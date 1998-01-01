Авиакомпания El Al приостанавливает полеты из Израиля в Россию

Авиакомпания El Al приостанавливает полеты из Тель-Авива в Москву, отменены рейсы на 25, 28 и 29 июня, сообщила пруководитель отдела продаж авиакомпании Татьяна Токаренко.

"Авиакомпания приостанавливает полеты на три дня, по 29 июня включительно в связи с нестабильной обстановкой в российском воздушном пространстве. Отменены рейсы 25, 28 и 29 июня", - заявила она «Интерфаксу»



Как отметила Токаренко, дальнейшие решения по выполнению рейсов между Израилем и Россией могут быть приняты на следующей неделе.

"Надеемся, что все будет благополучно", - добавила она.

Напомним, что авиакомпания El Al возобновила прямые регулярные рейсы по маршруту ютсяосква - Тель-Авив с 1 июля, полеты выполняются из "Домодедово"пять раз в неделю с воскресенья по четверг из аэропорта Домодедово. Полеты осуществлются на бортах Boeing 737-900. Время в пути - пять часов.



"Израиль возвращается к обычной спокойной жизни. Авиасообщение восстанавливается, пляжный сезон в самом разгаре. Мы продолжим работу над восстановлением туризма, чтобы вскоре путешественники смогли насладиться отдыхом в нашей замечательной стране", - сказал ранее директор департамента министерства туризма Израиля в РФ Владимир Шкляр.



В Ассоциации туроператоров России напомнили, что пауза в полетах El Al не отражается на организованном туризме в Израиль, потому что с 13 июня 2025 года российские туроператоры и турагенты не могут продавать туры и любые другие туристические услуги по этому направлению.



"Тем не менее прямое авиасообщение между странами сохраняется силами российских перевозчиков", - сказали в ассоциации.



Так, виакомпания Red Wings продолжает выполнять полеты из Москвы в Тель-Авив. В продаже остаются билеты на ближайшие даты, включая 26 и 28 июня.

Стоимость перелета в одну сторону стартует от 42 тыс. рублей на пассажира.

/TOURBUS.RU