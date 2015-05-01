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26 июня
В Крыму введен режим чрезвычайной ситуации
Сейчас в Крыму находятся до двухсот тысяч отдыхающих, из них организованных - не более 40 тысяч
Режим ЧС регионального характера вводится в Крыму и Севастополе, сообщил глава сегодня глава Крыма Сергей Аксенов.
"Совместно с губернатором города Севастополя Михаилом Развожаевым принято решение о подписании указов о введении в Республике Крым и городе Севастополе режима чрезвычайной ситуации регионального характера", - написал Аксенов в своем канале в Max.
Восстановить электроснабжение в Севастополе после ночной атаки беспилотников планируется ориентировочно к 18:00 пятницы, если не будет новых сигналов воздушной опасности, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Однако утром по команде диспетчера Черноморского регионального диспетчерского управления были введены временные ограничения электроснабжения для ликвидации перегрузки электрических сетей за пределами региона, из-за чего в городе сохраняются перебои с подачей электричества.
По информации РБК, на фоне атак в Крыму также сокращают количество курсирующих поездов. Речь идет о решении компании «Гранд Сервис Экспресс» совместно с министерством транспорта Крыма и ФГУП «Крымская железная дорога» сократить количество поездов «Таврия», курсирующих в Крым и обратно.
Кроме того, в начале июня оперштаб Крыма утвердил новое расписание поездов — с 10 июня 2026 года въезд в республику осуществляется только в светлое время суток.
"В настоящий момент, по оценке аналитиков АТОР, на Крымском полуострове находится порядка 150-200 тыс. туристов, из которых организованных не более 30-40 тыс. Организованные туристы находятся на связи со своими туроператорами или их представителями. В АТОР непрерывно мониторят обстановку с туристами на полуострове", - говорится в сообщении Ассоциации туроператоров..
Как напоминают туроператоры, при введении режима ЧС регионального характера власти получают право принимать оперативные решения, менять планы работ предприятий, использовать транспорт и технику организаций для спасательных работ.
/TOURBUS.RU
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