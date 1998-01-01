|
|
туристический бизнес
для профессионалов
|
29 июня
Горячие авиановости
Nesma Airlines начала рейсы из Хургады во Владикавказ/ "Аэрофлот" запустил рейсы из Москвы в Грузию и Израиль через Минск/ Частота рейсов из Минвод в Стамбул увеличится до четырех в неделю
Nesma Airlines начала рейсы из Хургады во Владикавказ
Египетская авиакомпания Nesma Airlines приступила к выполнению рейсов из Хургады во Владикавказ, сообщает пресс-служба российского аэропорта.
Рейсы будут выполняться один раз в неделю - по пятницам на Airbus A320. Время в пути составит около трех часов.
В настоящее время прямых рейсов по этому направлению не выполняет ни одна авиакомпания.
"Аэрофлот" запустил рейсы из Москвы в Грузию и Израиль через Минск
Авиакомпания "Аэрофлот" запустила рейсы из Москвы в несколько городов Грузии, а также в израильский Тель-Авив с пересадкой в Минске, следует из данных онлайн-табло на сайте перевозчика.
Частота рейсов из Минвод в Стамбул увеличится до четырех в неделю
«Аэрофлот» с 14 июля увеличивает частоту собственных рейсов между Минеральными Водами и Стамбулом. Продажа билетов открыта.
Дополнительные рейсы будут выполняться два раза в неделю: вылет из Минеральных Вод по вторникам и пятницам, обратно из Стамбула — по средам и субботам.
"Аэрофлот" приступил к выполнению регулярных рейсов между Минеральными Водами и Стамбулом 5 июня. Регулярные полёты по этому маршруту открылись впервые в истории авиакомпании.
Вместе с новыми рейсами общая частота будет составлять 4 в неделю.
С актуальным расписанием можно ознакомиться на сайте авиакомпании, - сообщает пресс-служба нацперевозчика.
/TOURBUS.RU
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2026 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|