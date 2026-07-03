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Экс-глава Росавиации Александр Нерадько обвиняется в крупном мошенничестве

Бывший глава Росавиации и его заместитель арестованы на два месяца, ведется следствие

Бывшему главе Росавиации Александру Нерадько предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, сообщил cегодня РБК со ссылкой на два источника в правоохранительных органах. Он задержан, сообщили источники РБК и телеграм-канал Mash.

Следствие требовало отправить его под стражу на два месяца. Соответствующее ходатайство сегодня удовлетворил Хорошевский районный суд Москвы.

Г-н Нерадько возглавлял Росавиацию с 2009 по 2023 год. В сентябре 2023 года премьер-министр Михаил Мишустин освободил его от должности, а новым главой Росавиации был назначен Дмитрий Ядров.

После ухода из ведомства Нерадько занял пост советника генерального директора Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК).

В последние годы работы Нерадько деятельность Росавиации неоднократно оказывалась в центре внимания правоохранительных органов. В 2022 году были возбуждены несколько уголовных дел в отношении сотрудников ведомства. Осенью после обысков был арестован начальник отдела высшей квалификационной комиссии Росавиации Максим Павлюк, а в декабре силовики провели обыски в центральном офисе агентства и задержали сотрудника управления цифровой трансформации Александра Матюшкина по делу о получении взятки.

В феврале 2023 года в интервью РБК г-н Нерадько говорил, что уполномоченные ведомства занимаются этими вопросами и им оказывается полное содействие со стороны Росавиации.

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В 2017 году Минтранс направил возглавлявшему тогда правительство Дмитрию Медведеву представление об отставке Нерадько с поста руководителя Росавиации, писал тогда РБК. В октябре того же года Генпрокуратура России предложила главе Минтранса Максиму Соколову рассмотреть вопрос о соответствии г-на Нерадько занимаемой должности, в документе предлагалось усилить контроль за работой Росавиации и соблюдением требований по сертификации и лицензированию авиаперевозчиков.

Представление было вынесено после прекращения из-за долгов работы авиакомпании «ВИМ-Авиа», которая занимала десятое место по объему перевозки пассажиров. Впоследствии компания обанкротилась.

Через три года, в 2020-м, г-н Нерадько рассматривали на пост главы Минтранса, но в итоге назначили экс-гендиректора «Аэрофлота» Виталия Савельева, писал РБК.

В 2020–2021 годах г-н Нерадько был первым замминистра транспорта, совмещая должность с главой Росавиации. Но потом в рамках административной реформы он лишился поста в Минтрансе, оставшись главой агентства воздушного транспорта.

В мае 2023 года правительство сделало Нерадько замечание за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, писали «Известия». По данным издания, он получил выговор с формулировкой «за неисполнение поручений» главы Минтранса и правительства.

В числе нареканий к чиновнику было недовольство ходом интеграции беспилотников в единое воздушное пространство России, писал «Коммерсантъ».

Позднее сегодня РБК сообщил, что суд в Москве отправил под стражу и бывшего заместителя главы Росавиации Константина Махова по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

Ему предъявлены обвинения в рамках уголовного дела бывшего главы Росавиации Александра Нерадько, передает корреспондент РБК из зала суда. По распоряжению председателя суда журналистов и слушателей не впустили на оглашение решения об избрании меры пресечения.

/TOURBUS.RU