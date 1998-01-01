Егорьевск: подмосковный городок, где есть свои Эрмитаж. Биг-Бен и Хогвартс

Некогда крупнейший центр текстильной промышленности России, а сегодня небольшой городок Московской области – Егорьевск, - вполне может стать популярным туристическим направлением. Оценить его потенциальные возможности на днях отправились туроператоры Москвы и Подмосковья.

И, по их экспертному мнению, здесь вполне есть что посмотреть и показать туристам: неспешно прогуляться по Соборной площади и познакомиться с купеческим прошлым города, увидеть местный Биг-Бен, посетить один из лучших, и не только нашей страны, но и Европы, - Егорьевский историко-художественный музей и даже «получить персональное предсказание» от юродивого XIX века — Ивана Яковлевича Корейши, - сообщает наш специальный корреспондент.

Сам город был основан указом императрицы Екатерины II в 1778 году на месте села Высокое, известного еще с 1462 года. Расположенный на перекрестке важных торговых путей, город всегда располагал к торговле и предпринимательству. Недаром, что именно здесь жили и работали известные купцы - фабриканты того времени.

Так, в 1845 году, два предприимчивых брата - Герасим и Алексей Хлудовы основали в Егорьевске, на левом берегу реки Гуслицы, бумагопрядильную фабрику, своим видом напоминающую знаменитые хлопчатобумажные фабрики Манчестера. Хозяева не раз отправлялись в Англию для поиска специалистов и приобретения оборудования и часовая башня «Егорьевский Биг-Бен» до сих пор считается символом города.

Именно в этот период, - конец XIX и начало ХХ веков - в городе началась эпоха так называемой «промышленной готики»: здесь появляются здания, сочетающие функциональность промышленных построек с выразительными элементами неоготики. Настоящий шедевр стиля - комплекс зданий Механико-электротехнического училища, построенного в 1907–1909 годах на средства еще одного крупнейшего купца – мецената, городского головы Егорьевска - Никифора Бардыгина. Здание чем-то напоминает викторианский замок, за что его уже прозвали «Хогвартсом».

Именно Бардыгин инициировал строительство общественных зданий и церквей, упорядочил торговлю, наладил транспортную и пассажирскую связь с Москвой, а в 1877 году благодаря ему в городе появился водопровод.

Пока, к сожалению, сами постройки находятся не в лучшем, весьма заброшенном состоянии и для туристов возможен осмотр лишь внешних фасадов.

А вот величественный собор Александра Невского, возведённый в 1897 году в память об императоре Александре II, ныне тщательно отреставрирован и представлен в городе во всем своем блеске. Как и в былые времена - сердцем города Егорьевска считается центральная Соборная площадь.

Сейчас это площадь пешеходная, с фонтанами и памятником вождю мирового пролетариата, установленному на месте снесенного Собора успения пресвятой богородицы. Скульптора Георгия Алексеева выполнена в 1927 году и данный образ Ленина: «призывающий вождь» - один из самых молодых с точки зрении скульптурной ленинианы.

Гордость Егорьевска – его Историко-художественный музей, который в 2010 году вошел в число тридцати лучших музеев Европы. За богатство фондов его называют «подмосковным Эрмитажем». Художественный отдел разместился в старинном особняке купца Никитина, где на обзорной экскурсии можно увидеть блистательную коллекцию русских промыслов из стекла, фарфора, дерева, кости и металла, которую передал городу в 1911 году сын Никифора Михайловича – Михаил Бардыгин. Будучи также успешным фабрикантом и всеядным коллекционером, он собирал все: от боярских костюмов до картин неизвестных художников. В его коллекции есть сосуды-шутихи и блохоловки, чернильницы-календари, гребни с зашифрованными признаниями и масленки-обманки…

Экскурсоводы в красках расскажут гостям о том, почему, например, некоторых дам на свадьбах называли «медведицами – людоедицами», зачем фарфор имитировали молочным стеклом и как сосудами с мухами обманывали чрезмерно загулявших товарищей. Отдел истории Егорьевского музея, расположенный на той же улице, приятно удивит смелым подходом к формированию современной экспозиции музея нового типа.

Так, благодаря интерактивному проекту «Встреча с предсказателем», гости музея могут «получить» предсказание от прорицателя XIX века Ивана Корейши, которому в свое время был поставлен диагноз «помрачение ума от излишнего чтения». Образ юродивого Корейши нашел отражение в произведениях Лескова, Гоголя, Достоевского и Толстого.

Еще один пункт посещения Егорьевска - Свято-Троицкий Мариинский женский монастырь. В ансамбль обители входит великолепная Свято-Троицкая церковь, сестринские кельи и несколько хозяйственных построек, а сама территория обнесена старинной оградой из красного кирпича. Вплотную, по соседству находятся корпуса авиационного технического колледжа, где учился легендарный летчик Чкалов.

В августе 1921 года 17-летний Валерий был направлен сюда на учёбу в «Теоретическую школу авиации» Рабоче-крестьянского красного воздушного флота РСФСР и даже нашел здесь свою первую юношескую любовь. Страницам его жизни в Егорьевске также посвящен целый исторический раздел музея.

Ну и, конечно, ни одно посещение Егорьевска не обходится без гастрономических сувениров. Покупки в фирменном магазине Егорьевской колбасно-гастрономической фабрики и кондитерской фабрики «Победа» всегда принесут туристам много «пост-экскурсионной радости».

/TOURBUS.RU

Фото: ТБ