Сегодня на Хайнане ожидают прихода тайфуна «Мэйсак»

Не менее 20 тыс. туристов из России находятся на острове Хайнань в Китае, куда, как ожидается, во второй половине дня в пятницу придет тайфун «Мэйсак», сообщает сегодня Ассоциация туроператоров России.

"На острове Хайнань в данный момент находится порядка 20 тыс. туристов из РФ. Им настоятельно рекомендуется не купаться в море, следить за рекомендациями местных властей, не выезжать на коммерческом транспорте и не уходить далеко от своих отелей во время стихии. Местные власти также ввели полную приостановку транспортного движения на всей территории островной провинции", - говорится в сообщении.



Как отмечают в ассоциации, паромные перевозки через пролив Цюнчжоу были приостановлены в 2 часа ночи в пятницу. Ожидается, что приостановка продлится от одного до двух дней и будет зависеть от погодных условий.



Ожидается, что тайфун Maysak придет на побережье острова Хайнань на побережье между Саньей и уездом Линшуй во второй половине дня в пятницу. В пятницу и субботу на острове ожидаются сильные дожди. В 11 городах прогнозируется 150–250 мм осадков, а в некоторых районах – свыше 350 мм. Пляжи острова закрыты.



В аэропорту Саньи ожидаются задержки прилетов и вылетов самолетов.

Аэропорт Саньи с 17:00 по местному времени 3 июля полностью прекращает приём и отправку рейсов. В статусе отмененных значатся сейчас 92 рейса (50 на прилёт, 42 на вылет).



"В связи с ожидающимся тайфуном Maysak "Аэрофлот" корректирует расписание рейсов в/из Саньи на 3 и 4 июля. Перенос времени вылета затронет следующие рейсы: 3 июля - SU224 Москва – Санья, SU856 Владивосток – Санья, SU862 Казань – Санья. 4 июля - SU225 Санья – Москва, SU861 Санья - Санкт-Петербург, SU851 Санья – Хабаровск", - говорится в сообщении авиакомпании.



Отмечается, что о новом времени вылета пассажиров проинформируют по контактам, указанным в бронировании. Пассажирам, которые прибудут в аэропорт ко времени вылета по расписанию, будет предоставлено обслуживание в соответствии Федеральными авиационными правилами РФ.

В PAC Group, ПАКС, «Русский Экспресс», TEZ Tour, ITM Group и в других компаниях, работающих на направлении, сообщают, что их туристы в безопасности и продолжают свой отдых. Те, кто только собирается на Хайнань, свои планы не меняет. Туроператоры мониторят ситуацию и готовы оперативно оказывать необходимую поддержку своим клиентам, - сообщает также АТОР.

Директор принимающей компании Sanya Holiday Ван Хайтан рассказала, что всех отдыхающих, у которых отель был продлен, разместили в отеле Хайкоу, и предоставили питание. Тех туристов, у которых не было продления, разместили в комнатах отдыха недалеко от торгового центра, чтобы они могли погулять и отдохнуть. Гиды остаются рядом с туристами до регистрации в аэропорту.

Руководитель китайского направления в ПАКС Екатерина Горская также рассказала, что все туристы компании, которые должны были вылетать из Санья, полетят из Хайкоу, где аэропорт закрывать не будут. Туристов отвезли в столицу острова, они там находятся под чутким присмотром гидов. Кто-то размещен в отелях, другие - в специальных гостевых комнатах (у кого не было позднего выезда). Ни одного претензионного звонка от туристов в ПАКС не получали.

Ожидается, что тайфун покинет территорию острова в ближайшие сутки.

В ITM group прогнозируют, что работа курортной инфраструктуры и транспортное сообщение будут восстановлены в течение 1–2 дней, сразу после нормализации погодной обстановки.

/TOURBUS.RU





