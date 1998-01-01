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03 июля
Сегодня на Хайнане ожидают прихода тайфуна «Мэйсак»
На курортном китайском острове сейчас отдыхают около 20 тыс. российских туристов
Не менее 20 тыс. туристов из России находятся на острове Хайнань в Китае, куда, как ожидается, во второй половине дня в пятницу придет тайфун «Мэйсак», сообщает сегодня Ассоциация туроператоров России.
"На острове Хайнань в данный момент находится порядка 20 тыс. туристов из РФ. Им настоятельно рекомендуется не купаться в море, следить за рекомендациями местных властей, не выезжать на коммерческом транспорте и не уходить далеко от своих отелей во время стихии. Местные власти также ввели полную приостановку транспортного движения на всей территории островной провинции", - говорится в сообщении.
В PAC Group, ПАКС, «Русский Экспресс», TEZ Tour, ITM Group и в других компаниях, работающих на направлении, сообщают, что их туристы в безопасности и продолжают свой отдых. Те, кто только собирается на Хайнань, свои планы не меняет. Туроператоры мониторят ситуацию и готовы оперативно оказывать необходимую поддержку своим клиентам, - сообщает также АТОР.
Директор принимающей компании Sanya Holiday Ван Хайтан рассказала, что всех отдыхающих, у которых отель был продлен, разместили в отеле Хайкоу, и предоставили питание. Тех туристов, у которых не было продления, разместили в комнатах отдыха недалеко от торгового центра, чтобы они могли погулять и отдохнуть. Гиды остаются рядом с туристами до регистрации в аэропорту.
Руководитель китайского направления в ПАКС Екатерина Горская также рассказала, что все туристы компании, которые должны были вылетать из Санья, полетят из Хайкоу, где аэропорт закрывать не будут. Туристов отвезли в столицу острова, они там находятся под чутким присмотром гидов. Кто-то размещен в отелях, другие - в специальных гостевых комнатах (у кого не было позднего выезда). Ни одного претензионного звонка от туристов в ПАКС не получали.
Ожидается, что тайфун покинет территорию острова в ближайшие сутки.
В ITM group прогнозируют, что работа курортной инфраструктуры и транспортное сообщение будут восстановлены в течение 1–2 дней, сразу после нормализации погодной обстановки.
/TOURBUS.RU
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