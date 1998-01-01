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06 июля
"Российский Зальцбург" становится событием мирового масштаба
Более 20 тысяч туристов посетили музыкальные мероприятия в рамках прошедшего в Клину Международного фестиваля искусств П. И. Чайковского
Вчера в одном из старейших городов Подмосковья - Клину завершился ежегодный, уже XII Международный фестиваль искусств П. И. Чайковского.
Это мероприятие уже называют российским аналогом знаменитого Зальцбургского фестиваля, одного из самых прес
ижных в мире.
В день открытия на Большой поляне Государственного мемориального музыкального музея-заповедника П. И. Чайковского собрались более 1,5 тыс. зрителей, а в целом, за 10 дней фестиваля участниками музыкального праздника стали более 20 тыс. человек.
Художественный руководитель фестиваля - народный артист СССР Юрий Башмет. В программе - самые разнообразные жанры: от академической музыки и оперы до балета и джаза.
«На десять дней наш город становится мировой сценической площадкой и грандиозным концертным залом под открытым небом», - отметил глава округа Клин Василий Власов, на предваряющей событие пресс- конференции.
По его словам, «У каждого города есть свой «гений места», которым гордятся жители и Клин, в первую очередь, – город Чайковского. В доме на окраине Клина Пётр Ильич поселился 5 мая 1892 года и прожил в нем последние семнадцать месяцев своей жизни. И сегодня это памятник мировой музыкальной культуры, как и дом-музей Моцарта в Зальцбурге. А в окрестных усадьбах он нашел то, чего очень долго искал - настоящую русскую деревню. Клинский период был очень плодотворным, здесь Чайковский написал «Спящую красавицу», «Чародейку», создавал оперы «Пиковая дама» и «Иоланта» и многие др. произведения. Теперь все эти памятные места объединены в один туристический маршрут.
Уверен, что фестиваль искусств П. И. Чайковского – событие, которое вполне могло бы встать в один ряд со знаменитым летним Зальцбургским фестивалем, одним из самых престижных в мире.
Г-н Власов добавил, что благодаря крупным туристическим проектам и событийным мероприятиям, таким как данный фестиваль, к 2027 году ожидается туристический поток порядка миллиона человек. Напомним, что в 2025 году город посетили около 600 тысяч туристов.
В приветственном слове, на открытии фестиваля, министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов подчеркнул, что «фестиваль Чайковского — безусловно, наша гордость, а место, где он каждый год проходит — особенное для каждого музыканта» Художественный руководитель фестиваля Юрий Башмет тоже уверен, что Клин — особое место с невероятной энергетикой».
По его словам, фестиваль ежегодно развивается, дарит людям новые эмоции и впечатления, а программа всегда может удивить. Так, 28 июня зрителей ждал настоящий эксклюзив - показ монументальной и редко исполняемой оперы Чайковского "Орлеанская дева". Набирает популярность и еще одна знаковая площадка фестиваля - усадьба Демьяново.
4 июля, здесь, на Большой поляне, перед разрушенной стеной, у которой выстраивается сцена, с аншлагом прошел концерт «Ночь Чайковского». Директор музея-заповедника П. И. Чайковского Игорь Корнилов рассказал, что в своё время это место было настоящей меккой творческой московской и питерской интеллигенции, где бывали сестры Гнесиных, Клим Тимирязев, Аполлинарий Васнецов, семья Андрея Белого и многие другие.
И сегодня, благодаря фестивалю, историческая локация вновь возрождается, чтобы стать настоящей туристической достопримечательностью.
/TOURBUS.RU
ФОТО: «ТБ»
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