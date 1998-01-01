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26 июня
Air Algerie начнет полеты в Москву 3 августа
Эксперты отмечают, что сейчас Алжир всего на 5% использует свой туристический потенциал
Авиакомпания Air Algerie возобновит выполнение рейсов между Алжиром и Москвой 3 августа, следует из данных аэропорта "Шереметьево".
Авиакомпания выполняла рейсы в зимнем расписании 2025/2026 годов и завершила их 30 марта.
Как сообщили в пятницу в Росавиации, агентство одобрило заявку перевозчика на выполнение трех регулярных рейсов в неделю, - информирует "Интерфакс".
В летнем сезоне расписания этого года Росавиация одобрила заявки перевозчика на выполнение трех регулярных рейсов в неделю по тому же маршруту", - говорится в сообщении.
Страна достойна, чтобы туда поехали, мы сами возили рекламный тур, но бронируют мало.
Там очень красивая пустыня Сахара. Правда, для ее посещения потребуется охрана, и это специфика направления – у страны беспокойные соседи Нигер, Мали, Ливия. Зато эскорт предоставляют бесплатно», – рассказал ранее генеральный директор туроператора «АРТ-тур» Дмитрий Арутюнов.
Эксперт подчеркнул, что пока Алжир всего на 5% использует свой туристический потенциал. Если бы страна активнее продвигалась в России, расширяла гостиничную базу, турпоток быстро подрос бы.
Хорошие отели там дешевле, чем в Марокко, в сезон – с октября до апреля – стоимость номера в сутки до $250. В пустыне туристы ночуют в палатках.
«К россиянам там замечательное отношение, перед нами буквально открывались все двери. У Алжира с Россией совместные интересы в области газа и нефти, наших специалистов там очень много. И наших туристов там любят», – отметил также г-н Арутюнов.
В компании «Килиманджаро» рассказали о небольших, но стабильных продажах туров в Алжир:
«В основном, туристы берут две стандартные программы: одна по древнеримским городам Джемила, Типаза, Тимгад, Аннаба, Константина, вторая – в пустыню. Сахара там очень красивая – скалы вычурной формы, пиктографы. Можно комбинировать поездку по побережью с посещением пустыни, как правило, это занимает две недели.
А вот чисто пляжный отдых в Алжире не популярен. Стоимость недельного тура стартует от $1,5 тыс. на человека без перелета. И билеты недешевые, поэтому страну выбирают довольно состоятельные люди», – рассказала президент компании Марина Каткова.
Среди минусов направления она упомянула полное отсутствие продвижения на российском рынке, в отличие от соседнего Марокко, а также довольно сложную процедуру оформления виз.
Как отмечают в РСТ, цель правительства Алжира – к 2030 году увеличить турпоток в страну до 12 млн.
/TOURBUS.RU
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