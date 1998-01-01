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Cургутский «Сити Парк Отель» перешел под бренд Cosmos Hotels и получил 4*

Гостиничный комплекс «Cosmos Сити Парк Отель» расположен в центре Сургута и включает 102 номера, а также развитую инфраструктуру

Ведущий федеральный гостиничный оператор России Cosmos Hotel Group, усиливает присутствие в Ханты-Мансийском автономном округе, - сообщили нам сегодня в пресс-службе компании. Cosmos Hotel Group и строительно-финансовая компания «Сургутгазстрой» заключили соглашение о развитии гостиничного комплекса по франшизе федерального отельного бренда Cosmos Hotels.

С 1 июля действующий объект уже работает под брендом и названием «Cosmos Сургут Сити Парк Отель» и станет частью федеральной сети городских отелей Cosmos.

В рамках соглашения владелец объекта продолжит развитие отеля в соответствии с федеральными стандартами Cosmos Hotel Group. Сотрудничество предусматривает внедрение единых операционных процессов, доступ к централизованным IT-решениям и современным системам бронирования, а также интеграцию гостиницы в инфраструктуру одной из крупнейших федеральных гостиничных сетей страны.

Дополнительным преимуществом станет подключение к программе лояльности Cosmos, профессиональным образовательным программам Cosmos Academy и постоянной экспертной поддержке.

«Югра становится быстрорастущим туристическим направлением в Западной Сибири. Этому способствует не только высокая деловая активность в регионе, но и повышенное внимание и вовлеченность в развитии туризма на уровне властей. Для ускоренного внедрения федеральных стандартов гостиничного качества и сервиса мы активно развиваем франчайзинговое направление, когда собственник или владелец объекта получает готовые бизнес-решения.

Переход действующего объекта в Сургуте под федеральный бренд позволит укрепить позиции отеля на региональном рынке, повысит качество сервиса и расширит аудиторию гостей за счет масштаба федеральной сети Cosmos.

В Югре мы уже успешно развиваем наш отель в Когалыме и по опыту видим, что регион регулярно входит в топ-5 направлений по наибольшему приросту гостей нашей сети», — прокомментировал президент Cosmos Hotel Group Александр Биба.

«Сити Парк Отель» уже давно является узнаваемым объектом гостиничной сферы Сургута. Партнёрство с Cosmos Hotel Group открывает новые возможности для развития комплекса, внедрения передовых стандартов обслуживания и повышения качества сервиса.

Для Сургута, как крупнейшего делового центра Югры, особенно важно развитие современной гостиничной инфраструктуры федерального уровня. Мы стремимся создать пространство, в котором гармонично сочетаются деловая атмосфера, комфорт и высокий уровень гостеприимства», — прокомментировал собственник Группы компаний «Сургутгазстрой» Сергей Кандаков.

«Развитие проекта по франшизе сети отелей Cosmos станет важным этапом для всей гостиничной отрасли Сургута — крупнейшего города Югры и одного из ключевых экономических центров России. Сургут традиционно играет роль главного транспортного, индустриального и делового узла региона, объединяя крупнейшие нефтегазовые предприятия, развитую логистику и активную деловую среду.

Город ежегодно принимает тысячи гостей — сюда приезжают как в деловые командировки, так и с туристическими целями, чтобы познакомиться с северной культурой, современной городской средой и традициями коренных народов», — отметил директор Департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Виктор Гамузов.

Гостиничный комплекс «Сити Парк Отель», построенный в 2007 году, расположен в центре Сургута по адресу проспект Ленина д. 43 и обладает удобной транспортной доступностью и развитой городской инфраструктурой. Время в пути до международного аэропорта Сургута составляет 20-25 минут на машине.

После интеграции в федеральную сеть объект будет работать под названием «Cosmos Сургут Сити Парк Отель» и соответствовать категории «четыре звезды».

Номерной фонд гостиницы включает 102 номера, ориентированных как на деловых гостей, так и на туристов. Инфраструктура комплекса объединяет два ресторана, конференц-зал вместимостью до 80 человек.

Особое место занимает банкетный зал «Облака» на 17-м этаже с панорамным видом на город. Гостям также доступны тренажёрный зал, спа-зона, кинотеатр и магазины.

/TOURBUS.RU

ФОТО: Cosmos Hotel Group