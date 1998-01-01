«Кавказ единый»: Что объединяет туристические регионы и почему это важно

На деловой сессии «Кавказ единый: что нас объединяет в глазах туриста» в рамках форума «Путешествуй!» представители регионов СКФО, АО «Кавказ.РФ» и бизнеса обсудили, нужен ли макрорегиону общий бренд

Турист едет не в отдельную республику, а на Кавказ — и эту реальность пора превратить в стратегию продвижения.

На сессии «Кавказ единый: что нас объединяет в глазах туриста» в рамках форума «Путешествуй!» представители регионов СКФО, АО «Кавказ.РФ» и бизнеса обсудили, нужен ли макрорегиону общий бренд, как сочетать традиции и современность, а также какие новые проекты и смыслы привлекают гостей на Северный Кавказ.

Открывая дискуссию, заместитель генерального директора АО «Кавказ.РФ» Рустам Тапаев напомнил, что туристы редко приезжают в одну конкретную республику — они едут «на Кавказ» и уже на месте знакомятся с несколькими регионами сразу.

Это наблюдение подтверждает и статистика, которую привели участники сессии.

Министр по туризму Чеченской Республики Муслим Байтазиев отметил, что донором для экскурсионного потока в Чечню долгое время был Ставропольский край, а теперь это место занял Дагестан. При этом, как отметил министр, около 40% туристов в Дагестане — жители Чечни.

«Мы прекрасно друг друга дополняем, понимаем слабые и сильные точки, точки роста. Если дела пойдут в гору в Дагестане, это перепадет и Чеченской Республике, и Осетии, и Ингушетии, и всему Кавказу. И наоборот», — подчеркнул г-н Байтазиев.

Министр по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан Эмин Мерданов добавил, что туристы, приезжающие на Северный Кавказ, стараются охватить сразу два-три региона — и это стало устойчивой тенденцией: «Сегодняшнему туристу нужно максимально больше впечатлений за короткий срок».

Рустам Тапаев поставил перед участниками сессии вопрос: нужен ли макрорегиону общий бренд и единая маркетинговая стратегия? По его словам, несмотря на уникальность каждого курорта — Эльбруса, Архыза, Мамисона, Ведучи — в глазах туриста все это «Кавказ».

Он предложил коллегам подумать над созданием единого зонтичного бренда, который объединит все регионы.

Муслим Байтазиев поддержал эту идею. Он призвал корпорацию «Кавказ.РФ» объединить усилия республик хотя бы для начала на общем стенде на туристических выставках: «С этого давайте начнем, а дальше пойдем уже за границу». При этом он подчеркнул, что у каждого региона должна сохраняться своя идентичность и «фишечка».

Генеральный директор ООО «Руслет» Дмитрий Сидорович рассказал о техническом переоснащении канатных дорог на Эльбрусе. Компания разработала новую кабину «Арис» — полностью российскую, без импортных компонентов. Она способна работать при ветровой нагрузке до 20 м/с, тогда как европейские аналоги — только до 15 м/с. «Это абсолютный прорыв в российском промышленном дизайне. Кабина превосходит все мировые аналоги по габаритам, удобству для пассажира и аэродинамике», — заявил г-н Сидорович.

Он также отметил, что завод «Руслет» — это производство полного цикла со 100% локализацией, что обеспечивает полную независимость от иностранных поставщиков. По его словам, благодаря Кавказу и «Кавказ.РФ» как объединяющему институту, компания уже соединяет своим оборудованием Эльбрус, Ведучи, Архыз, Мамисон и Домбай.

(Подробнее о том, как РУСЛЕТ перешел к полной локализации производства, — в нашем интервью с Дмитрием Сидоровичем).

Муслим Байтазиев рассказал о бренде Чеченской Республики «Земля героев» и о том, как в регионе развивают туристическую инфраструктуру.

Он отметил, что туристы все чаще сравнивают Грозный с Дубаем, но республика делает ставку не только на столицу, но и на горные территории: «Невозможно полностью познать Чеченскую Республику без посещения ее горной части».

Эмин Мерданов сообщил, что Дагестан сконцентрирован на реализации Каспийского прибрежного кластера в Дербентском районе — всесезонного туристско-рекреационного комплекса с 28 гостиницами и санаториями.

Также регион развивает въездной туризм из стран Центральной Азии и Ближнего Востока и сформировал турпродукт «Салам Дагестан» для шести стран.

Основатель гостевого дома «Дом Жангуразовых» в Кабардино-Балкарии Кральбий Жангуразов поделился опытом создания семейного гостевого дома на месте родового поселения предков. Он назвал Кавказ «территорией смыслов и ценностей, настоящего человеческого взаимного уважения» и отметил, что для его региона особенно актуален этнографический, «медленный» туризм — погружение в историческую и традиционную среду.

Северный Кавказ — это не конкурирующие регионы, а единая территория с уникальным природным, культурным и историческим потенциалом. Туристы приезжают сюда за впечатлениями, которые невозможно получить в одном месте, и задача отрасли — создать условия, чтобы эти впечатления были доступны, безопасны и разнообразны.

Как отметили участники сессии, будущее Кавказа — в сочетании высокотехнологичной инфраструктуры (канатные дороги, современные отели, всесезонные курорты) и бережного отношения к традициям, локальной аутентичности и гостеприимству.

И единый бренд, который объединит все республики, может стать следующим шагом в продвижении макрорегиона как на внутреннем, так и на международном рынке.

/TOURBUS.RU