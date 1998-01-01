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06 июля
Travelline: Темпы бронирования российских отелей сокращаются
Бронирования на курортах снижаются, в тоже время растет спрос на размещение в гостиницах на Дальнем Востоке
Статистика фиксирует небольшое замедление темпов бронирования отелей внутри страны, причем снижение на высокий летний сезон в среднем по рынку более чувствительное, чем на весь год. Но именно летний сезон формирует основную выручку большинства предприятий туристической отрасли.
Регионы, где бронирования выросли, в основном расположены на Дальнем Востоке. Лидируют среди них Магаданская область, Забайкальский край и Ямало-Ненецкий автономный округ, - сообщает пресс-служба РСТ.
По данным платформы для работы отелей Travelline, число бронирований размещения на период с 1 мая по 30 сентября, сократилось по сравнению с прошлым годом на 5,4%, а количество забронированных номероночей – на 6,9% и ощутимее всего в наиболее бюджетных средствах размещения до 2* (-12,9%).
Если смотреть весь 2026 год, то снижение объемов выглядит менее выражено: количество бронирований сократилось на 2%, а количество номероночей – на 3,9%. Статистика учитывает бронирования, сделанные через онлайн-каналы, и средства размещения, работающие с Travelline, в период с начала года по 30 июня 2026 года.
Традиционно наибольшая доля бронирований на лето приходится на Краснодарский край – 23,7% от общего объема. Затем следуют Москва и Санкт-Петербург с почти равными показателями – 14,9% и 14,4% соответственно.
Далее – Ставропольский край (3,4%), Московская область (3%), Крым (3%), Татарстан (2,6%), Калининградская область (2,2%), Приморский край (1,7%).
В тройке лидеров увереннее всего себя чувствуют Москва и Санкт-Петербург – отели на лето в этих городах бронируется с небольшим приростом в 0,6%, по всему году рост 3% и 2,7% соответственно.
Гавное летнее направление – Краснодарский край – на лето показывает снижение в 8,8%, а в целом по году – минус 5,6%. Аналогичная ситуация с большинством участников топ-10 самых востребованных туристических регионов. Ставропольский край на лето потерял почти 14,8%, в целом по году – 12%; Московская область – 2,8% летом против 0,8% по году; Крым – почти 41% на лето и порядка 26% по году; Татарстан – 9,6% летом и 6,5% по году. У Калининградской области оба показатели практически равны – минус порядка 9%.
Приморский край, занимающий последнюю позицию в топ-10, демонстрирует, тем не менее, лучшие показатели внутри как летнего, так и годового рейтинга – плюс 11%.
Регионов с заметным ростом на лето немного, но они есть, причем, большинство – дальневосточные или сибирские. Это Амурская область (12,6%), Еврейская автономная область (19%), Забайкальский и Камчатский края (35% и 13% соответственно), Магаданская область (44%), Ненецкий автономный округ (10%), Омская область (9%), Хабаровский край (8,9%), Ямало-Ненецкий округ (28%).
Есть небольшой прирост по некоторым северо-западным регионам страны (Архангельская, Новгородская области) и Поволжья (Нижегородская область). Такие области Центральной России, как Костромская, Ивановская, Владимирская, Ярославская, Рязанская показывают на лето спад более 10-12%. Небольшой прирост лишь у Тверской и Калужской областей.
Летний отдых на Северном Кавказе в этом году также бронируется на лето заметно слабее, чем год назад: Кабардино-Балкария снизилась на 12%, Адыгея на 16%, Дагестан на 20%, Северная Осетия на 10%, Чечня на 21%. Минимальное снижение по Карачаево-Черкесии – всего 2,5%.
/TOURBUS.RU
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