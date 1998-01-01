Пресс-служба правительства РФ: В Анапе разрешено открыть 72 пляжа

Бронирования Анапы на лето сейчас выросли в среднем на 25%, при этом наиболее востребованы отели 2-3*

Разрешение на открытие после отсыпки чистого песка получили 72 пляжа Анапы, еще восемь сейчас проходят экспертизу, сообщает сегодня пресс-служба кабмина по итогам заседания правительственной комиссии по ликвидации последствий ЧС, вызванной крушением танкеров в Керченском проливе.

"В настоящее время осуществляется отсыпка дополнительного слоя чистого песка на пострадавших от мазута пляжах Анапы. Работа находится на контроле Роспотребнадзора.

Уже получили все разрешительные документы 72 пляжа. Еще 8 проходят экспертизу. Мониторинг акватории Черного моря, а также побережья Краснодарского края и Крыма продолжается, подчеркивается в сообщении», - говорится в сообщении.



Как отмечают в правительстве, с начала работ по очистке пляжей на курорте было обработано более 3,6 тыс. км береговой линии, вывезено около 185,3 тыс. тонн загрязненного песка и грунта.

Мониторинг акватории Черного моря, а также побережья Краснодарского края и Республики Крым продолжается. По данным правительства, новых случаев выбросов нефтепродуктов не зафиксировано.

"На космических снимках в районе крушения танкеров подтвержденных пятен нефтепродуктов не выявлено", - подчеркивают в пресс-службе.



Бронирования Анапы на лето выросли в среднем на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, наиболее востребованы отели 2-3*, сообщал ранее Российский союз туриндустрии.

«Анапа сохраняет высокие темпы прироста бронирований на лето – их сейчас в среднем на 25% больше, чем за тот же период год назад. На популярность курорта работают такие факторы, как разумные цены, удобная логистика из большинства городов, большой выбор отелей со "все включено" и, конечно, отложенный спрос», - говорилось в сообщении.



По статистике сервиса для отелей TravelLine, которые приводит РСТ, на отдельные месяцы показатели бронирования выше среднего: на июль рост составляет 68%, на август – 34%, июнь бронируется слабее. Цены на июль-август ниже прошлого года на 11 и 10% соответственно.

Средняя цена по курорту составляет 14,1 тыс. рублей за двухместное размещение, что на 1% ниже показателя 2025 года.



"Как следует из данных TravelLine, объем бронирований Анапы прирастает, прежде всего, за счет бюджетного размещения – отели до 2* востребованы на 139% лучше прошлого года, 3* - на 78%. На июль-август рост спроса на них достигает 200%", - говорится в сообщении.

При этом, по данным АТОР, пока что на рынке не видно резкого подорожания туров как в Анапе, так и тем более в Сочи. В Анапе цены постепенно растут на волне информационного фона об открытии пляжей, но очень осторожно – отельеры на курорте стараются не испугать туристов.

Подорожания проживания в Сочи и Туапсе нет – ситуация там не способствует повышению цен.

/TOURBUS.RU