The Economist: Внедрение новой системы EES вызвало серьезные проблемы в аэропортах Европы

После запуска новой системы регистрации въезда и выезда иностранцев очереди на паспортный контроль в европейских аэропортах значительно выросли

После внедрения новой системы EES авиакомпании начали рекомендовать пассажирам приезжать в аэропорты минимум за три часа до вылета, а время прохождения пограничного контроля в ряде случаев выросло более чем вдвое, пишет издание The Economist, которое сегодня цитирует РБК.

После запуска новой системы регистрации въезда и выезда иностранцев (Entry/Exit System, EES) очереди на паспортный контроль в европейских аэропортах значительно выросли. В некоторых аэропортах в часы пик ожидание достигает 3,5 часа, сообщает The Economist.

«В последние месяцы схема въезда-выезда ЕС (EES) вызвала настоящий переполох в аэропортах континента», — пишет издание.

Представители аэропортов и авиакомпаний говорят, что внедрение системы сопровождается серьезными техническими проблемами. Так, генеральный директор европейской ассоциации аэропортов ACI Europe Штефан Шульте заявил, что терминалы самообслуживания работают нестабильно, а в жаркую погоду сканеры отпечатков пальцев перестают считывать данные.

Кроме того, пассажирам иногда приходится повторно проходить регистрацию из-за сбоев программного обеспечения.

По оценке консалтинговой компании Veovo, с апреля время прохождения паспортного контроля для граждан стран, не входящих в ЕС, в большинстве европейских аэропортов увеличилось более чем вдвое.

На этом фоне авиакомпания Wizz Air рекомендовала пассажирам приезжать в аэропорты минимум за три часа до вылета.

The Economist также приводит несколько примеров последствий работы новой системы. В апреле более 100 пассажиров EasyJet не смогли вылететь из Милана в Манчестер, поскольку не успели пройти контроль.

Наиболее сложная ситуация, по данным издания, сложилась в небольших аэропортах с большим числом туристов из стран, не входящих в ЕС. в частности в испанских Аликанте и Лансароте.

Как напоминает РБК, система EES начала поэтапно работать в октябре прошлого года. Она заменила штампы в паспортах для граждан стран, не входящих в Евросоюз, электронной регистрацией. При первом въезде в Шенгенскую зону путешественники должны отсканировать паспорт, лицо и отпечатки пальцев. При последующих поездках эти данные используются для подтверждения личности.

Полностью система заработала в апреле этого года. Ее цель — контролировать сроки пребывания иностранцев в странах Шенгенской зоны, выявлять нарушителей миграционных правил и предотвращать мошенничество с личными данными.

Ранее отраслевые объединения ACI Europe, Airlines for Europe (A4E) и IATA попросили Еврокомиссию разрешить аэропортам временно приостанавливать биометрические проверки в часы пик, заявив, что из-за задержек некоторые рейсы отправляются с незаполненными местами, а время ожидания на границе достигает пяти часов.

/TOURBUS.RU