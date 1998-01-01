От Иртыша до Татьянки: Москвичи увидят, где спасаться от жары этим летом

В парке искусств «Музеон» в Москве стартовала тематическая фотовыставка Федерального агентства водных ресурсов «Вода объединяет», на которой представлены лучшие работы участников конкурса «Водные достояния России».

Экспозиция, расположившаяся в одном из самых живописных мест на берегу реки Москвы, приглашает гостей взглянуть на водные ресурсы страны как на живую артерию, связывающую города и регионы нашей необъятной страны, - сообщает наш специальный корреспондент.

У России огромный водный потенциал — реки, озёра, моря, водохранилища, — и часть этого ресурса активно работает на туризм.

Напомним, что в 2025 году пассажирские перевозки по внутренним водным путям достигли примерно 13 миллионов человек — это на 7% больше, чем годом ранее. При этом туристический объём (круизы, экскурсии, прогулки) вырос заметнее — на 28%. С начала 2026 года спрос на такие путешествия вырос на 15–25%. Туристов больше всего привлекают Ладога, Белое море, Байкал, а также Сочи и Тольятти.

На торжественном открытии выставки руководитель Федерального агентства водных ресурсов Дмитрий Кириллов отметил, что сегодня, на фото стендах можно не только увидеть разнообразие водных ландшафтов России, но и сразу построить свой, туристический маршрут.

Во всяком случае, лично у него, такое желание уже появилось – посетить лично некоторые места, запечатлённые фотографами.

«Эти кадры также напоминают нам и о том, что вода — не просто ресурс, а наследие, которое мы бережно передадим следующим поколениям, - добавил он. - Здесь мы видим и Телецкое озеро в республике Алтай, и Онежское озеро в Карелии, Ирганайское водохранилище в республике Дагестан, озеро Тургояк в Челябинской области и даже река Татьянка в Самарской области - все они обладают неповторимым характером и красотой. Природных богатств у нас много, и водных в том числе.

Но вместе с тем, надо помнить, что это довольно хрупкое природное наследие, сохранение которого целиком и полностью зависит от нас. В том числе - от нашего отношения к природе, от того, как мы сами себя ведем».

«Мне кажется, что с туристической точки зрения, место для выставки выбрано прекрасно, сюда любят приходить не только жители столицы, но и гости из других регионов и стран, - отметила директор Парка Горького Елизавета Фокина. – Парк Горького, в состав которого входит парк искусств «Музеон», — один из главных парков столицы, ежедневно посещают десятки тысяч человек.

Теперь у каждого из них появилась возможность остановиться на мгновение, взглянуть на удивительные кадры и заново осознать, насколько важна вода — для истории, для жизни, для будущего и насколько богата возможностями для путешествий наша родина.

Через объектив фотоаппарата авторы показали неповторимую красоту российских рек, озер и побережий — тех самых водных ландшафтов, которые объединяют регионы и страны, дают энергию и вдохновляют миллионы людей».

Выставка продлится до 31 июля.

/TOURBUS.RU