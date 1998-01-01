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Футуристический «сосед Гонконга» ждет российских туристов

В Москве представили туристические возможности города небоскребов и современных технологий Шэньчжэня

26 июня представители Москвы и Шэньчжэня — одного из крупнейших городов и технологических центров Китая — заключили меморандум о сотрудничестве в сфере туризма. Церемония прошла в рамках визита китайской делегации в российскую столицу, - сообщает наш специальный корреспондент.

Один из самых динамично развивающихся городов Китая – Шэньчжэнь привлекает туристов футуристической архитектурой, современными культурными и общественными пространствами и данное соглашение, по мнению заместителя Мэра Москвы Натальи Сергуниной, позволит увеличить взаимный турпоток и сформировать новые предложения для путешественников.

«Подписанный документ — часть последовательной работы по развитию туристического потенциала Москвы и укреплению партнерских отношений с Китайской Народной Республикой», - отметила она.

Стороны договорились о расширении контактов между специалистами индустрии гостеприимства двух городов, проведении совместных выставок, форумов и деловых миссий, обмене лучшими практиками и продвижении проектов с использованием цифровых сервисов.

Отдельное внимание стороны уделят современным технологиям. В планах — продвижение туристических проектов с использованием цифровых сервисов. Это особенно важно, потому что Шэньчжэнь считается одним из крупнейших технологических центров Китая.

Еще каких-то 48 лет назад, эта небольшая рыбацкая деревня воспринималась как скромный сосед Гонконга, - а сегодня - Шэньчжэнь обогнал многих мировых лидеров по уровню инноваций и сам стал точкой притяжения. В крупнейшем «городе – будущего» любят масштаб, поэтому здесь сосредоточено рекордное количество объектов со статусом самых-самых.

Так, именно здесь находится самый большой в мире рынок электроники «Хуацянбэй» и расположена самая высокая в мире по версии Книги рекордов Гиннесса, смотровая площадка на высоте 547,6 м., на 116-м этаже международного финансового центра «Пинань». Также в городе построен крупнейший в мире выставочный центр «Шэньчжэнь», общей площадью 1,6 млн. кв. м.

На подписании было зафиксировано, что в первом квартале 2026 года столицу посетили почти шесть миллионов туристов. Свыше 550 тысяч из них приехали из-за рубежа, что на 5% больше показателя за аналогичный период прошлого года. И примерно половина турпотока из стран дальнего зарубежья пришлась на граждан Китайской Народной Республики. В первом квартале этого года, число гостей из КНР, посетивших Москву, выросло на треть.

А вот количество российских туристов, посетивших Шэньчжэнь в этом году, увеличилось на 150% больше, чем в прошлом, и достигло 118 тыс. 200 человек. Такой резкий рост связан с тем, что после снятия многих ограничений, в том числе возобновления групповых безвизовых поездок между Россией и Китаем, путешествовать в Китай стало проще, и россияне стали активнее выбирать Шэньчжэнь.

С 2025 года Шэньчжэнь вошел в топ-10 внутренних направлений, предпочитаемых российскими туристами.

/TOURBUS.RU

ФОТО: Турофис Шэньчжэня и "ТБ"