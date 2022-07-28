Новости Визовые новости Срок обработки итальянских виз теперь составит не менее 60 дней/ Черногория открывает визовые центры в России/ Испанский визовый центр увеличил сроки рассмотрения заявлений до 45 дней

Срок обработки итальянских виз теперь составит не менее 60 дней Визовый центр Италии увеличил сроки обработки заявок на визы , сообщает визовый оператор VMS. "В связи с высоким числом заявок срок обработки запросов на выдачу виз составляет не менее 60 дней с даты подачи документов", - говорится в сообщении на сайте визового центра Италии.



Россиян призвали осуществлять подачу заявки на визу со значительным запасом по времени относительно предполагаемой даты выезда.

"Рекомендуем подавать документы как минимум за 3 месяца до предполагаемой даты начала поездки", - подчеркнули в VMS.

Ранее время обработки документов на итальянскую визу составляло 40 дней.



Как рассказали в Ассоциации туроператоров России, в Москве запись на подачу на итальянский шенген сейчас открыта на середину июля, иногда появляются слоты и на более ранние даты.

"Процент одобрения у Италии уверенно держится на уровне выше 90%", - добавили в ассоциации.

В 2025 году Италия выдала россиянам около 160 тыс. шенгенских виз.



Черногория открывает визовые центры в России Компания VFS Global сообщает о начале работы визовых центров Черногории в России. Заявители могут обратиться за оформлением виз в визовые центры, расположенные в Москве, Архангельске, Мурманске, Петрозаводске, Пскове, Новороссийске, Воронеже и Екатеринбурге. На текущий момент подача документов доступна гражданам третьих стран, проживающим на территории России, которым требуется виза для въезда в Черногорию с целью краткосрочного или долгосрочного пребывания. В частности, оформить визу могут: - граждане Азербайджана, Армении, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана; - граждане ряда государств Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки, которым для въезда в Черногорию требуется виза. Полный перечень стран определяется действующими правилами правительства Черногории. Кроме того, подача документов доступна гражданам стран, имеющим право на безвизовый въезд в Черногорию на ограниченный срок, если планируемая продолжительность пребывания превышает установленный безвизовый период. Так, граждане России и Белоруссии могут находиться в Черногории без визы до 30 дней. Если планируется пребывание продолжительностью от 30 до 90 дней, необходимо заранее оформить многократную визу. Испанский визовый центр увеличил сроки рассмотрения заявлений до 45 дней Испанский визовый центр увеличил сроки рассмотрения заявлений до 45 дней в связи с высоким спросом, сообщает визовый оператор BLS. "В связи с увеличением количества заявлений на получение шенгенских виз срок рассмотрения визовых заявлений может составлять до 45 дней с момента поступления документов в консульство", - говорится в сообщении на сайте. Как отметили в визовом центре, туристам следует подавать документы на визу заблаговременно с учетом увеличения сроков рассмотрения. /TOURBUS.RU

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