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Михаил Друтман: "Наши прекрасные приморские курорты — это роскошное дополнение к экскурсионному и гастрономическому Калининграду"

О том, как Калининградский регион входит в высокий сезон-2026, почему цена должна соответствовать качеству и какие новинки ждут гостей, в интервью «Турбизнесу» рассказал руководитель компании «Балтма Турс»

Организованный турпоток в Калининградскую область сохраняет тенденцию к снижению, самостоятельные туристы все чаще выбирают апартаменты, а MICE-запросы подтверждаются реже, хотя интерес к региону остается высоким. При этом доступность авиабилетов растет, появляются новые качественные объекты размещения и экскурсионные площадки — в том числе восстановленные средневековые замки.

О том, как регион входит в высокий сезон-2026, почему цена должна соответствовать качеству и какие новинки ждут гостей, в интервью «Турбизнесу» рассказал руководитель компании «Балтма Турс» Михаил Друтман.

- Михаил Олегович, в июле 2025 года туроператоры оценивали снижение организованного турпотока в Калининградскую область в 20–30%. На лето 2026 года власти прогнозируют около 880 тыс. гостей — на 7% больше, чем годом ранее. Видите ли вы оживление спроса и как проходит начало высокого сезона для «Балтма Турс»

- Тенденция снижения организованного турпотока в Калининградскую область сохранилась. Уменьшилась продолжительность пребывания в регионе и размер групп. Запросов на проведение мероприятий в MICE-сегменте поступает значительное количество, но подтверждений стало меньше.

Причины, думаю, те же: сокращение бюджетов, высокая стоимость поездки в Калининград и дорогие перелеты.

Кроме того, появилась новая реальность — отмены рейсов. К задержкам уже привыкли, но риск попасть в коллапс в аэропорту с целой корпоративной группой никто не хочет принимать.

- Этим летом «Аэрофлот» и S7 Airlines увеличивают частоту рейсов между Москвой и Калининградом, а Smartavia открыла прямой маршрут из Сыктывкара.

Улучшилась ли транспортная доступность региона? Стало ли проще получать места и тарифы для групп?

Доступность билетов, как мне кажется, возросла, но ключевой вопрос — в тарифе. Однако при заблаговременном планировании мероприятия в Калининграде все возможно.

В этом году у нас уже был опыт работы с большими группами (более 200 человек): рейсов много, они выполняются из разных регионов страны, а желающих приехать к нам всегда достаточно.

- В марте вы говорили, что в новогодние каникулы самолеты были заполнены, но самостоятельные туристы чаще выбирали квартиры и апартаменты, тогда как организованный сегмент просел.

Сохраняется ли этот разрыв летом и как он отражается на гостиничном рынке и работе принимающих туроператоров?

- Что касается индивидуальных туристов, то самостоятельность и выбор апартаментов и квартир по прежнему преобладают. Однако для взыскательных клиентов, которым важно качественное размещение и интересная экскурсионная программа, существует продукт «Балтма Турс»: такие туристы обращаются к нашим партнерам — ведущим операторам страны.

Мы многие годы специализируемся на нестандартных тематических программах — как для FIT- и групповых туристов, так и в первую очередь для MICE, где креатив имеет решающее значение.









- В декабре 2025 года вы называли высокие цены одной из причин слабых продаж на зимние праздники.

Насколько стоимость поездки сдерживает спрос летом 2026 года и какой ценовой уровень был бы устойчивым для региона?

- Что касается отельной базы, то крупных изменений в Калининградской области не произошло — номерной фонд по прежнему ограничен. Однако новые отели открываются, и это качественный продукт, в том числе на побережье Балтики. Инфраструктура региона не стоит на месте, особенно для тех, кто интересуется историей, природой и всем уникальным, что может предложить самая западная и необычная область России.

При этом я всегда подчеркиваю: наши прекрасные приморские курорты — Светлогорск, Зеленоградск, Янтарный и Куршская коса — это не про пляжный отдых, а про роскошное дополнение к экскурсионному, музейному и гастрономическому Калининграду. Хотя, если ветер разгонит тучи, и здесь можно найти свои радости

- Какие виды отдыха и турпродукты, помимо классических экскурсионных и пляжных программ, сейчас востребованы у клиентов «Балтма Турс»?

Какие ниши вы считаете наиболее перспективными для региона?

- Среди новинок в первую очередь следует выделить новые площадки — как для экскурсий, так и для проведения мероприятий. Наиболее значимые из них — восстановленные средневековые замковые объекты тевтонского ордена: Тапиау (Гвардейск), Нойхаузен (Гурьевск), Прейсиш-Эйлау (Багратионовск). Эти объекты органично вписываются в историческую тематику региона и в наши корпоративные программы.

В целом наш продукт представляет собой калейдоскоп предложений.

В этом году вышел новый каталог тематических программ и активных туров «Кругом впечатления», который наглядно отражает все наши возможности по организации мероприятий и отдыха в Калининградской области и служит удобным инструментом для планирования путешествий на Балтийское взморье.

/TOURBUS.RU