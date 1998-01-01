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Nesma Airlines начала рейсы из Хургады во Владикавказ/ "Аэрофлот" запустил рейсы из Москвы в Грузию и Израиль через Минск/ Частота рейсов из Минвод в Стамбул увеличится до четырех в неделю

Nesma Airlines начала рейсы из Хургады во Владикавказ

Египетская авиакомпания Nesma Airlines приступила к выполнению рейсов из Хургады во Владикавказ, сообщает пресс-служба российского аэропорта.

Рейсы будут выполняться один раз в неделю - по пятницам на Airbus A320. Время в пути составит около трех часов.

В настоящее время прямых рейсов по этому направлению не выполняет ни одна авиакомпания.

"Аэрофлот" запустил рейсы из Москвы в Грузию и Израиль через Минск

Авиакомпания "Аэрофлот" запустила рейсы из Москвы в несколько городов Грузии, а также в израильский Тель-Авив с пересадкой в Минске, следует из данных онлайн-табло на сайте перевозчика.



Согласно расписанию на сайте "Аэрофлота", путешественникам предлагается единый билет по маршрутам из Москвы в Тбилиси, Кутаиси, Батуми и в Тель-Авив с пересадкой в столице Белоруссии.

Первую часть маршрута выполняет российский перевозчик на Airbus A320, вторую – авиакомпания "Белавиа" на Boeing 737-300, Boeing 737-800 и Boeing 737 MAX 8.

Частота рейсов из Минвод в Стамбул увеличится до четырех в неделю

«Аэрофлот» с 14 июля увеличивает частоту собственных рейсов между Минеральными Водами и Стамбулом. Продажа билетов открыта.

Дополнительные рейсы будут выполняться два раза в неделю: вылет из Минеральных Вод по вторникам и пятницам, обратно из Стамбула — по средам и субботам.

"Аэрофлот" приступил к выполнению регулярных рейсов между Минеральными Водами и Стамбулом 5 июня. Регулярные полёты по этому маршруту открылись впервые в истории авиакомпании.

Вместе с новыми рейсами общая частота будет составлять 4 в неделю.

С актуальным расписанием можно ознакомиться на сайте авиакомпании, - сообщает пресс-служба нацперевозчика.

/TOURBUS.RU