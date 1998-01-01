СМИ: Более 50 туристов серьезно отравились в одном из ресторанов провинции Анталья

Более 50 туристов получили острое пищевое отравление после обеда в ресторане в ходе сплава по реке в каньоне Кепрюлю в Анталье, сообщают турецкие СМИ, которые сегодня цитирует «Интерфакс»



Группа туристов из города Конья приехала на сплав на плотах-рафтах в каньоне Кепрюлю в одноименном национальном парке в турецкой провинции Анталья. После сплава по реке Кепрючай они пообедали в небольшом ресторане, обед входил в стоимость тура.

После этого симптомы отравления проявились у 52 человек.

Все они были доставлены в больницу ближайшего города Манавгат прямо на экскурсионных автобусах для оказания экстренной помощи.



Туристам пришлось провести ночь в больнице, утром, после проведения капельниц, их постепенно начали выписывать. Состояние всех пострадавших не тяжелое, угрозы для жизни нет.



Управление сельского и лесного хозяйства Манавгата, а также министерство культуры и туризма Турции начали официальное расследование. Эксперты взяли пробы еды из ресторана для проведения лабораторных анализов.





Информации о российских туристах, которые могли отравиться после обеда в ресторане в турецкой Анталье, нет, сообщает в свою очередь сегодня Российский союз туриндустрии.

"По данным туроператоров, работающих на турецком направлении, обращений от туристов, связанных с данным инцидентом, не поступало.

Страховые компании, обслуживающие российских путешественников в Турции, также не фиксировали обращений по этому случаю", - говорится в сообщении.

/TOURBUS.RU

ФОТО: ИИ