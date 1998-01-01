|
|
туристический бизнес
для профессионалов
|
25 июня
Авиакомпания El Al приостанавливает полеты из Израиля в Россию
Решение принято «в связи с нестабильной обстановкой в российском воздушном пространстве»
Авиакомпания El Al приостанавливает полеты из Тель-Авива в Москву, отменены рейсы на 25, 28 и 29 июня, сообщила пруководитель отдела продаж авиакомпании Татьяна Токаренко.
"Авиакомпания приостанавливает полеты на три дня, по 29 июня включительно в связи с нестабильной обстановкой в российском воздушном пространстве. Отменены рейсы 25, 28 и 29 июня", - заявила она «Интерфаксу»
Напомним, что авиакомпания El Al возобновила прямые регулярные рейсы по маршруту ютсяосква - Тель-Авив с 1 июля, полеты выполняются из "Домодедово"пять раз в неделю с воскресенья по четверг из аэропорта Домодедово. Полеты осуществлются на бортах Boeing 737-900. Время в пути - пять часов.
Стоимость перелета в одну сторону стартует от 42 тыс. рублей на пассажира.
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2026 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|