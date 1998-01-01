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Минздрав Вьетнама: Никаких медицинских деклараций для въезда в страну заполнять не нужно

Ранее в ряде СМИ появилась информации о якобы вводимом Вьетнамом с 1 июля новом документе для въезда туристов

По информации АТОР, с 1 июля во Вьетнаме вступил в силу Указ No 165/2026/ND-CP.

В связи с этим в СМИ и Telegram-каналах уже появились сообщения, что теперь каждый турист обязан заполнять медицинскую декларацию. Но Министерство здравоохранения страны 30 июня официально разъяснило, что это не так.

По данным ведомства, декларация – это резервный инструмент, который вводится на случай чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, при угрозе конкретной инфекции, по решению министра здравоохранения и на ограниченный срок.

То есть чиновники просто закрепили за собой возможность быстро реагировать на ЧП.

В настоящее время эпидемической угрозы в стране нет, подчеркнули в Минздраве Вьетнама. Поэтому въезжающим в стране иностранным туристам пока не нужно подавать декларацию о состоянии здоровья. То есть дополнительных проверок состояния здоровья в аэропортах не будет.

В сети можно найти сайт tokhaiyte, который в старых инструкциях иногда указывали как портал для подачи медицинских деклараций. Пользоваться им туристам не нужно: Министерство здравоохранения Вьетнама официально заявило, что этот ресурс не является системой ведомства.

Новая электронная платформа для медицинских деклараций пока разрабатывается. Запустить ее планируют только в случае реальной необходимости – например, при эпидемической угрозе. Поэтому заполнять формы на сторонних сайтах «на всякий случай» не стоит.

Посольство России во Вьетнаме также разъяснило ситуацию с системой предварительной электронной регистрации иностранных пассажиров PAI. Сейчас она работает в тестовом режиме.

Заполнять онлайн-форму и получать QR-код не обязательно: это не является условием для прохождения пограничного контроля в аэропортах Вьетнама.

В перспективе передача данных о поездке через эту систему может стать обязательной.

В первую очередь новые правила могут затронуть крупнейшие международные аэропорты страны – Ханой, Хошимин, Камрань и Фукуок, - добавили в АТОР.

/ТOURBUS.RU