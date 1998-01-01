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30 июня
«Цифровое лицо региона»: как экономика впечатлений меняет подход к туризму
Глава Совета ТПП РФ по креативным индустриям Лидия Рой рассказала, как регионы могут использовать новые тренды и цифровые инструменты для создания привлекательного туристического предложения
Туризм перестает быть просто услугой — он превращается в экономику впечатлений, где путешественник ищет не отдых, а личную трансформацию и уникальный опыт.
На практическом семинаре «Формирование креативных управленческих команд региона» в рамках форума «Путешествуй!» директор Центра креативной экономики Школы управления Сколеово Лидия Рой рассказала, как регионы могут использовать новые тренды, цифровые инструменты и объединение бизнеса, власти и креаторов для создания привлекательного туристического предложения.
Открывая семинар, Лидия Рой, директор Центра креативной экономики Московской школы управления Сколклво и председатель Совета ТПП РФ по креативным индустриям, обозначила ключевой вектор трансформации: туризм смещается от простого предоставления услуг к формированию уникального опыта.
По ее словам, современный турист ищет не просто эмоции, а погружение в локальную культуру, саморазвитие и стать новой версией себя. «Сегодня ценность путешествия меняется. Большинство туристов рассматривают впечатления как часть своего уникального опыта — через образование, новые знания, знакомство с локальной культурой», — пояснила Рой.
Она выделила три ключевых тренда, которые формируют новые сценарии потребления. Первое — персонализация опыта. Туристы выбирают направления исходя из личных задач и контекста, а не из общих рекомендаций.
Второе — иммерсивность: людям важно не просто смотреть, а участвовать, создавать что-то новое. И последнее — цифровизация. Первое знакомство с регионом происходит через интернет, и от того, что увидит потенциальный турист, зависит его решение о поездке.
Отдельное внимание Рой уделила понятию «цифровое лицо региона». Она предложила участникам семинара провести простой эксперимент: ввести в поисковике название своего региона и посмотреть, что выпадает в первых строках. «В большинстве случаев это будет не совсем тот портал, который мы создаем», — констатировала она.
По ее словам, идеальное цифровое лицо региона должно выполнять несколько функций:
«Цифровой портал способен объединить бизнес, работающий в сфере туризма, дать ему возможности для развития, подсветить объекты с высоким уровнем сервиса и сформировать маршруты», — подчеркнула спикер.
В ходе дискуссии представитель Чувашии поднял болезненную для многих регионов тему: туристические порталы создаются, но быстро оказываются невостребованными. «Порталов было создано много за время моей работы в сфере туризма. Приходят новые люди — и хотят сделать все заново», — отметил он.
Лидия Рой согласилась: это системная проблема. Часто порталы создаются государственными органами, но не становятся рабочим инструментом ни для бизнеса, ни для туристов. «Самая сложная задача — объединить сообщество, бизнес, власть и жителей в единую систему, в рамках которой они могут вместе проработать эту историю», — сказала она.
В качестве успешного примера она привела туристический портал Тульской области, который, по ее словам, «включает готовые сценарии, интегрирован с бизнесом и является для него рабочим инструментом».
Лидия Рой подчеркнула, что туристическое развитие региона невозможно без вовлечения креативного класса — художников, музыкантов, танцоров, создателей локальных брендов: «Огромная сила скрывается в ваших художниках, креаторах, музыкантах — всех тех, кто может событийно наполнить жизнь города».
По ее словам, креативные индустрии не ограничиваются отелями и ресторанами. Это и городские художники, и рок-клубы, и танцевальные коллективы, которые могут стать точками притяжения для туристов, если им предоставить площадку и инфраструктуру. «Когда вы объединяете креаторов единой задачей, они создадут для вас летние, зимние, осенние события», — пояснила г-жа Рой.
В завершение семинара Рой предложила участникам чек-лист для диагностики туристического потенциала региона.
Он включает: определение стейкхолдеров (бизнеса, связанного с туризмом); оценку возможностей федеральных программ; выявление приоритетных креативных индустрий; проведение встреч с бизнесом и креаторами за последние полгода; составление реестра креативных туристических проектов (объекты, события, сувениры, бренды); создание рабочей группы с участием бизнеса; анализ барьеров и модернизацию портала (карты, бронирование, аудиогиды).
«Достаточно одного-трех дней генерации идей о том, как ваш город может начать жить по-новому — и в реальности, и в цифровом пространстве, — чтобы прийти к единой стратегии», — резюмировала эксперт.
/TOURBUS.RU
Фото: «ТБ»
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