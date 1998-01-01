Калитки из минтая, пельменный weekend и розовые блины: как гастрономия становится драйвером туризма в регионах

В ходе деловой сессии «Горшочек, вари: особенности национального гастротуризма» представители регионов и эксперты рассказали, как местная кухня помогает привлекать туристов и менять стереотипы

Гастрономия все чаще становится точкой отсчета для туристических маршрутов.

На сессии «Горшочек, вари: особенности национального гастротуризма» в рамках форума «Путешествуй!» представители регионов и эксперты рассказали, как локальная кухня помогает привлекать туристов, менять стереотипы о территориях и даже влиять на потребительский рынок.

«Турбизнес» выбрал главное.

Модератор сессии, автор федерального проекта «Гастрономическая карта России» и куратор Дома российской кухни на ВДНХ Екатерина Шаповалова открыла дискуссию с важного тезиса: русская кухня и кухня народов России — это обязательная составляющая любого турпродукта.

По ее словам, сегодня из более чем 200 тыс. предприятий питания в стране лишь около 1% специализируется на национальной кухне. Задача — увеличить это количество.

Екатерина Шаповалова также сообщила, что при Минпромторге создана рабочая группа по разработке ГОСТа традиционной русской кухни. Первая часть документа, включающая 133 блюда и напитка, уже прошла всероссийское обсуждение.

Директор Туристско-информационного центра Приморского края Ольга Гуревич поделилась историей трансформации минтая. Четыре года назад на первом фестивале минтая одна из посетительниц заявила: «Это рыба для кошек!»

Сегодня, после четырех фестивалей, минтай продается во всех торговых сетях и входит в меню ресторанов. Если раньше более 90% выловленного минтая экспортировалось, то сейчас 68% остается в стране. Дети едят котлеты, уху и фрикадельки из минтая.

На фестивале появились бурятские буузы, якутская индигирка и даже калитки из минтая.

«Гости с большим удовольствием выбирают блюда из минтая в ресторанах», — отметила Ольга Гуревич. Она также подчеркнула, что фестивали, которые Приморье проводит под единым брендом «Приморские муссоны», помогают выводить рестораны на улицы и делают локальную кухню доступной для широкой аудитории.

В 2026 году фестиваль «Омега-вкус» собрал 55 тыс. человек — против 36 тыс. в прошлом году. Всего в Приморье проводится около 20 гастрономических фестивалей в год.

Заместитель министра по туризму Удмуртской Республики Ирина Ульенко рассказала, как локальный праздник «День пельменя» за три года превратился в масштабное событие, привлекающее туристов со всей страны.

Если раньше фестиваль проходил в феврале при температуре до –35°C и оставался локальным мероприятием, то в 2026 году он собрал более 80 тыс. человек, каждый четвертый из которых — гость из других регионов.

В этом году на фестивале были представлены пельмени из десяти регионов страны. Благодаря партнерству с РСХБ и Wildberries удалось привлечь рекордные 10 млн рублей. Появились и новые турпродукты: пельменный weekend и маршрут «В гости к колобку Игнату». А со следующего года в Удмуртии запускается ретропоезд «На родину пельменя» по маршруту Ижевск — Игра.

Руководитель агентства по туризму Красноярского края Елена Недбайло представила регион, который в этом году получил гран-при Всероссийской премии «Туристические города» в номинации «Гастрономический туризм».

Красноярск сегодня позиционирует себя как гастрономическую столицу Сибири.

В регионе работает Институт гастрономии Сибирского федерального университета, где обучают по четырем направлениям. Студенты разрабатывают проекты русской кухни, которые становятся полноценными ужинами и пользуются высоким спросом. Есть и уникальные форматы: гастрономические ужины в тайге, в горах, на карьерах — «высокая кухня в дикой природе».

Елена Небдайло пригласила всех на Всероссийский форум гостеприимства, который пройдет в Красноярске в 2026 году.

Генеральный директор АНО «Центр проектного развития территорий и туризма Челябинской области» Инна Хваткова рассказала, как регион меняет стереотип «Челябинская область — это заводы». В регионе, где проживают представители 130 национальностей, непросто найти общую гастрономическую идентичность.

Но команда региона нашла ее в дичи, которая водится в лесах Южного Урала. Паштет из косули стал одним из фирменных блюд.

Инна Хваткова привела примеры нестандартных гастрономических решений: десерт «Металл» и «Сердце города» в Магнитогорске, где из шоколадного десерта «выливается металл».

В Златоусте появилась «кухня кузнецов» — аутентичный формат, где блюда готовят в кузнице. Фестиваль «Блюдо от верблюда» за три года вырос из локального события в мероприятие, где все рестораторы представляют блюда Южного Урала.

Заместитель председателя Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Нана Гвичия рассказала о проекте «Петербургский завтрак».

В его основе — розовые блины, которые, по историческим записям, любил Пушкин, и их готовила ему Арина Родионовна. Сегодня этот проект вышел за пределы города: в одном из отелей Тверской области уже подают розовые блины. А сеть «Теремок» ввела их в продажу.

«Для нас важно, чтобы то, что мы делаем, впоследствии оставалось на рынке и было востребовано», — подчеркнула Гвичия. По ее словам, в 2025 году из 12 млн гостей Петербурга почти 2,5 млн приехали именно за гастрономией.

Руководитель программы «Гостеприимные города Росатома» Вита Саар рассказала о конкурсе «Атомы вкуса», который прошел в 2025 году. В девяти атомных городах собрали более 100 исторических рецептов, связанных с основателями атомной отрасли — Курчатовым, Славским, Харитоновым.

Повара изучали архивы, искали, что любили эти великие ученые. В итоге вышла книга «Атомы вкуса», оформленная как меню ресторана. Появились и необычные форматы, например, «атомный кофе» с физическими элементами в рецептуре.

«Если продукт не продается, значит, его фактически нет на рынке», — резюмировала г-жа Саар, призвав активнее внедрять локальные продукты в коммерческий оборот.

Ресторатор и сооснователь фестиваля «Балтийская кухня» Максим Ткачев рассказал о создании бренда с нуля. В 2022 году был подписан манифест «Балтийской кухни» с ресторанами, правительствами и производителями. Фестиваль уже прошел в пяти городах, в нем приняли участие более 30 участников.

В этом году фестиваль впервые выйдет на улицу в рамках этногастрономического фестиваля в Калининградской области. Ткачев также сообщил о возрождении праздника корюшки в Зеленоградске и о планах по развитию локальной кухни в регионе.

Президент Ассоциации шеф-поваров России, основатель сообщества Chefs Team Russia Николай Сарычев подчеркнул, что Россия — самая гастрономически разнообразная страна в мире.

Ассоциация работает со студентами, меняя баланс теории и практики с 80% теории на 80% практики. В программы внедряют до 50% локальной кухни и локальных продуктов. Сарычев также рассказал о работе с инклюзивными проектами — в компетенции ассоциации уже девять направлений для людей с ограниченными возможностями здоровья.

«Гастрономия — это имидж региона и имидж нашей страны. У нас огромный потенциал, и его необходимо развивать», — резюмировал он.

/TOURBUS.RU

Фото: пресс-служба Россконгресса