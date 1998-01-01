Новости Эксперты: «Умным быть нескучно и модно» В ходе деловой сессиии «Научно-популярный туризм: где наука встречается с приключением» представители Минобрнауки, Росатома, программы «Больше, чем путешествие» и регионов обсудили, как превратить науку в увлекательное приключение

Научно-популярный туризм в России вышел за рамки отдельных экскурсий в музеи и лаборатории — сегодня это межрегиональные маршруты, объединяющие десятки субъектов, и инструмент профориентации для сотен тысяч школьников и студентов. На сессии «Научно-популярный туризм: где наука встречается с приключением» в рамках форума «Путешествуй!» представители Минобрнауки, Росатома, программы «Больше, чем путешествие» и регионов обсудили, как превратить науку в увлекательное приключение и зачем это нужно экономике страны. Открывая сессию, генеральный директор музея «АТОМ» на ВДНХ Елена Мироненко отметила, что научно-популярный туризм в России пока не так популярен, как за рубежом. Однако за последние два года в стране появилась межведомственная рабочая группа по развитию этого направления при Минобрнауки, а также рабочая группа по развитию научных музеев при Российском научном фонде. Заместитель председателя комитета Госдумы по туризму Наталья Костенко, выступая онлайн, заявила, что задача научно-популярного туризма — не просто создание активностей, а удержание молодежи в стране. По ее данным, количество детей до 25 лет, покидающих Россию, исчисляется сотнями тысяч, а среди молодежи до 45 лет — более миллиона. «Наша задача — чтобы поучаствовав в школьных программах, ребята увидели применение своих знаний в ближайшем будущем. Нужно создать госзаказ на такие турпродукты и систему KPI, которая заставит школы привлекать профессионалов для создания интересных поездок», — отметила г-жа Костенко. Она также сообщила, что в Госдуме разрабатываются поправки в закон о туризме, которые четко разграничат понятие детского туризма и создадут экономическую модель для турбизнеса, чтобы он мог создавать качественные продукты для школьников. Директор управляющей компании Евразийского НОЦ Республики Башкортостан Наталия Латыпова поделилась опытом региона. В Башкортостане запущено девять научно-популярных маршрутов, каждый посвящен отдельной области науки: химия, физика, математика, IT. Они проходят через лаборатории вузов и научных организаций. Всего в маршруты включены 45 локаций, два из них — загородные с природными объектами. Г-жа Латыпова отметила, что наибольшей популярностью пользуются маршруты, включающие посещение закрытых лабораторий, а не общедоступных объектов. Самый востребованный маршрут — медицинский, на втором месте — биологический, на третьем — инженерный и IT. В мае 2026 года состоялся первый межрегиональный научный маршрут, объединивший Башкортостан, Нижний Новгород и Новосибирск. Инициатива исходила от самих регионов, без грантов и указаний вышестоящих органов. Победитель конкурса «Новая территория героев» отправился в десятидневный тур по трем регионам. «Школьник с мамой отправился в путешествие, которое включало лаборатории, кампусы Академгородков и природные объекты. Мама сказала: «Я планировала отправлять сына в Москву, но теперь — нет. Если он захочет учиться в Уфе или Новосибирске, я не против»», — рассказала эксперт. Замминистра экономического развития Новосибирской области Анна Вильникова рассказала, что регион сделал ставку на научно-популярный туризм как на профориентацию. В Академгородке, где находится «самая умная улица в мире», ученые начали рассказывать о науке на простом языке, а дети придумали слоган: «Умным быть нескучно, умным быть модно». В регионе созданы онлайн-квесты и настольные игры о науке. В 2025 году мероприятие «Наука 0+» посетили более 70 тыс. гостей. В этом году запущен новый маршрут «Наноорбита Сибири», посвященный космической тематике, с «космической кухней» от местных рестораторов. Новосибирская область готовится к защите первого национального маршрута по научно-популярному туризму во втором полугодии 2026 года. Директор проектного офиса по внутренним коммуникациям и корпоративной социальной ответственности Росатома Анна Жигульская рассказала, что госкорпорация развивает программу «Гостеприимные атомные города». Несмотря на изначальный скепсис глав городов, сегодня туры в атомные города — реальность. В прошлом году состоялось 74 тура в атомные города, которые посетили более 3,5 тыс. ребят. Программа включает не только экскурсии на предприятия и в музеи, но и знакомство с городом, встречи с молодежью, спортивные и неформальные мероприятия. «Ребятам важно не только узнать о науке, но и познакомиться с теми, с кем они могут жить и общаться, почувствовать единение. Мы создаем соединение, чтобы они поняли: «Этот человек такой же, как я, ему классно здесь жить и работать»», — подчеркнула г-жа Жигульская. В рамках программы запущены гастрономические туры, где блюда и коктейли связаны с именами ученых и научными открытиями. Заместитель генерального директора АНО «Больше, чем путешествие» Светлана Журкина сообщила, что программа, созданная по поручению президента, за время реализации охватила более 320 тыс. человек. В 2024–2025 годах организовано 2 409 программ, из которых почти 700 маршрутов посвящены научно-популярному туризму. В прошлом году 17 тыс. человек отправились по программам популяризации науки и промышленности. Особый интерес вызвали туры в атомные города: бронирование завершилось уже в апреле. Г-жа Журкина анонсировала, что в июле стартует спецноминация «Гостеприимные города Росатома» в рамках всероссийского проекта «Знай, люби, гордись». Заместитель руководителя центра сопровождения инициатив Десятилетия науки и технологий НИТУ МИСИС Татьяна Мамонтова сообщила, что на сегодняшний день в России запущено более 100 научно-популярных маршрутов в 34 субъектах. К концу года их число планируется увеличить. Татьяна Мамонтова пояснила, что для включения маршрута в реестр десятилетия необходимо пройти верификацию: научная составляющая должна составлять не менее 60%, в маршруте должен быть интерактив, а также элементы научного волонтерства. Экспертная группа дает обратную связь и рекомендации по усилению маршрута. «Десятилетие науки и технологий — это знак качества. Мы стараемся, чтобы проекты в рамках десятилетия были подтверждены экспертным научным сообществом», — отметила г-жа Мамонтова. Заместитель министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова подчеркнула, что научно-популярный туризм безграничен, и развивать его можно только сообща. Она отметила важность интеграции научной составляющей в пешеходные маршруты и тропы, а также вовлечения студентов в создание научного сопровождения таких маршрутов. «Когда сами студенты вместе с преподавателями создают научное сопровождение маршрутов — это вовлечение, которое позволяет пропитаться содержанием научно-популярного туризма», — сказала г-жа Петрова. Она также поддержала идею сделать амбассадоров научно-популярного туризма из числа студентов, молодых ученых и преподавателей, чтобы они популяризировали это направление в регионах. Научно-популярный туризм в России превращается из точечных инициатив в системную работу. Межрегиональные маршруты, программы для школьников и студентов, вовлечение бизнеса и госкорпораций — все это создает условия для того, чтобы молодежь не только узнавала о науке, но и связывала с ней свое будущее. Как отметила Ольга Петрова, «объединяем усилия и создаем дальше еще больше возможностей для знакомства с нашей Россией». /TOURBUS.RU

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