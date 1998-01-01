Главная
Страны
Онлайн-обучение: ваш путь к успеху
Workshop
О журнале
Национальные администрации по туризму в РФ
Календарь международных выставок.
ИД «ТУРБИЗНЕС»
Контакты
 
туристический бизнес
для профессионалов

Новости
02 июля
Новые профессии в туризме: аналитик данных, продуктолог клиентского опыта и создатель брендов

Эксперты назвали пять новых профессий в туртрасли и рассказали, какие навыки будут востребованы в туризме в ближайшие годы


 

Туризм все чаще требует специалистов на стыке финансов, IT и клиентского сервиса. На сессии «Не только гиды и отельеры: как построить карьеру на стыке финансов, технологий и путешествий?» в рамках форума «Путешествуй!» эксперты назвали пять новых профессий в отрасли, рассказали, какие навыки будут востребованы в ближайшие годы, и поделились практическими критериями отбора стажеров. «Турбизнес» выбрал главное для собственников и HR-директоров.

 

Туризм перестает быть сферой только для гидов, экскурсоводов и администраторов отелей. Индустрия все чаще требует специалистов из смежных областей — финансов, IT, аналитики и сервисного дизайна.

На деловой встрече «Не только гиды и отельеры: как построить карьеру на стыке финансов, технологий и путешествий?» в рамках форума «Путешествуй!» основатели консалтинговой компании Batanov CG Сергей Батанов и Юлианна Матусевич поделились опытом и обозначили тренды кадрового спроса в индустрии.

 

Эксперты выделили несколько новых направлений в туризме:

  • Аналитик данных — специалист, который умеет работать с большими данными, видеть закономерности и на основе этого принимать управленческие решения. По словам Матусевич, в условиях внешнего давления «умение работать с данными, интерпретировать их и принимать на их основе качественные решения — это одна из ключевых компетенций руководителей среднего и высшего звена».

  • Продуктолог клиентского опыта — проектирование туристских продуктов и сервисов от клиента, с использованием продуктового и клиентоцентричного подходов. «Клиентоцентричность начинается с момента проектирования продукта, — пояснила Матусевич. — Продуктолог использует продуктовый подход в сочетании с клиентоцентрическим и проектирует продукты исходя из того, что будет ценно и полезно гостю».

  • Создатель туристического бренда — работа над брендом региона, территории, культурным кодом. Эта профессия, по словам спикеров, становится особенно востребованной в регионах, где растет конкуренция за туриста.

В ходе общения с залом спикеры дали несколько практических критериев, которые помогут собственникам и HR-директорам оценивать потенциальных сотрудников:

  • Любопытство и проактивность. Отвечая на вопрос, какими качествами должен обладать стажер, чтобы его взяли в команду, Юлианна Матусевич сказала: «Любопытство, желание пробовать и активность. Если человек задает вопросы, спрашивает, как устроено, можно ли попробовать — это кандидат номер один».

  • Готовность разбираться в незнакомом. Сергей Батанов поделился примером из практики: когда ему понадобилось сделать сводную таблицу, он не знал как, но пошел и изучил. «Я жду, насколько человек будет стучаться ко мне. Проактивность — ключевое качество», — отметил он.

  • Нестандартное мышление. Батанов также подчеркнул: «Не стоит ломать оригинальные идеи новичков фразой "у нас так принято". Это может противоречить логике и здравому смыслу». Вместо этого он советует давать сотрудникам инструмент (методологию) и смотреть, как они будут его применять.

На встрече Анастасия Березнева представила проект «Твой старт в туризме», который в следующем году отметит пятилетие. Проект объединил более 4 тыс. участников и 80 компаний туристической отрасли Москвы.

Осенью стартует новый поток интенсива для молодежи от 18 до 35 лет. Участники получают доступ к бирже вакансий, а финальное мероприятие — ярмарка вакансий с более чем 20 работодателями.

 

«Сейчас доступно множество практико-ориентированных форматов: стажировки, волонтерские проекты, межотраслевые программы.

Используйте эти возможности, пробуйте себя в разных направлениях — это поможет раскрыть ваши сильные стороны», — резюмировала Юлианна Матусевич.

/TOURBUS.RU


Теги:

Назад к списку новостей
Добавить комментарий




Поиск по новостям
По дате:
По месяцу и году:
По тексту:


Подписка
Укажите ваш e-mail для получения свежих новостей.
 
Издания
Проекты
Онлайн
© 1998 — 2026 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
 