«Дружба народов»: От Индии и Китая до Армении и Беларуси на 20 площадках

В этом году, когда отмечается 35-летие СНГ, традиционный фестиваль «Дружба народов» пройдет с 2 по 5 июля и объединит более 100 мероприятий на 20 площадках.

В прошлом году его посетили 250 тыс. человек и сегодня многочисленных гостей ждет насыщенная, культурно - туристическая программа, включающая национальные праздники, ярмарки ремесел, театральные постановки, фотовыставки, презентации регионов и многое другое, - сообщает наш специальный корреспондент.

На предваряющей событие пресс – конференции первый заместитель гендиректора ВДНХ Елена Жук отметила, что «с 2021 года фестиваль неизменно собирает тысячи гостей на территории главной выставки нашей страны.

И сегодня, в Год единства народов России, «Дружба народов» вновь превратит ВДНХ в главную выставку государств - участников СНГ, у которых одна история и одно желание – жить в мире и дружбе».

В работе фестиваля будут активно задействованы павильоны Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана, где также пройдут мастер-классы, художественные выставки, спортивные и детские мероприятия, показ коллекций национальных дизайнеров, а также мероприятия деловой программы, в том числе, форум креативных индустрий, посвящённый 35-летию СНГ, развитию внутреннего туризма и культурному многообразию России.

4 июля на главной сцене рядом с фонтаном «Дружба народов» состоится концерт «Многоликая Россия», а 5 июля развернется концертная программа «Юбилейный калейдоскоп», посвященная 30-летию СНГ. Свое участие примут творческие коллективы Таджикистана, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Армении и др., а завершающей нотой станет выступление легендарного белорусского ансамбля «Песняры».

Среди тематических событий — удмуртский праздник «Гербер», фестиваль «Уникальная Индия» и многонациональный праздник «Абрикос». 3 июля в павильоне № 18 отметят День независимости Беларуси и 35-летие фестиваля «Славянский базар в Витебске». 4–5 июля в павильоне № 68 пройдут фестиваль «Сильны Единством»

Первым, уже 30 июня, по программе стартует «Уникальная Индия» В пространстве за павильоном № 58 планируются выступления артистов Индийского культурного центра имени Джавахарлала Неру при посольстве Индии, а также встречи представителей российской и индийской делегаций.

Каждый день с 11:00 до 20:00 для посетителей будет работать ярмарка национальных сувениров и зона индийской кухни, где можно познакомиться с традиционными блюдами и гастрономическими традициями страны. Пройдут концерты, занятия по йоге и мастер-классы, на которых покажут традиционную индийскую роспись хной, роспись керамики и плетение мандал. С 18:30 до 20:00 площадка будет превращаться в танцевальное пространство: гостей ждут мастер-классы по индийским танцам и дискотека под популярную индийскую музыку.

Постоянный представитель главы Удмуртской Республики при президенте РФ Дарья Сунцова рассказала, что традиционно семейный удмуртский национальный праздник Гербер — — это знак благодарности земле и завершения весенних полевых работ: В Москве этот праздник приобретает новое значение. Здесь Гербер становится не просто культурным событием, посвященным культуре и традициям Удмуртии, но и витриной региона, демонстрирующей его туристический потенциал.

«Для нас важно показать, что Удмуртия сегодня — это регион, который бережно хранит свои традиции, но при этом уверенно смотрит в будущее, - прокомментировала она. - В прошлом году Гербер в Москве посетили более 82 тысяч человек. Сегодня его аудитория значительно шире.

Также на площадке будут представлены ключевые туристические продукты региона — родные места Петра Чайковского и Михаила Калашникова».

Павильон «Узбекистан» превратится в подиум под открытым небом, а в атриуме павильона «Казахстан» разместится модный маркет. Дизайнеры представят переосмысление национальных мотивов.

4 июля в «Детском Посольстве», совместно с Китайским культурным центром пройдёт турнир по игре го, а в Узбекском сквере выступит Школа цигун и кунг-фу мастера Ши Янбина.

Вход на фестиваль свободный.

/TOURBUS.RU