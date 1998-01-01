Эксперты: В лидерах летних европейских направлений - Италия, Греция и Черногория

В целом спрос на путешествия в Европу в этом году не вырос, но есть направления, где продажи идут лучше, чем год назад

Этим летом в продажах туров в европейские страны лидируют три направления – Италия, Греция и Черногория. В странах, предлагающих, среди прочего, отдых на побережье, россияне всегда стараются комбинировать пляжи и экскурсионные выезды.

В целом, по данным туроператоров, спрос на путешествия в Европу в этом году не вырос, но есть отдельные направления, где продажи идут лучше, чем год назад, - сообщает сегодня пресс-служба РСТ.

«Европу нельзя отнести к локомотивам наших продаж: всплеска не наблюдаем, но небольшой рост в целом есть. Основной спрос идет на Черногорию и Грецию. Пляжная Черногория популярна благодаря безвизовому въезду и доступным перелетам, пусть и со стыковкой.

А Греция остается единственная страной Европы, сохранившей аккредитацию для туроператоров, мы можем подавать документы на визы, это способствует продажам», – рассказал генеральный директор компании Space Travel Артур Мурадян.

Сейчас попасть в Грецию можно несколькими путями. Популярностью пользуется прямой перелет в турецкие Даламан или Бодрум, далее паромом на греческие острова.

Также активно бронируется перелеты через материк со стыковками в Халкидиках, в местный аэропорт летает много рейсов.

По остальными европейским странам приходят индивидуальные запросы, чаще всего от вип-клиентов, запрашивают комбинированные программы по нескольким локациям. «В этом году мы открыли экскурсионные туры в привычном ранее групповом формате с фиксированными датами заезда по Италии, Испании, Великобритании, а также комбинированные варианты по двум из этих стран. Туры набирают популярность, видимо, туристы соскучились по такому варианту путешествий», – добавил г-н Мурадян.

В компании «Русский Экспресс» в летнем сезоне по Европе лидирует Италия с долей продаж 35%, на втором месте Греция (24,6%), замыкает топ-3 Кипр (20%).

«Годом ранее к текущей дате лидировал Кипр, далее шли Италия и Греция. Совокупный объем продаж по региону снизился примерно на 5% за год, заметный рост произошел только по Италии – на 43% год к году», – уточнила аналитик PR-службы Елизавета Тимошенко.

Без учета перелета средний чек по Италии составляет 511 тыс. рублей, по Греция – 657 тыс., по Кипру – 256 тыс., по Франции – 692 тыс., по Испании 390 тыс., по Венгрии – 202 тыс., по Португалии – 573 тыс.

Как отметила директор по рекламе компании PAC Group Надежда Найдис, спрос на поездки в Европу растет и уже превышает прошлогодние показатели: «Туристы привыкли к новым правилам оформления виз: заранее бронируют туры, собирают документы и подают на визу. Самые популярные направления этим летом Италия, Франция, Испания, Греция, а также Венгрия, Австрия, Швейцария. Очень популярны также морские круизы MSC Cruises из Стамбула по Средиземноморью с посещением Италии, Франции, Греции, Испании, Мальты».

Добираются туристы с пересадками через Стамбул, Белград и города ближнего зарубежья – Ереван, Баку, Тбилиси. Также летают со стыковками через Дубай, Абу-Даби, Катар.

«Сроки рассмотрения по визам в целом увеличились, но связано это также с пиком летнего сезона, поэтому рекомендуем подаваться заранее. Средняя глубина бронирования сейчас составляет 80 дней», – подчеркнулаг-жв Найдис.

В летний отпуск туристы предпочитают отправляться на срок от 7 до 14 ночей. Под экскурсионные туры берут, в основном, 7 ночей, под пляжный отдых – от 10 до 14 ночей. К круизам по Европе также добавляют несколько дней отдыха в отелях до или после морского путешествия.

Как правило, по Европе путешествуют пары, семьи, компании друзей, и пляжный отдых практически всегда комбинируют с посещением городов и экскурсиями. Недельный тур в июле, например, на Сицилии стоит от €644 на двоих в отеле 4* на завтраках и без учета перелета.

/TOIRBUS.RU