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02 июля
Новые профессии в туризме: аналитик данных, продуктолог клиентского опыта и создатель брендов
Эксперты назвали пять новых профессий в туртрасли и рассказали, какие навыки будут востребованы в туризме в ближайшие годы
Туризм все чаще требует специалистов на стыке финансов, IT и клиентского сервиса. На сессии «Не только гиды и отельеры: как построить карьеру на стыке финансов, технологий и путешествий?» в рамках форума «Путешествуй!» эксперты назвали пять новых профессий в отрасли, рассказали, какие навыки будут востребованы в ближайшие годы, и поделились практическими критериями отбора стажеров. «Турбизнес» выбрал главное для собственников и HR-директоров.
Туризм перестает быть сферой только для гидов, экскурсоводов и администраторов отелей. Индустрия все чаще требует специалистов из смежных областей — финансов, IT, аналитики и сервисного дизайна.
На деловой встрече «Не только гиды и отельеры: как построить карьеру на стыке финансов, технологий и путешествий?» в рамках форума «Путешествуй!» основатели консалтинговой компании Batanov CG Сергей Батанов и Юлианна Матусевич поделились опытом и обозначили тренды кадрового спроса в индустрии.
Эксперты выделили несколько новых направлений в туризме:
В ходе общения с залом спикеры дали несколько практических критериев, которые помогут собственникам и HR-директорам оценивать потенциальных сотрудников:
На встрече Анастасия Березнева представила проект «Твой старт в туризме», который в следующем году отметит пятилетие. Проект объединил более 4 тыс. участников и 80 компаний туристической отрасли Москвы.
Осенью стартует новый поток интенсива для молодежи от 18 до 35 лет. Участники получают доступ к бирже вакансий, а финальное мероприятие — ярмарка вакансий с более чем 20 работодателями.
«Сейчас доступно множество практико-ориентированных форматов: стажировки, волонтерские проекты, межотраслевые программы.
Используйте эти возможности, пробуйте себя в разных направлениях — это поможет раскрыть ваши сильные стороны», — резюмировала Юлианна Матусевич.
/TOURBUS.RU
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