании «АльфаТех». Серьезное влияние на рынок продолжает оказывать и международная обстановка. Геополитический кризис на Ближнем Востоке фактически парализовал значительную часть корпоративных выездов в страны Персидского залива – одно из наиболее востребованных направлений последних лет. В результате крупный бизнес начал перераспределять бюджеты внутри страны. Выигрывают от этого прежде всего регионы, которые ранее воспринимались преимущественно как туристические направления. «То, что еще 10 лет назад считалось чистым эко-туризмом – Сибирь, Алтай, Дальний Восток – сегодня принимает топ-менеджмент крупнейших корпораций. Алтайский край теперь напрямую конкурирует за деловые бюджеты, разворачивая сервис премиального уровня», – говорит Анастасия Молочкова, исполнительный директор дирекции по управлению туристическим бизнесом СБЕР, всесезонный горный курорт «Манжерок». Одновременно меняются и требования заказчиков к поставщикам услуг. Если раньше важным преимуществом считался высокий уровень сервиса сам по себе, то сегодня клиенты требуют прежде всего эффективности, автоматизации и способности быстро адаптироваться к изменениям. «Клиентам больше не нужен просто хороший автомобиль. Нужна безупречная цифровая логистика, мгновенная реакция и готовность подстраиваться под форс-мажоры на лету. Индивидуальный подход стал базовым стандартом», – подчеркивает Алексей Федоров, собственник Busfer. На этом фоне возрастает значение независимых отраслевых рейтингов как инструмента оценки устойчивости поставщиков. Ирина Юрченко, руководитель направления событийного маркетинга ООО «РСХБ Управление Активами», отмечает: «Для нас позиция подрядчика в рейтинге – это вопрос прозрачности и безопасности. Это первый фильтр, позволяющий отсечь нестабильных игроков, хотя финальный выбор мы всегда делаем на основе кейсов».

Главный вывод по итогам 2025 года заключается в том, что рынок делового туризма сохраняет значительный масштаб – 29,6 млрд рублей, однако его рост практически остановился. При этом внутри отрасли продолжается активный передел рынка в пользу крупнейших компаний. Если в ближайшие месяцы сохранится давление на стоимость авиаперевозок и логистики, рынок может продолжить сжиматься в реальном выражении. Однако даже частичная стабилизация международной обстановки способна запустить эффект отложенного спроса и вернуть динамику международным корпоративным поездкам. Пока же 2025 год можно охарактеризовать как момент перелома: эпоха легких бюджетов завершилась, а российский MICE-рынок окончательно вошел во время сильных игроков.

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