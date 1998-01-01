Туроператоры: «Закрытие визовых центров Венгрии в трех городах – временная мера»

По словам экспертов, в этом году интерес к поездкам в Венгрию, в том числе в составе комбинированных туров, заметно вырос

Приостановка приема документов в визовых центрах Венгрии в Казани, Самаре и Уфе связана с техническими причинами и в скором времени работа по оформлению виз возобновится.

Как отмечают туроператоры, направление показывает устойчивый спрос этим летом, в одной поездке туристы стараются совместить экскурсии, оздоровительный отдых, зачастую комбинируют Венгрию с соседними странами, - сообщает сегодня пресс-служба РСТ,

«Закрытие визовых центров в трех городах – временная мера, связанная с плановым техническим переустройством и модернизацией оборудования в региональных визовых центрах», – пояснили в компании ITM group.

Руководитель развития продукта туроператора Людмила Блинкова рассказала, что Венгрия чаще всего продается в составе комбинированных экскурсионных туров по Европе.

«Туристы выбирают маршруты Венгрия – Австрия или Венгрия – Словения.

Формат «две страны в одной поездке» сейчас весьма популярен. Наиболее востребованная комбинированная программа – экскурсионный тур «Будапешт – Вена». Стоимость программы на 6 дней начинается от 123,2 тысяч рублей на человека без перелета.

В эту сумму включено размещение в отелях обоих городов, все трансферы по маршруту и насыщенная экскурсионная программа», – подчеркнула она.

Как отметили в компании «Туртранс-Вояж», Венгрия пользуется стабильным спросом и продается на прошлогоднем уровне. Туроператор запланировал отправку групп в августе и сентябре, документы на визу по ним подавались заблаговременно.

Также уже анонсированы программы на осень и зиму. Туры в Венгрию комбинируются с экскурсиями в ближайшие страны – Австрию и Словению. Стоимость стартует от 98,6 тысяч рублей, дополнительно оплачивается виза и авиабилет.

В то же время у «Русского Экспресса» интерес к Венгрии в этом летнем сезоне вырос на 32%: спрос формируется не только за счет экскурсионного туризма, но и оздоровительного отдыха.

«Туристы чаще всего выбирают комбинированные программы в Будапешт и на озеро Хевиз – это отличная возможность совместить знакомство с европейской столицей и посещение термальных курортов в одном туре. В конце августа такая поездка на двоих обойдется от €4 тысяч за неделю», – сообщила аналитик PR-службы Елизавета Тимошенко.

Она добавила, что подача документов на визу в Венгрию ведется в прежнем формате, дополнительных требований пока не поступало: «Сейчас высокий сезон, поэтому необходимо заблаговременно подавать документы на визу: по шенгенскому кодексу подача возможна за 180 дней до предполагаемой даты поездки».

/TOURBUS.RU

Фото: www.budapest.city