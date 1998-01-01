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S7 Airlines откроет рейсы из Новосибирска в Мале/ "Аэрофлот" возобновляет рейсы из Краснодара в Дубай/ Прямой рейс связал Минск и Нижний Новгород

S7 Airlines в октябре откроет рейсы из Новосибирска в Мале

Авиакомпания S7 Airlines с 30 октября 2026 года откроет рейсы из Новосибирска в Мале, сообщает пресс-служба перевозчика.

"S7 Airlines запускает новое международное направление - с 30 октября 2026 года из Новосибирска можно будет улететь в Мале, столицу Мальдивской республики. Рейсы будут выполняться по понедельникам и пятницам на самолетах семейства Airbus A320 с технической посадкой для дозаправки в Джайпуре (Индия) без высадки пассажиров. Общее время в пути составит около 10 часов 30 минут", - говорится в сообщении.



Согласно расписанию, рейс Новосибирск – Мале будет вылетать в 04:25, прилет планируется в 13:00 по местному времени. В обратном направлении: вылет в 14:10, прилет в 02:30 следующего дня.

По данным министерства туризма Мальдивской республики, с января по март 2026 года Мальдивы посетили 75,2 тыс. российских туристов, это на 12,5% больше, чем годом ранее.

«Аэрофлот» возобновляет рейсы из Краснодара в Дубай

Авиакомпания "Аэрофлот" с 24 июля возобновляет регулярные рейсы из Краснодара в Дубай, сообщает пресс-служба перевозчика.

"До конца сентября полеты будут выполняться в международный аэропорт Дубай, далее - в международный аэропорт Аль-Мактум", - говорится в сообщении.



Перевозчик планирует четыре рейса в неделю: по средам, пятницам, субботам и воскресеньям.

Их будут выполнять лайнеры Boeing 737 в двухклассной компоновке: Эконом и Бизнес.



Российские авиакомпании остановили полеты на Ближний Восток в марте 2026 года из-за начала военных действий между Ираном, Израилем и США.

"Аэрофлот" возобновил рейсы в ОАЭ 1 июня и сейчас выполняет из Москвы в Дубай два рейса в сутки.

Прямой рейс связал Минск и Нижний Новгород

Авиакомпания "Аэрофлот" с 5 июля начала выполнять регулярные авиарейсы между Нижним Новгородом и Минском.

"Расширяем географию полетов из Национального аэропорта Минск: с 5 июля стартовала полетная программа авиакомпании "Аэрофлот" по маршруту Нижний Новгород - Минск", - сообщает пресс-служба аэропорта "Минск".

Полеты будут выполняться с частотой три раза в неделю: по вторникам, пятницам и воскресеньям.

/TOURBUS.RU