Еврокомисссия: «Полный запрет на выдачу россиянам туристических виз не планируется»

Вчера «Известия» сообщили о том, что «Еврокомиссия обсуждает предложение фракции ХДС/ХСС о запрете выдачи шенгена гражданам РФ»

Как сообщает ТАСС, Еврокомиссия опровергла появившиеся вчера российских СМИ сообщения о подготовке полного запрета на выдачу туристических виз гражданам России.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ЕК, обсуждаются лишь точечные изменения визового режима, касающиеся отдельных категорий граждан.

В Российском союзе туриндустрии считают, что вероятность введения единого общеевропейского запрета на выдачу туристических виз остается невысокой. Несмотря на продолжающиеся дискуссии, внутри Евросоюза сохраняются разные подходы к визовой политике, что затрудняет принятие единого решения, - сообщает сегодня пресс-служба РСТ

«Полный запрет на выдачу шенгенских туристических виз россиянам в ближайшее время маловероятен. Визовая политика ЕС действительно становится более строгой, однако интересы стран Шенгенской зоны существенно различаются. Если ужесточение и продолжится, то, скорее всего, оно будет происходить постепенно и неравномерно.

Одни страны могут сократить выдачу туристических виз, другие сохранят прием заявлений, но будут предъявлять более высокие требования к документам и увеличивать сроки рассмотрения», – заявил руководитель визового агентства Visantium Егор Кайль.

По его словам, для туристов это означает необходимость планировать поездки заранее, внимательно следить за требованиями конкретного консульства и учитывать, что условия оформления виз могут отличаться в зависимости от страны.

«Даже при дальнейшем ужесточении визовой политики Европа, скорее всего, не станет полностью закрытой для российских туристов.

Наиболее вероятен сценарий, при котором часть стран сохранит возможность оформления виз, а турпоток будет перераспределяться как между государствами Шенгенской зоны, так и в пользу альтернативных зарубежных направлений», – отметил эксперт.

Напомним, что вчера газета "Известия" сообщила, что Еврокомиссия рассматривает полное прекращение выдачи туристических виз россиянам.

"Еврокомиссия обсуждает введение полного запрета на выдачу туристических виз гражданам России. Ранее с таким предложением выступила фракция немецкого блока ХДС/ХСС в Европейском парламенте.

Предложения обсуждаются в координации со странами – членами ЕС", - написало издание.

Как сообщили "Известия" «конкретные сроки возможного введения запрета неизвестны, как и тот факт, получится ли добиться консенсуса по этому вопросу. Вопросы визовой политики находятся в ведении государств – членов ЕС, а Еврокомиссия может лишь координировать правила и давать рекомендации.

На данный момент у руководства Евросоюза нет юридической возможности запретить выдавать туристические визы гражданам России. Самый вероятный сценарий – постепенное сокращение числа стран, которые выдают россиянам туристические визы, и усложнение правил их получения".

Как отмечает в свою очередь «Интерфакс», по данным европейской статистики, на Италию, Испанию и Францию приходится подавляющее большинство более чем из 600 тыс. выданных россиянам виз. Растущий спрос на них уже привел к увеличению времени на обработку документов визовых центров Италии (до 60 дней) и Испании (до 45 дней). Однако эти цифры значительно меньше, чем в допандемийном 2019-м, когда россиянам было выдано 4 млн виз.



В свою очередь, вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин сообщил, что за первые два квартала 2026 года число выданных россиянам шенгенских туристических виз увеличилось на 21%.

По его словам, это связано в том числе с сокращением числа выданных мультивиз, поскольку теперь туристы должны получить документ на срок конкретной поездки.

/TOURBUS.RU