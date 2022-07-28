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01 июля
Еврокомисссия: «Полный запрет на выдачу россиянам туристических виз не планируется»
Вчера «Известия» сообщили о том, что «Еврокомиссия обсуждает предложение фракции ХДС/ХСС о запрете выдачи шенгена гражданам РФ»
Как сообщает ТАСС, Еврокомиссия опровергла появившиеся вчера российских СМИ сообщения о подготовке полного запрета на выдачу туристических виз гражданам России.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе ЕК, обсуждаются лишь точечные изменения визового режима, касающиеся отдельных категорий граждан.
В Российском союзе туриндустрии считают, что вероятность введения единого общеевропейского запрета на выдачу туристических виз остается невысокой. Несмотря на продолжающиеся дискуссии, внутри Евросоюза сохраняются разные подходы к визовой политике, что затрудняет принятие единого решения, - сообщает сегодня пресс-служба РСТ
«Полный запрет на выдачу шенгенских туристических виз россиянам в ближайшее время маловероятен. Визовая политика ЕС действительно становится более строгой, однако интересы стран Шенгенской зоны существенно различаются. Если ужесточение и продолжится, то, скорее всего, оно будет происходить постепенно и неравномерно.
Одни страны могут сократить выдачу туристических виз, другие сохранят прием заявлений, но будут предъявлять более высокие требования к документам и увеличивать сроки рассмотрения», – заявил руководитель визового агентства Visantium Егор Кайль.
По его словам, для туристов это означает необходимость планировать поездки заранее, внимательно следить за требованиями конкретного консульства и учитывать, что условия оформления виз могут отличаться в зависимости от страны.
«Даже при дальнейшем ужесточении визовой политики Европа, скорее всего, не станет полностью закрытой для российских туристов.
Наиболее вероятен сценарий, при котором часть стран сохранит возможность оформления виз, а турпоток будет перераспределяться как между государствами Шенгенской зоны, так и в пользу альтернативных зарубежных направлений», – отметил эксперт.
Напомним, что вчера газета "Известия" сообщила, что Еврокомиссия рассматривает полное прекращение выдачи туристических виз россиянам.
"Еврокомиссия обсуждает введение полного запрета на выдачу туристических виз гражданам России. Ранее с таким предложением выступила фракция немецкого блока ХДС/ХСС в Европейском парламенте.
Предложения обсуждаются в координации со странами – членами ЕС", - написало издание.
Как сообщили "Известия" «конкретные сроки возможного введения запрета неизвестны, как и тот факт, получится ли добиться консенсуса по этому вопросу. Вопросы визовой политики находятся в ведении государств – членов ЕС, а Еврокомиссия может лишь координировать правила и давать рекомендации.
Как отмечает в свою очередь «Интерфакс», по данным европейской статистики, на Италию, Испанию и Францию приходится подавляющее большинство более чем из 600 тыс. выданных россиянам виз. Растущий спрос на них уже привел к увеличению времени на обработку документов визовых центров Италии (до 60 дней) и Испании (до 45 дней). Однако эти цифры значительно меньше, чем в допандемийном 2019-м, когда россиянам было выдано 4 млн виз.
/TOURBUS.RU
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