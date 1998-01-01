В аэропорту «Внуково» сегодня приземлился первый рейс Air Tanzania

Рейсы по маршруту Дар-эс-Салам - Занзибар — Москва будут выполняться три раза в неделю

В столичном аэропорту "Внуково" сегодня приземлился первый прямой рейс Air Tanzania по маршруту Дар-эс-Салам – Москва, сообщает пресс-служба Минэкономразвития РФ.

"Возобновление прямого авиасообщения – важное событие. Знаю, что ближайшие рейсы полетят с полной загрузкой. Безусловно, решение поможет укрепить деловые связи, откроет новые возможности для путешественников, кто желает ближе познакомиться с культурой, традициями и жизнью в наших странах.

По оценкам, уже до конца этого года турпоток достигнет пиковых показателей 2021 года – 80 тыс. взаимных поездок", - цитирует пресс-служба главу министерства Максима Решетникова.



Рейсы будут выполняться по вторникам, четвергам и субботам, по маршруту Москва – Дар-эс-Салам с промежуточной посадкой на Занзибаре. Время в пути составит 9-12 часов.





Выступая ранее на Петербургском международном экономическом форуме президент Танзании Самия Сулуху Хасан заявила, что "Танзания – известное в мире туристическое направление. Наша отрасль гостеприимства по-прежнему играет очень серьёзную роль в глобальном туризме. В прошлом году уже во второй раз национальный парк Серенгети занял первое место как ведущий национальный парк Африки и получил престижную награду World Travel Word.

Остров Занзибар в том же году получил награду как самое популярное направление для проведения корпоративных мероприятий".

Лучшим годом для российского туризма в Танзанию стал 2020 – страна одной из первых открылась для россиян после пандемии, и на остров Занзибар полетели прямые рейсы. По итогам года ее посетили почти 50 тыс. российских туристов, тогда как в 2019 году турпоток составил 6,4 тыс.

По итогам 2025 года Погранслужба ФСБ не зафиксировала поездок российских туристов в Танзанию, так как туда нет прямых рейсов из России. Но, по отзывам туроператоров, спрос на направление есть, особенно остров Занзибар, предлагающий пляжный отдых.

Соруководитель комитета РСТ по выездному туризму, генеральный директор компании «АРТ-Тур» Дмитрий Арутюнов ранее отметил, что последние несколько лет Танзания только набирает популярность, направление входит в тройку лидеров продаж Черной Африки вместе с Кенией и ЮАР.

«Конечно, в отсутствие прямого авиасообщения стало труднее туда добраться, но с пересадкой летают, в частности, Ethiopian Airlines, причем, и на Занзибар, и в континентальную Танзанию.

Единственное, имеет смысл все же ставить рейсы не в Дар-эс-Салам, а в аэропорт района Аруша на севере страны – недалеко от границы с Кенией, это удобно и для комбинированных туров.

Востребован будет и прямой рейс на Занзибар, где более обширная отельная база», – рассказал он.

/TOURBUS.RU