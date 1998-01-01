Новости Культурный туризм: куда отправиться в июле и августе В программе летнего сезона - опера в Клину, «Митрополичье варенье» в Ростове Великом, Light Weekend в Абрау-Дюрсо и балет в Архангельском

«Русский КоТ» в саду Остермана В рамках проекта «Лето в Москве», все лето, по 30 августа в музейном саду Усадьбы Остермана (во дворе Всероссийского музея декоративного искусства) проходит масштабный фестиваль искусств «Русский КоТ». На три летних месяца фестиваль, который проводится Всероссийским музеем декоративного искусства при поддержке Правительства Москвы и Комитета по туризму города Москвы, станет точкой притяжения тысячи туристов. Арт-директор фестиваля Мария Гальперина отмечает, что Фестиваль устроен как открытое городское пространство с разными сценариями и форматами. Здесь можно свободно перемещаться между площадками, выбирать события и собирать собственный маршрут — от концертов и перформансов до мастерских, лабораторий и встреч. Совместно с фестивалем «Усадьбы Москвы» музей представит аудиоспектакль о графе Остермане к его 300-летию, а в рамках проекта «Московское чаепитие» регулярно будут проходить дегустации чая «Москва». Директор музея декоративного искусства, Татьяна Рыбкина добавляет, что в период фестиваля будут открыты сразу несколько уникальных выставок. Так, до 27 сентября здесь проходит выставка «Вера Мухина: диалоги, грани» – новый взгляд на творческое наследие известного скульптора. Экспозицию сопровождает спецпроект «Москва Веры Мухиной» — карта-путеводитель по местам Веры Мухиной. XII Международный фестиваль искусств П. И. Чайковского в Клину С 26 июня по 5 июля в Клину, при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры Российской Федерации, Правительства и Министерства культуры и туризма Московской области и администрации г. о. Клин, пройдет XII Международный фестиваль искусств П. И. Чайковского. Одно из главных культурных событий не только Москвы и Московской области, но и всей России вновь пройдёт на живописной территории Государственного мемориального музыкального музея заповедника П. И. Чайковского. Художественный руководитель фестиваля — народный артист СССР Юрий Башмет отмечает, что главная особенность мероприятия — концерты в формате опен эйр, которые состоятся на открытой площадке Большой поляны музея заповедника. Специально для фестиваля здесь ежегодно возводится уникальная сцена, созданная по авторским эскизам, — она станет центром притяжения ценителей искусства. В программу концерта – открытия «Чайковский-гала» войдут симфонические шедевры композитора, 27 июня на Большой поляне пройдет премьера «Бедные люди», а 28 - показ оперы П. И. Чайковского «Орлеанская дева». Традиционный балетный вечер состоится 3 июля, а 4 июля в усадьбе Демьяново гостей ждет грандиозная «Ночь Чайковского» — уникальный концерт проекта «Путь Чайковского», в рамках которого концерты проходят в особо значимых для композитора местах. «Митрополичье варенье» в Ростове Великом В год своего десятилетия Музей русского импрессионизма вместе с Государственным музеем-заповедником «Ростовский кремль» проведут в Ростове Великом выставку «Митрополичье варенье» (13 июня – 20 сентября) и музыкально-гастрономический фестиваль «Яблочный саунд» (17–18 июля). Точкой притяжения жителей и гостей города становится средневековый Митрополичий сад, вокруг которого объединяются русское искусство рубежа XIX–XX веков, гастрономические традиции одного из древнейших регионов России, музыка и ремесла. Выставка «Митрополичье варенье» стала первым из четырех региональных проектов, запланированных Музеем русского импрессионизма в юбилейный год. Фестиваль «Яблочный саунд» предлагает познакомиться и переосмыслить богатую историю Ростова Великого через главные элементы нематериального наследия: гастрономические и садоводческие традиции, ремесла и музыку. На протяжении двух дней, с 17 по 18 июля в городе пройдут выступления музыкантов, мастер-классы от шеф-поваров ведущих ресторанов Ярославской области, ремесленные занятия, гастро-маркет локальных производителей, а также лекции и дегустации для детей и взрослых. «Когда поют соловьи» в Суздале Творческое сообщество МИРА и культурный проект «СОЮЗ» представили в Суздале междисциплинарный выставочный проект владимирской художницы Люси Соловьевой «Когда поют соловьи», посвященный осмыслению уже сложившихся отношений между сообществом МИРА и жителями Суздаля. Объекты искусства и дизайна, возникшие из этих взаимодействий, складываются в отдельный туристический созерцательный маршрут по площадкам города: МИРА центр, «Ларец» и «Аквариум» Light Weekend в Абрау-Дюрсо 1 августа курорт Абрау-Дюрсо вновь станет главной летней площадкой Черноморского побережья. Здесь в пятый раз пройдет Light Weekend — музыкальный фестиваль, который уже стал самой яркой традицией сезона. На один вечер площадь Александра II в историческом центре Абрау-Дюрсо превратится в масштабную сцену, танцпол, гастробар и место силы для всех, кто скучал по настоящему лету. В юбилейный, пятый год особую атмосферу фестивалю подарит МОТ, который станет хедлайнером вечера, Лолита и специальные гости фестиваля. «А-Сияние» в Архангельском В начале июля в музее-заповеднике «Архангельское» пройдут первые мероприятия летнего фестиваля «А-Сияние», в рамках которого будут представлены новаторские виды и направления искусства: от драматургии и хореографии до арт-объектов, интегрированных в ландшафты бывшей усадьбы князей Юсуповых. Центральным событием первых дней фестиваля станет мировая премьера спектакля «Сияние». Спектакль объединяет по-настоящему звёздный состав участников. Главную роль исполнит прима-балерина Мариинского театра Диана Вишнёва. /TOURBUS.RU

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