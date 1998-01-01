Георгий Мохов «Правовой режим ЧС может стать аргументом для отказа туристов от поездки в Крым»

По словам экспертов, отели на полуострове сейчас работают, а основные проблемы связаны с отключением электричества и нехваткой топлива

Как мы сообщали ранее, глава республики Крым Сергей Аксенов в пятницу объявил о введении регионального режима чрезвычайной ситуации (ЧС) на полуострове. По словам вице-президента Российского союза туриндустрии, генерального директора юридического агентства «Персона Грата» Георгия Мохова, которого сегодня цитирует RTN, режим ЧС – это управленческий инструмент, а не чрезвычайное положение, и для туристов оно ничего не меняет.

«ЧС позволяет быстрее принимать управленческие решения, направлять ресурсы, проводить необходимые мероприятия без бюрократических процедур. Туристам рекомендуется иметь при себе документы, следовать указанием органов власти, в том числе по транспортным ограничениям», – пояснил он.

Георгий Мохов добавил, что правовой режим ЧС регионального характера может при этом стать аргументом для отказа туристов от поездки на полуостров.

«Введение режима ЧС может служить подтверждением наличия угрозы жизни и здоровью туристов при расторжении договора в соответствии со статьей 14 закона «Об основах туристской деятельности в РФ». Эта норма предусматривает возможность отказаться от исполнения договора и потребовать возврата денежных средств, если в месте временного пребывания возникли обстоятельства, создающие угрозу безопасности.

Вместе с тем подобные ситуации имеют признаки форс-мажора, что освобождает стороны от ответственности, то есть от уплаты штрафов, неустоек и компенсации морального вреда в случае судебных споров», – добавил эксперт.

Как рассказал эксперт РСТ, директор крымского туроператора «Турэтно» Андрей Пылов, основные проблемы сейчас связаны с отключением электричества и нехваткой топлива: «Отели работают, с подвозом продуктов проблем нет, но электричество во многих частях полуострова точечно отключают на 3-7 часов.

Отели вынуждены использовать генераторы. Ситуация в целом сложная, но люди приехали, отдыхают, отели изыскивают возможности для оказания качественных услуг. Правительство обещает стабилизировать ситуацию в течение 2-3 недель».

Руководитель комитета РСТ по внутреннему туризму, генеральный директор компании «Турплатформа» Сергей Толчин подтвердил, что отели работают и продуктами питания проблем нет.

«Из-за отключений электричества отели переходят на собственную генерацию. Есть ограничения по доступности топлива.

Туристы в Крыму есть, но на ближайшие заезды аннулировано 70% ранее забронированных туров», – подтвердил.

Как сказал директор управляющей компании Atelika Hotel Group Алексей Высоканов, до начала кризиса отели сети были загружены на 100%, сейчас – примерно на 65%.

«Когда начались проблемы с бензином, был резкий спад бронирований – на 30%, затем опять начался небольшой рост, так что отдыхающие есть. Основные проблемы сейчас с электричеством практически во всех районах полуострова, тем не менее с жизнеобеспечением все нормально, продовольствие поступает без перебоев», – уточнил он.

По словам Алекея Высоканова, правительство Крыма пообещало оказать меры поддержки туриндустрии.

Андрей Пылов также сообщил, что эти вопросы в правительстве обсуждаются. Главная проблема – резкое падение объема новых бронирований на фоне топливного и энергетического кризиса и одновременно необходимость вернуть средства за аннулированные путевки.

По статистике сервиса для отелей Travelline на данный момент, падение числа бронирований Крыма составляет 66% по сравнению с тем же периодом год назад, число отмен бронирований выросло почти в 10 раз.

При этом, в отличие от летних месяцев, осень остается "в плюсе", хотя и небольшом.

/TOURBUS.RU

Фото: Wikiway.com