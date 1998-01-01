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29 июня
СМИ: Более 50 туристов серьезно отравились в одном из ресторанов провинции Анталья
По данным туроператоров, россиян среди пострадавших нет
Более 50 туристов получили острое пищевое отравление после обеда в ресторане в ходе сплава по реке в каньоне Кепрюлю в Анталье, сообщают турецкие СМИ, которые сегодня цитирует «Интерфакс»
После этого симптомы отравления проявились у 52 человек.
Все они были доставлены в больницу ближайшего города Манавгат прямо на экскурсионных автобусах для оказания экстренной помощи.
Информации о российских туристах, которые могли отравиться после обеда в ресторане в турецкой Анталье, нет, сообщает в свою очередь сегодня Российский союз туриндустрии.
"По данным туроператоров, работающих на турецком направлении, обращений от туристов, связанных с данным инцидентом, не поступало.
Страховые компании, обслуживающие российских путешественников в Турции, также не фиксировали обращений по этому случаю", - говорится в сообщении.
/TOURBUS.RU
ФОТО: ИИ
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