|
|
туристический бизнес
для профессионалов
|
26 июня
Пресс-служба правительства РФ: В Анапе разрешено открыть 72 пляжа
Бронирования Анапы на лето сейчас выросли в среднем на 25%, при этом наиболее востребованы отели 2-3*
Разрешение на открытие после отсыпки чистого песка получили 72 пляжа Анапы, еще восемь сейчас проходят экспертизу, сообщает сегодня пресс-служба кабмина по итогам заседания правительственной комиссии по ликвидации последствий ЧС, вызванной крушением танкеров в Керченском проливе.
"В настоящее время осуществляется отсыпка дополнительного слоя чистого песка на пострадавших от мазута пляжах Анапы. Работа находится на контроле Роспотребнадзора.
Уже получили все разрешительные документы 72 пляжа. Еще 8 проходят экспертизу. Мониторинг акватории Черного моря, а также побережья Краснодарского края и Крыма продолжается, подчеркивается в сообщении», - говорится в сообщении.
«Анапа сохраняет высокие темпы прироста бронирований на лето – их сейчас в среднем на 25% больше, чем за тот же период год назад. На популярность курорта работают такие факторы, как разумные цены, удобная логистика из большинства городов, большой выбор отелей со "все включено" и, конечно, отложенный спрос», - говорилось в сообщении.
Средняя цена по курорту составляет 14,1 тыс. рублей за двухместное размещение, что на 1% ниже показателя 2025 года.
При этом, по данным АТОР, пока что на рынке не видно резкого подорожания туров как в Анапе, так и тем более в Сочи. В Анапе цены постепенно растут на волне информационного фона об открытии пляжей, но очень осторожно – отельеры на курорте стараются не испугать туристов.
Подорожания проживания в Сочи и Туапсе нет – ситуация там не способствует повышению цен.
/TOURBUS.RU
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2026 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|