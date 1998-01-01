Эксперты: Будущее — за комбинированными маршрутами «поезд + круиз»

В ходе деловой сессии «По рельсам и волнам: что общего у круизного туризма и путешествия на поезде» эксперты обсудили, где пересекаются эти направления и что мешает им расти быстрее

Круизные лайнеры и туристические поезда все чаще становятся не просто способом передвижения, а самостоятельным местом отдыха. Пассажиры ждут насыщенной программы, атмосферного сервиса и возможности совмещать разные виды транспорта в одном маршруте.

На сессии «По рельсам и волнам: что общего у круизного туризма и путешествия на поезде» в рамках форума «Путешествуй!» представители РЖД, Федеральной пассажирской компании, круизных операторов и регионов обсудили, как развиваются эти направления, где они пересекаются и что мешает им расти быстрее.

Открывая дискуссию, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина отметила, что круизный и железнодорожный туризм регулируются разными законами — круизы Кодексом внутреннего водного транспорта, а перевозки — Уставом железнодорожного транспорта. К тому же круизный туризм закреплен в стратегии развития туризма до 2035 года, а железнодорожный — пока нет.

«Но мы вместе с профильными ведомствами и РЖД над этим работаем, и надеюсь, в ближайшее время разработаем соответствующую концепцию», — отметила депутат..

Тем не менее, оба направления объединяет больше, чем кажется. Первое и главное сходство — и круизный лайнер, и туристический поезд по сути являются «передвижным отелем».

Оба продают путешествие как единый турпродукт, где дорога становится не просто способом добраться до места, а самостоятельным источником впечатлений. Оба зависят от качества туристических автобусов на экскурсиях и нуждаются в модернизации инфраструктуры и обновлении подвижного состава.

Заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Иван Колесников напомнил, что железнодорожный туризм существовал еще в советское время, но в меньших объемах.

Сегодня количество туристических поездов, включая пригородные, превысило 2,7 тыс. отправлений в год. К 2030 году РЖД планирует выйти на объем перевозок около 3 млн пассажиров.

Сейчас в сети - 78 дальних и 42 пригородных туристических маршрута. РЖД развивает разные форматы: туры выходного дня, событийные поездки и круизные маршруты продолжительностью 5–7 дней.

Самый успешный дальний маршрут — «Жемчужина Кавказа» — доходит до 10–12 рейсов в год с растущим спросом.

Заместитель гендиректора АО «ФПК» Николай Абрамов добавил, что его компания начала формировать туристическое пространство на поездах с 2020 года — тогда был всего один туристический поезд.

В этом году их уже 42, а на следующий год запланировано почти 50. «Самое главное — это запрос клиента», — подчеркнул он.

ФПК разделяет свои поезда на три категории: регулярные маршруты с высокой частотой движения (например, в Карелию, «Жемчужина Кавказа», «Белорусский вояж»), поезда к календарным событиям и событийные поезда, которые делают иногда один рейс в год — «Цветущие степи», поезд ко Дню Победы в Волгоград, «Северное сияние». Ту

ристические поезда ФПК сегодня охватывают 37 регионов России. По экспертной оценке компании, мультипликативный эффект для экономики регионов составляет более 3 млрд рублей.

Первый заместитель генерального директора ООО «Водоходъ» Андрей Недосеков привел тревожную статистику: в России сегодня работает около 100 круизных судов, и 95% из них старше 40 лет, многие — старше 60.

При этом емкость круизных судов полностью исчерпана. «Наша задача — прежде всего строительство нового флота», — заявил г-н Недосеков.

Компания уже строит три судна проекта «Карелия» вместимостью 300 пассажиров и гибридное судно для Байкала, которое должно выйти в эксплуатацию в 2027 году. Однако стоимость строительства за последние шесть лет удвоилась: сегодня одно судно обходится более чем в 8 млрд рублей.

Стоимость круиза на новых судах, по оценкам Недосекова, будет начинаться от 35–50 тыс. рублей за сутки на человека.

Г-н Недосеков также поднял проблему таможенных платежей: при временном ввозе арендованного судна на три месяца компания платит 150 млн рублей пошлин, что заметно удорожает каждую путевку. Этот вопрос уже обсуждался с Минэкономразвития.

Коммерческий директор АО «Донинтурфлот» Елена Кугарьянц отметила, что круизная аудитория заметно молодеет. В этом году на бортах ее компании стало больше семей с детьми. «Мы предоставляем всевозможные развлекательные программы для детей, даем возможность родителям отдохнуть», — рассказала она.

Компания делает ставку на короткие туры выходного дня (от 20 тыс. рублей на человека) и увеличила навигацию до октября.

Министр культуры и туризма Ярославской области Светлана Костышина рассказала, что через регион проходят 40 круизных маршрутов: в прошлом году было 2,9 тыс. заходов судов и 455 тыс. гостей. Ярославская область — часть классического Золотого кольца, и регион активно использует и водный, и железнодорожный туризм. В этом году запущен электрокатамаран «Белояр» на 140 мест, полностью отечественного производства. Планируется модернизация причалов в семи локациях. Среди железнодорожных проектов — «Переславский экспресс», ретро-поезд Ярославль — Рыбинск и «Театральный поезд» к 150-летию Союза театральных деятелей, который даст старт Ярославской театральной неделе.

Начальник управления проектной деятельности губернатора Иркутской области Олеся Рахматулина рассказала о развитии круизного туризма на Байкале. Ежегодно озеро посещают более 2 млн туристов, пассажиропоток по воде превышает 500 тыс. человек в год. Однако причальная инфраструктура в критическом состоянии: один из причалов — порт Байкал — построен еще в 1901 году.

Из 32 причальных сооружений на Байкале 14 находятся в федеральной собственности, но федеральных механизмов по их реконструкции нет. Регион привлек 3,8 млрд рублей в виде бюджетного кредита под 3% годовых для начала работ. «Без государственной поддержки причалы невозможно привести в нормативное состояние», — подчеркнула Олеся Рахматулина.

Участники сессии выделили несколько системных проблем. Для железнодорожного туризма — отсутствие в стратегии развития туризма и нехватка понятного регламента для туроператоров по заказу туристических поездов.

Для круизного — старение флота, отсутствие федеральных программ по модернизации причалов и высокие таможенные пошлины.

Особый вопрос — правовой статус: ни круизные компании, ни «РЖД Тур» не являются туроператорами по действующему законодательству, так как они — средства размещения на колесах.

Г-н Недосеков предложил выделить отдельную категорию турпродукта для таких перевозок. Г-жа Школкина пообещала, что вопрос будет проработан с Минэкономразвития и Минтрансом.

Несмотря на все сложности, участники сессии сошлись на главном: у круизного и железнодорожного туризма огромный потенциал, особенно в связке друг с другом. Комбинированные маршруты «поезд + круиз» уже работают в Карелии, на Байкале и других направлениях.

Как отметил Иван Колесников, «сочетание возможностей — вариативность активности для наших туристов» — это то, что будет развиваться в ближайшие годы.

/TOURBUS.RU

ФОТО: ТБ