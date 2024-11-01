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30 июня
Дмитрий Арутюнов: Большинство бронирований ОАЭ сейчас приходится на осенние месяцы
Генеральный директор компании «АРТ-Тур» рассказал о ходе продаж туров на Ближний Восток после отмены рекомендаций не продавать турпутевки в регион
Страны Ближнего Востока начали бронировать сразу, как только Минэкономразвития сняло рекомендации не продавать туры в регион.
Большинство бронирований поступает на осенние месяцы, дефицита перевозки сейчас не наблюдается, сообщил соруководитель комитета Российского союза туриндустрии по выездному туризму, генеральный директор компании «АРТ-Тур» Дмитрий Арутюнов, которого сегодня цитирует пресс-служба РСТ.
«Сейчас наиболее активно бронируются туры на глубину: большинство заявок приходится на сентябрь, октябрь и даже ноябрьские каникулы. В летние месяцы в этих странах довольно жарко, поэтому турпоток естественным образом снижается.
Полетные программы большинства перевозчиков практически восстановлены: Emirates летает в Дубай из Москвы тремя рейсами в день, Flydubai дважды в день, «Аэрофлот» – ежедневно одним рейсом, но с июля планирует два раза в день, то есть проблем с нехваткой перевозки не ощущаем», – отметил он.
Эксперт напомнил, что основная перевозка всегда осуществлялась на рейсах дорогих ближневосточных авиакомпаний или же на лоукостерах, таких как Flydubai и Air Arabia. Через Дубай и Абу-Даби поставлено наибольшее количество транзитных рейсов, которыми туристы активно летают на острова Индийского океана, в страны Азии и Африки.
Летом традиционно транзитников больше, чем пассажиров, летящих только в страны Персидского залива, в соотношении 70 на 30.
Чаще всего сейчас туристы запрашивают Эмираты и Катар – как популярные стоповер-направления. «Посмотрим, как будут развиваться события. Продажи пошли, но вала бронирований ожидать не стоит, тем более что в июле-августе, когда у нас есть доступные по стоимости Турция и Египет, еще и с более мягким климатом. Думаю, реальное восстановление турпотока на Ближний Восток мы увидим ближе к сентябрю», – подчеркнул г-н Арутюнов.
По его словам, среди ощутимых для туризма потерь в результате военного конфликта в регионе можно назвать утрату абсолютной уверенности в безопасности ближневосточных направлений – и для ее восстановления нужно время.
«Сейчас Эмираты делают все для этого, сотрудничают и с Ираном, и с США, чтобы как можно скорее свести на нет ущерб. ОАЭ – востребованный хаб, где перекрещиваются не только самолетные маршруты, но еще и финансовые интересы многих западных стран, включая США, а также Ирана.
И дестабилизировать ситуацию в регионе никому не выгодно», – добавил эксперт.
Наиболее доступные варианты туров в отели 4-5* в ОАЭ предлагаются сейчас по цене от 118,8-123,6 тыс. рублей за двоих с перелетом Emirates.
У некоторых компаний туры в ОАЭ с перелетом Etihad можно найти по цене от 72 тыс. рублей на двоих при размещении в отеле 4*. -отметили в РСТ.
/TOURBUS.RU.
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