Air Algerie начнет полеты в Москву 3 августа

Эксперты отмечают, что сейчас Алжир всего на 5% использует свой туристический потенциал

Авиакомпания Air Algerie возобновит выполнение рейсов между Алжиром и Москвой 3 августа, следует из данных аэропорта "Шереметьево".

Авиакомпания выполняла рейсы в зимнем расписании 2025/2026 годов и завершила их 30 марта.

Как сообщили в пятницу в Росавиации, агентство одобрило заявку перевозчика на выполнение трех регулярных рейсов в неделю, - информирует "Интерфакс".



"Руководитель Росавиации Дмитрий Ядров и чрезвычайный и полномочный посол Алжирской республики в России Туфик Джуама обсудили на площадке агентства варианты развития сотрудничества между странами в части авиаперевозок. Один из актуальных вопросов – возобновление прямого авиасообщения между странами. Национальная авиакомпания Air Algerie выполняет перелеты по маршруту Алжир – Москва ("Шереметьево") в течение длительного времени.

В летнем сезоне расписания этого года Росавиация одобрила заявки перевозчика на выполнение трех регулярных рейсов в неделю по тому же маршруту", - говорится в сообщении.

В агентстве напоминают, что Россия и Алжир заключили соглашение по вопросам воздушного сообщения в 2008 году.



«Алжир – страна очень интересная для туризма, здесь можно совмещать экскурсии с пляжным отдыхом. Есть прямые рейсы Air Algerie, но слабая отельная база. Россияне хотят жить на берегу Средиземного моря, в хороших отелях, а приличных объектов размещения – по пальцам одной руки пересчитать.

Страна достойна, чтобы туда поехали, мы сами возили рекламный тур, но бронируют мало.

Там очень красивая пустыня Сахара. Правда, для ее посещения потребуется охрана, и это специфика направления – у страны беспокойные соседи Нигер, Мали, Ливия. Зато эскорт предоставляют бесплатно», – рассказал ранее генеральный директор туроператора «АРТ-тур» Дмитрий Арутюнов.

Эксперт подчеркнул, что пока Алжир всего на 5% использует свой туристический потенциал. Если бы страна активнее продвигалась в России, расширяла гостиничную базу, турпоток быстро подрос бы.

Хорошие отели там дешевле, чем в Марокко, в сезон – с октября до апреля – стоимость номера в сутки до $250. В пустыне туристы ночуют в палатках.

«К россиянам там замечательное отношение, перед нами буквально открывались все двери. У Алжира с Россией совместные интересы в области газа и нефти, наших специалистов там очень много. И наших туристов там любят», – отметил также г-н Арутюнов.

В компании «Килиманджаро» рассказали о небольших, но стабильных продажах туров в Алжир:

«В основном, туристы берут две стандартные программы: одна по древнеримским городам Джемила, Типаза, Тимгад, Аннаба, Константина, вторая – в пустыню. Сахара там очень красивая – скалы вычурной формы, пиктографы. Можно комбинировать поездку по побережью с посещением пустыни, как правило, это занимает две недели.

А вот чисто пляжный отдых в Алжире не популярен. Стоимость недельного тура стартует от $1,5 тыс. на человека без перелета. И билеты недешевые, поэтому страну выбирают довольно состоятельные люди», – рассказала президент компании Марина Каткова.

Среди минусов направления она упомянула полное отсутствие продвижения на российском рынке, в отличие от соседнего Марокко, а также довольно сложную процедуру оформления виз.

Как отмечают в РСТ, цель правительства Алжира – к 2030 году увеличить турпоток в страну до 12 млн.

/TOURBUS.RU