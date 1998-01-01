Новости «Цифровое лицо региона»: как экономика впечатлений меняет подход к туризму Глава Совета ТПП РФ по креативным индустриям Лидия Рой рассказала, как регионы могут использовать новые тренды и цифровые инструменты для создания привлекательного туристического предложения

Туризм перестает быть просто услугой — он превращается в экономику впечатлений, где путешественник ищет не отдых, а личную трансформацию и уникальный опыт. На практическом семинаре «Формирование креативных управленческих команд региона» в рамках форума «Путешествуй!» директор Центра креативной экономики Школы управления Сколеово Лидия Рой рассказала, как регионы могут использовать новые тренды, цифровые инструменты и объединение бизнеса, власти и креаторов для создания привлекательного туристического предложения. Открывая семинар, Лидия Рой, директор Центра креативной экономики Московской школы управления Сколклво и председатель Совета ТПП РФ по креативным индустриям, обозначила ключевой вектор трансформации: туризм смещается от простого предоставления услуг к формированию уникального опыта. По ее словам, современный турист ищет не просто эмоции, а погружение в локальную культуру, саморазвитие и стать новой версией себя. «Сегодня ценность путешествия меняется. Большинство туристов рассматривают впечатления как часть своего уникального опыта — через образование, новые знания, знакомство с локальной культурой», — пояснила Рой. Она выделила три ключевых тренда, которые формируют новые сценарии потребления. Первое — персонализация опыта. Туристы выбирают направления исходя из личных задач и контекста, а не из общих рекомендаций. Второе — иммерсивность: людям важно не просто смотреть, а участвовать, создавать что-то новое. И последнее — цифровизация. Первое знакомство с регионом происходит через интернет, и от того, что увидит потенциальный турист, зависит его решение о поездке. Отдельное внимание Рой уделила понятию «цифровое лицо региона». Она предложила участникам семинара провести простой эксперимент: ввести в поисковике название своего региона и посмотреть, что выпадает в первых строках. «В большинстве случаев это будет не совсем тот портал, который мы создаем», — констатировала она. По ее словам, идеальное цифровое лицо региона должно выполнять несколько функций: быть первой ссылкой, на которую попадает турист;

формировать тот образ региона, который хотят транслировать его жители и власти;

объединять бизнес, работающий на туристическую отрасль: отели, рестораны, музеи, парки;

предлагать персонализированные маршруты с возможностью собрать «конструктор собственного опыта». «Цифровой портал способен объединить бизнес, работающий в сфере туризма, дать ему возможности для развития, подсветить объекты с высоким уровнем сервиса и сформировать маршруты», — подчеркнула спикер. В ходе дискуссии представитель Чувашии поднял болезненную для многих регионов тему: туристические порталы создаются, но быстро оказываются невостребованными. «Порталов было создано много за время моей работы в сфере туризма. Приходят новые люди — и хотят сделать все заново», — отметил он. Лидия Рой согласилась: это системная проблема. Часто порталы создаются государственными органами, но не становятся рабочим инструментом ни для бизнеса, ни для туристов. «Самая сложная задача — объединить сообщество, бизнес, власть и жителей в единую систему, в рамках которой они могут вместе проработать эту историю», — сказала она. В качестве успешного примера она привела туристический портал Тульской области, который, по ее словам, «включает готовые сценарии, интегрирован с бизнесом и является для него рабочим инструментом». Лидия Рой подчеркнула, что туристическое развитие региона невозможно без вовлечения креативного класса — художников, музыкантов, танцоров, создателей локальных брендов: «Огромная сила скрывается в ваших художниках, креаторах, музыкантах — всех тех, кто может событийно наполнить жизнь города». По ее словам, креативные индустрии не ограничиваются отелями и ресторанами. Это и городские художники, и рок-клубы, и танцевальные коллективы, которые могут стать точками притяжения для туристов, если им предоставить площадку и инфраструктуру. «Когда вы объединяете креаторов единой задачей, они создадут для вас летние, зимние, осенние события», — пояснила г-жа Рой. В завершение семинара Рой предложила участникам чек-лист для диагностики туристического потенциала региона. Он включает: определение стейкхолдеров (бизнеса, связанного с туризмом); оценку возможностей федеральных программ; выявление приоритетных креативных индустрий; проведение встреч с бизнесом и креаторами за последние полгода; составление реестра креативных туристических проектов (объекты, события, сувениры, бренды); создание рабочей группы с участием бизнеса; анализ барьеров и модернизацию портала (карты, бронирование, аудиогиды). «Достаточно одного-трех дней генерации идей о том, как ваш город может начать жить по-новому — и в реальности, и в цифровом пространстве, — чтобы прийти к единой стратегии», — резюмировала эксперт. /TOURBUS.RU Фото: «ТБ»

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 По тексту:



Подписка