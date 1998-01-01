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06 июля
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S7 Airlines откроет рейсы из Новосибирска в Мале/ "Аэрофлот" возобновляет рейсы из Краснодара в Дубай/ Прямой рейс связал Минск и Нижний Новгород
S7 Airlines в октябре откроет рейсы из Новосибирска в Мале
Авиакомпания S7 Airlines с 30 октября 2026 года откроет рейсы из Новосибирска в Мале, сообщает пресс-служба перевозчика.
"S7 Airlines запускает новое международное направление - с 30 октября 2026 года из Новосибирска можно будет улететь в Мале, столицу Мальдивской республики. Рейсы будут выполняться по понедельникам и пятницам на самолетах семейства Airbus A320 с технической посадкой для дозаправки в Джайпуре (Индия) без высадки пассажиров. Общее время в пути составит около 10 часов 30 минут", - говорится в сообщении.
По данным министерства туризма Мальдивской республики, с января по март 2026 года Мальдивы посетили 75,2 тыс. российских туристов, это на 12,5% больше, чем годом ранее.
«Аэрофлот» возобновляет рейсы из Краснодара в Дубай
Авиакомпания "Аэрофлот" с 24 июля возобновляет регулярные рейсы из Краснодара в Дубай, сообщает пресс-служба перевозчика.
"До конца сентября полеты будут выполняться в международный аэропорт Дубай, далее - в международный аэропорт Аль-Мактум", - говорится в сообщении.
Их будут выполнять лайнеры Boeing 737 в двухклассной компоновке: Эконом и Бизнес.
"Аэрофлот" возобновил рейсы в ОАЭ 1 июня и сейчас выполняет из Москвы в Дубай два рейса в сутки.
Прямой рейс связал Минск и Нижний Новгород
Авиакомпания "Аэрофлот" с 5 июля начала выполнять регулярные авиарейсы между Нижним Новгородом и Минском.
"Расширяем географию полетов из Национального аэропорта Минск: с 5 июля стартовала полетная программа авиакомпании "Аэрофлот" по маршруту Нижний Новгород - Минск", - сообщает пресс-служба аэропорта "Минск".
Полеты будут выполняться с частотой три раза в неделю: по вторникам, пятницам и воскресеньям.
/TOURBUS.RU
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