Визовый центр Франции в России меняет порядок сдачи документов на "шенген"

С 15 июля турагентства по-прежнему могут помогать с подготовкой визовых документов и поиском слотов, но сама подача документов возможна будет только лично туристом

Визовый центр Франции в России перестанет принимать заявления на шенген от третьих лиц, если они не близкие родственники, сообщает компания-оператор VFS Global.

"С 15 июля 2026 заявления на визу могут быть поданы по предварительной записи: лично заявителем; родителем или законным опекуном для заявителей младше 18 лет, а также близкими родственниками (супруги, дети, родители) при предъявлении оригиналов документов, подтверждающих родство (если заявитель прошел процедуру биометрии в течение 59 месяцев, предшествующих дате подачи заявления на визу)", - говорится в сообщении на сайте визового центра.



Как отметили в VFS Global, визовую анкету должен подписать лично заявитель. Для заявителей младше 18 лет принимается подпись родителей или законных опекунов. Прохождение процедуры биометрии требуется для всех заявителей старше 12 лет.



Напомним, что с 14 апреля 2025 года Франция прекратила признавать российские небиометрические загранпаспорта старого образца сроком на 5 лет. Исключение составляют только паспорта, выданные детям в возрасте до 15 лет





Турагентства и визовые специалисты по-прежнему могут помогать с подготовкой документов и поиском записи, но сама подача во многих случаях становится личной обязанностью туриста, - комментируют эту новость в АТОР.

Главное неудобство французского нововведения – для семей и групп. Раньше один человек мог по доверенности сдать паспорта и документы за нескольких взрослых родственников или участников поездки. Теперь каждый взрослый заявитель, как правило, должен прийти в визовый центр лично. Исключение – подача за несовершеннолетних, а также за близких родственников при соблюдении условий по родству и ранее сданной биометрии.

Для визового центра такая схема упрощает процедуру: не нужно проверять нотариальные доверенности и полномочия представителей, заявитель лично подтверждает сведения и подписывает документы, а число массовых подач через посредников сокращается.

По оценке туроператоров, речь идет не о запрете визовой помощи как таковой. Агентства по-прежнему смогут консультировать туристов, готовить документы и помогать с записью. Но формат «передал паспорт и документы, а на подачу за меня поехал представитель» для французской визы фактически перестает работать.

Похожий порядок ранее ввела Италия: с 12 мая итальянские визовые центры VMS и AlmavivA также прекратили прием документов через представителей по доверенности.

При этом, говорят специалисты АТОР, новые правила подачи не решают главную проблему последних лет – дефицит свободных слотов.

Сроки рассмотрения, по данным туроператоров, пока остаются прежними: 90% решений принимается в течение месяца. Однако консульство в Москве стало внимательнее смотреть на дату вылета. Если поездка запланирована не на ближайшее время, рассмотрение может занять дольше – вплоть до шести недель.

Участники рынка говорят, что значительная часть слотов на август уже распределена. Новые записи периодически появляются, иногда даже на ближайшие недели, но чаще всего это единичные места, которые быстро разбирают.

При этом спрос на французскую визу у российских туристов остается значительным. По данным Еврокомиссии, в 2025 году Франция выдала россиянам 156,5 тыс. виз, доля отказов составила 3,5%.

/TOURBUS.RU