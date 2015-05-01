Новости В Крыму введен режим чрезвычайной ситуации Сейчас в Крыму находятся до двухсот тысяч отдыхающих, из них организованных - не более 40 тысяч

Режим ЧС регионального характера вводится в Крыму и Севастополе, сообщил глава сегодня глава Крыма Сергей Аксенов. "Совместно с губернатором города Севастополя Михаилом Развожаевым принято решение о подписании указов о введении в Республике Крым и городе Севастополе режима чрезвычайной ситуации регионального характера", - написал Аксенов в своем канале в Max.

По его словам, режим ЧС начинает действовать с 13:00 пятницы.



Развожаев в видеоролике в своем канале в Max указал на сложную ситуацию с обеспечением Крыма электроэнергией.

"Ситуация по энергообеспечению Крымского полуострова остается сложной, ведем ремонтные работы. Надеемся, что в ближайшие сутки в Севастополе энергообеспечение будет полностью восстановлено", - сказал он.



Уточняется, что решение принято для упорядочения экономических вопросов, для наиболее оперативного решения задач по обеспечению жизнедеятельности регионов.



В Крыму и Севастополе с утра четверга действуют графики отключения электроснабжения. Решение принято по указанию системного оператора для ликвидации перегрузки в энергосетях.

Как сообщил в четверг г-н Аксенов, в результате атак ВСУ на полуострове повреждена энергетическая инфраструктура. Восстановить электроснабжение в Севастополе после ночной атаки беспилотников планируется ориентировочно к 18:00 пятницы, если не будет новых сигналов воздушной опасности, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Только на подступах к Севастополю было сбито почти 70 БПЛА. В связи с этим завершить восстановление сетей до утра, как планировалось, не удалось. (...) Если не будет новых сигналов воздушной опасности, энергетики закончат все работы в течение 3-6 часов", - написал г-н Развожаев в своем канале в мессенджере Max.



По его словам, ночью электроэнергия была практически на всей территории города, удалось также перезапитать большинство социальных объектов. Однако утром по команде диспетчера Черноморского регионального диспетчерского управления были введены временные ограничения электроснабжения для ликвидации перегрузки электрических сетей за пределами региона, из-за чего в городе сохраняются перебои с подачей электричества.



Г-н Развожаев также сообщил, что из-за нестабильного электроснабжения возникли сложности с напором воды в ряде районов, в том числе в части Гагаринского района. По его словам, после стабилизации работы энергосистемы ситуация с водоснабжением нормализуется.

Губернатор отметил, что все городские службы работают в усиленном режиме над устранением последствий ограничений. По информации РБК, на фоне атак в Крыму также сокращают количество курсирующих поездов. Речь идет о решении компании «Гранд Сервис Экспресс» совместно с министерством транспорта Крыма и ФГУП «Крымская железная дорога» сократить количество поездов «Таврия», курсирующих в Крым и обратно. Кроме того, в начале июня оперштаб Крыма утвердил новое расписание поездов — с 10 июня 2026 года въезд в республику осуществляется только в светлое время суток. "В настоящий момент, по оценке аналитиков АТОР, на Крымском полуострове находится порядка 150-200 тыс. туристов, из которых организованных не более 30-40 тыс. Организованные туристы находятся на связи со своими туроператорами или их представителями. В АТОР непрерывно мониторят обстановку с туристами на полуострове", - говорится в сообщении Ассоциации туроператоров..

В ассоциации добавили, что порядка 80% туристов в Крым приехали на личных автомобилях, по желанию они могут прервать свой отдых в любое время и уехать самостоятельно.

"Туристы, которые приехали в Крым на поезде и желают прервать свой отдых ранее оговоренных сроков, могут воспользоваться поездами компании "Гранд Сервис Экспресс" из Керчи", - сообщает АТОР. Как напоминают туроператоры, при введении режима ЧС регионального характера власти получают право принимать оперативные решения, менять планы работ предприятий, использовать транспорт и технику организаций для спасательных работ.

"Может быть ограничен или полностью запрещен въезд и нахождение людей на территории, где произошла ЧС. В случае угрозы жизни может быть объявлена обязательная эвакуация в безопасные районы с предоставлением временного жилья. Посещение отдельных прибрежных зон и лесных массивов может быть ограничено из-за мер безопасности", - отмечается в сообщении. /TOURBUS.RU

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